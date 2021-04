Azért ez kemény: ennyire nem ér fabatkát sem egy magyar munkaóra

Egy átlagos magyar dolgozó egy óra munkájával csupán 11 602 forinttal járult hozzá az ország teljes gazdaságához 2020 ban - derül ki az OECD frissen publikált adataiból. Ez annyira szegényes teljesítmény, hogy a tavalyi adatokkal rendelkező országok közül messze nálunk volt legkevésbé produktív egy munkaóra az OECD országok közül.

A friss adatokkal rendelkező OECD országok közül messze Írországban volt a legproduktívabb egy munkaóra az ország GDP-jéhez viszonyítva. Miközben egy magyar munkás, végezzen bármilyen verejtékes munkát, átlagban óránként mindössze 38,5 dollárral járul hozzá hazája GDP-jéhez, az íreknél ez a szám 109,4 dollár - derült ki az OECD frissen közzétett, 2020-ra vonatkozó statisztikáiból.

Ahogy a diagramon is látszik, a számok Magyarországra nézve igen szomorúak. Nem elég, hogy a mienk a legrosszabb teljesítmény azok közül az országok közül, akik rendelkeznek 2020-as adatokkal, de a lemaradásunk még régiónkban is nagy, bizonyos nyugat-európai országokhoz képest pedig egészen elképesztő mértékű.

Sereghajtók lettünk Európában

A szomszédos Szlovákia teljesítményét vizsgálva a magyar számok nem tűnnek ideálisnak, de tragikusnak sem, náluk ugyanis egy átlagos dolgozó 45,6 dollárral mozdította előre a GDP-t egy óra munkájával, ami 13 727 forintnak felel meg és alig több mint 2000 forintos eltérés a magyar 11 602 forintos átlaghoz képest.

Ha viszont a nyugati országok közül az eddigi számok alapján a középmezőnybe tartozó Franciaországot nézzük, egy ottani munkás már óránként 67,6 dollárral (20 351 forint) járult hozzá országa GDP-jéhez, az élbolyba tartozó norvégok pedig minden ledolgozott órával 85,5 (25 740 forint), míg az ír dolgozók, a magyar számokhoz képest elképesztő 109,4 dollárral (32 968 forint) gyarapították az országuk bruttó hazai termék mutatóját.

A környező országok közül egyébként rajtunk és Szlovákián kívül Szlovéniának és Csehországnak vannak friss, 2020-as adatai, melyek közül előbbi teljesített jobban az átlagos munkaórák produktivitásának tekintetében. Egy átlagos szlovén melós ugyanis óránként 45,7 dollárral (13 758 forint), a munkaórák ilyetén hasznosságában egyedül minket előző csehek egy dolgozója pedig csupán 42,1 dollárral (12 674 forint) járult hozzá országa gazdaságához.

A trend egyértelmű

Nem árt megjegyezni, hogy a tavalyi adatok még viszonylag kevés országról elérhetőek, ezért talán tisztább képet mutatnak az egy évvel korábbiak. A hazai állapotokkal szembeni bizakodásra ugyanakkor azok sem adnak okot.

A 2019-es statisztika szerint összesen három OECD tagállam teljesített rosszabbul hazánknál. Akkor Chile-ben volt a legkevésbé produktív egy munkaóra, ahol egy munkás óránként csupán 27 dollárral (8 136 forint) mozdította elő a hazai GDP-t. Rajtuk kívül még két európai nemzet, Görögország és Litvánia teljesített rosszabbul Magyarországnál. A mi dolgozóink egyébként az évben 38,2 dollárnyi (11 511 forint) GDP-t termeltek óránként, alig kevesebbet, mint 2020-ban.

Látható tehát, hogy hiába nő a magyar munkaerő értéke, az elmaradás még mindig brutális, hanem az is, hogy a növekedés is lassú. Ez különösen szembetűnő a már akkor is éllovas Írország statisztikáival összevetve. 2019-ben ugyanis egy átlagos ír munkaóra még "csak" 102,7 dollárral (30 949 forint) gazdagította az ország GDP-jét. A két ország számait összehasonlítva tehát az ír növekedés 6,7 dolláros (2 019 forint), míg a magyarországi alig 30 centes (90 forint) volt.