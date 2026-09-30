2026. szeptember 30. szerda Jeromos
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
influenza oltás idős nő
Egészség

Szabályosan könyörögnek az orvosok, hogy adjuk be ezt az oltást: nagyon ráfázhat, aki elmulasztja

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 19:15

Az orvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy aki teheti, október végéig adassa be az influenza elleni védőoltást. Az időzítés kiemelten fontos, hiszen a vakcina nem nyújt azonnali védelmet, és a hatása is csak néhány hónapig tart. Szakértők most részletesen elmagyarázzák, kinek mikor érdemes beoltatnia magát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az influenza elleni oltás beadása után körülbelül két hétre van szükség ahhoz, hogy az immunrendszer kialakítsa a megfelelő védelmet – hívja fel a figyelmet Scott Braunstein, amerikai orvos a Parade cikkében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint mondja, a szeptemberi és az októberi időszak a legalkalmasabb az oltás felvételére, hiszen a szervezet még azelőtt felkészülhet, hogy a vírus széles körben terjedni kezdene. Hozzáteszi, hogy a vakcina nyújtotta védelem idővel csökken – körülbelül három-négy hónapig a leghatékonyabb –, ezért rendkívül fontos a jó időzítés.

A cikkben megszólaló szakértő emellett néhány tévhitet is eloszlatott. Az influenza elleni oltás nem okoz megbetegedést, és nem véd a téli időszakban terjedő egyéb vírusok – például a gyomor- és bélrendszeri fertőzések vagy a közönséges nátha – ellen. A vakcináció célja az, hogy az immunrendszer megtanulja felismerni a kórokozót és ellenanyagot termeljen, így a beoltott személy vagy egyáltalán nem betegszik meg, vagy jóval enyhébb tünetekkel esik át a fertőzésen.

Az október végi határidő ugyanakkor nem kőbe vésett dátum: a későbbi oltás is jobb, mintha egyáltalán nem oltatnánk be magunkat, hiszen az influenzavírus akár tavaszig is terjedhet. A vakcina a legtöbb gyógyszertárban és háziorvosi rendelőben elérhető.

Bizonyos kockázati csoportok számára érdemes eltérő ütemezéssel tervezni. David Cutler, a Providence Saint John's Health Center háziorvosa az amerikai járványügyi hatóság (CDC) ajánlásai alapján elmondta, hogy a 65 év felettiek lehetőleg kerüljék a július-augusztusi oltást, és számukra a magas dózisú vagy adjuváns tartalmú vakcinák javasoltak. A 6 hónapos és 8 éves kor közötti gyermekeknek, akik először kapnak védőoltást, két adagra van szükségük legalább négy hét különbséggel, így náluk az első dózist célszerű minél korábban beadatni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A várandósok esetében a harmadik trimeszterben lévőknek a korábbi oltás is indokolt lehet, mivel az anya védettsége az újszülöttet is védi élete első hónapjaiban. Az egészségügyi dolgozóknak, a pedagógusoknak és a krónikus betegséggel – például cukorbetegséggel, asztmával, illetve szív- vagy vesebetegséggel – élőknek szintén a szeptember-októberi időszak javasolt.

A védőoltáson túl egyéb módon is érdemes felkészülni a járványszezonra. Az orvosok azt tanácsolják, hogy tartsunk otthon lázmérőt, kézfertőtlenítőt, láz- és fájdalomcsillapító készítményeket, valamint elektrolitpótló folyadékot. A rendszeres kézmosás, a gyakran érintett felületek fertőtlenítése és a megfelelő szellőztetés – akár HEPA-szűrős légtisztító berendezéssel – szintén csökkenti a fertőzés kockázatát. Ha pedig valaki megbetegszik a háztartásban, célszerű őt elkülöníteni, és gyorsteszttel mielőbb meggyőződni a fertőzés jellegéről, hogy a család többi tagja időben megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #oltás #védőoltás #vakcina #megelőzés #influenzajárvány #idősek #gyermekek #orvosok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:02
20:59
20:47
20:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
2026. szeptember 30.
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
1 hónapja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
1 hónapja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
2 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 20:59
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 20:01
Megjött a lakáspiaci korrekció: megdöbbentő változást hozott az Otthon Start egy év után
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 20:32
Dráma a boltokban? Padlóra küldte a hőség a legendás csokimárkát