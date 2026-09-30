Szabályosan könyörögnek az orvosok, hogy adjuk be ezt az oltást: nagyon ráfázhat, aki elmulasztja

Az orvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy aki teheti, október végéig adassa be az influenza elleni védőoltást. Az időzítés kiemelten fontos, hiszen a vakcina nem nyújt azonnali védelmet, és a hatása is csak néhány hónapig tart. Szakértők most részletesen elmagyarázzák, kinek mikor érdemes beoltatnia magát.

Az influenza elleni oltás beadása után körülbelül két hétre van szükség ahhoz, hogy az immunrendszer kialakítsa a megfelelő védelmet – hívja fel a figyelmet Scott Braunstein, amerikai orvos a Parade cikkében.

Mint mondja, a szeptemberi és az októberi időszak a legalkalmasabb az oltás felvételére, hiszen a szervezet még azelőtt felkészülhet, hogy a vírus széles körben terjedni kezdene. Hozzáteszi, hogy a vakcina nyújtotta védelem idővel csökken – körülbelül három-négy hónapig a leghatékonyabb –, ezért rendkívül fontos a jó időzítés.

A cikkben megszólaló szakértő emellett néhány tévhitet is eloszlatott. Az influenza elleni oltás nem okoz megbetegedést, és nem véd a téli időszakban terjedő egyéb vírusok – például a gyomor- és bélrendszeri fertőzések vagy a közönséges nátha – ellen. A vakcináció célja az, hogy az immunrendszer megtanulja felismerni a kórokozót és ellenanyagot termeljen, így a beoltott személy vagy egyáltalán nem betegszik meg, vagy jóval enyhébb tünetekkel esik át a fertőzésen.

Az október végi határidő ugyanakkor nem kőbe vésett dátum: a későbbi oltás is jobb, mintha egyáltalán nem oltatnánk be magunkat, hiszen az influenzavírus akár tavaszig is terjedhet. A vakcina a legtöbb gyógyszertárban és háziorvosi rendelőben elérhető.

Bizonyos kockázati csoportok számára érdemes eltérő ütemezéssel tervezni. David Cutler, a Providence Saint John's Health Center háziorvosa az amerikai járványügyi hatóság (CDC) ajánlásai alapján elmondta, hogy a 65 év felettiek lehetőleg kerüljék a július-augusztusi oltást, és számukra a magas dózisú vagy adjuváns tartalmú vakcinák javasoltak. A 6 hónapos és 8 éves kor közötti gyermekeknek, akik először kapnak védőoltást, két adagra van szükségük legalább négy hét különbséggel, így náluk az első dózist célszerű minél korábban beadatni.

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A várandósok esetében a harmadik trimeszterben lévőknek a korábbi oltás is indokolt lehet, mivel az anya védettsége az újszülöttet is védi élete első hónapjaiban. Az egészségügyi dolgozóknak, a pedagógusoknak és a krónikus betegséggel – például cukorbetegséggel, asztmával, illetve szív- vagy vesebetegséggel – élőknek szintén a szeptember-októberi időszak javasolt.

A védőoltáson túl egyéb módon is érdemes felkészülni a járványszezonra. Az orvosok azt tanácsolják, hogy tartsunk otthon lázmérőt, kézfertőtlenítőt, láz- és fájdalomcsillapító készítményeket, valamint elektrolitpótló folyadékot. A rendszeres kézmosás, a gyakran érintett felületek fertőtlenítése és a megfelelő szellőztetés – akár HEPA-szűrős légtisztító berendezéssel – szintén csökkenti a fertőzés kockázatát. Ha pedig valaki megbetegszik a háztartásban, célszerű őt elkülöníteni, és gyorsteszttel mielőbb meggyőződni a fertőzés jellegéről, hogy a család többi tagja időben megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.