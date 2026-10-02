Kiderült az igazság a Magyarországon gyártott gyógyszerekről: erről mindenkinek tudnia kell, óriási átalakulást sürgetnek

A gyógyszerellátás biztonsága és a hazai gyártás jövője került középpontba a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) konferenciáján. A gyártók növekvő költségekről és hosszú távú, kiszámítható finanszírozás szükségességéről beszéltek, a kormány pedig a kutatási források jelentős bővítését és új innovációs támogatásokat helyezett kilátásba. Az eseményen lapunk is részt vett.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége október 2-án, a budapesti Haris Parkban rendezte meg „Gyógyszergyártásból versenyelőny – innovációval, új lendülettel” című konferenciáját. Az eseményen a gyógyszeripar és a kormányzat képviselői az ágazat versenyképességéről, a kutatás-fejlesztés ösztönzéséről és a biztonságos gyógyszerellátás feltételeiről beszéltek.

Az előadások közös kérdése az volt, hogyan lehet összehangolni a betegek hozzáférésének javítását azzal, hogy Magyarországon és Európában hosszú távon is megérje gyógyszert fejleszteni és gyártani. A rendezvényen a Pénzcentrum is részt vett.

Uniós reformok erősítik az európai gyógyszergyártást

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyi és állatjóléti biztosa videóköszöntőjében a gyógyszerekhez való szélesebb hozzáférést és az európai gyártás erősítését célzó intézkedésekről beszélt. Kiemelte az uniós gyógyszerreformot, amely csökkentené az engedélyezés idejét és költségeit, valamint a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló rendeletet, amely támogatná a beruházásokat, és a közbeszerzéseknél előnyben részesítené az EU-ban történő gyártást. A biotechnológiai rendelet kapcsán a biohasonló gyógyszerek klinikai vizsgálati követelményeinek csökkentését említette.

Hozzátette, hogy ezek önmagukban nem oldják meg az európai gyógyszergyártók problémáit: a szennyvízkezelési irányelv végrehajtása és a kilátásba helyezett PFAS-korlátozások továbbra is aggodalmat jelentenek az ágazatnak.

Az ellátásbiztonságnak ára van

A biztonságos gyógyszerellátáshoz tartalék gyártókapacitásokra, készletekre és alternatív beszállítókra van szükség, ezek költségeit azonban a finanszírozásnak is követnie kell – hangsúlyozta előadásában Orbán Gábor, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

A koronavírus-járvány óta Európában egyre erősebb az igény a stratégiai önállóságra, amely az energiaellátás, a védelem és a technológia mellett a gyógyszergyártást is érinti. Az elmúlt évek ugyanakkor megmutatták, mennyire nehéz ezt megteremteni. Az elnök szerint a gyártókapacitások, a beszállítói háttér, a kutatás-fejlesztési tudás és a képzett szakemberek hiánya kiszolgáltatottá teheti a kontinenst. Egy új üzem néhány év alatt felépülhet, a működését biztosító szakmai környezet kialakítása azonban jóval hosszabb folyamat: a tudás, a szabályozási tapasztalat és a beszállítói kapcsolatrendszer évtizedek alatt épül fel.

„Az ellátásbiztonságnak ára van” – hangsúlyozta a szervezet elnöke. A maximális hatékonyságra törekvés és a biztonságos ellátás követelménye nem mindig esik egybe. A tartalék kapacitások és készletek fenntartása többletköltséget jelent, nélkülük viszont a rendszer sérülékenyebbé válik. Tartós árnyomás mellett ugyanis a vállalatok jellemzően ezeket a tartalékokat építik le először, mivel a minőségi és betegbiztonsági követelményeket nem csökkenthetik. Eközben a fenntarthatósági, minőségbiztosítási és ellátásbiztonsági elvárások növelik a gyártók terheit, amit Orbán Gábor szerint a finanszírozás nem követ megfelelően. A rövid távú költségoptimalizálás így nehezítheti az ellenálló európai gyógyszeripar kialakítását.

Növelnék a hazai gyártású gyógyszerek részarányát

A MAGYOSZ elnöke kiszámítható, hosszú távú szakpolitikai gondolkodást sürgetett. Mint mondta, a gyógyszeripar nem kér különleges bánásmódot, de szeretné, ha a döntéshozatal időtávja igazodna az ágazat beruházásaihoz. Egy gyár, kutatási program vagy új technológia létrehozása több évig tarthat, miközben évtizedeken keresztül szolgálhatja az egészségügyet.

A szövetség célja, hogy 2030-ra a hazai gyártók által Magyarországon előállított gyógyszerek részaránya volumenben és értékben is növekedjen a magyar gyógyszerfogyasztáson belül. Küldetésében a biztonságos gyógyszer-alapellátás és a gyártók nemzetgazdasági szerepének erősítése egyaránt megjelenik. Orbán Gábor szerint ezek a célok összekapcsolódnak, hiszen az ellátásbiztonsághoz versenyképes vállalatokra van szükség.

A konferencián bemutatott adatok szerint a MAGYOSZ által képviselt vállalatok 13 729 munkavállalót foglalkoztatnak, ami a magyar gyógyszeripari foglalkoztatás 70 százaléka, a dolgozók 48 százaléka pedig diplomás. A gyógyszeripari cégek kutatás-fejlesztési ráfordításuk 113 milliárd forint, a teljes feldolgozóipari K+F-ráfordítás 29 százaléka, K+F-intenzitásuk pedig 8,1 százalék. Az ágazat ráadásul rendkívül exporterős: 1398 milliárd forintos árbevételből 1126 milliárd forint exportból származik, így a kivitel aránya 81 százalék.

Orbán Gábor előadásában az egységes iparági képviselet fontosságát is kiemelte. Bár a vállalatok nem mindenben gondolkodnak ugyanúgy, az ellátásbiztonság, a kutatás-fejlesztés, az export, a versenyképesség és a magas hozzáadott értékű munkahelyek megőrzése közös érdekük. A MAGYOSZ a teljes gyógyszeripari értéklánc ismeretére építene, a kutatástól és a gyártástól egészen a betegellátásig.

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Több pénzt és új támogatási lehetőségeket ígér az állam

Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyben az egészség kiemelt szerepet kap – jelentette be Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a konferencián. A dokumentumot széles körű egyeztetés előzte meg tudósokkal, innovátorokkal, vállalatokkal és a gyógyszergyártók képviselőivel.

A stratégia három pillérre, az egészségre, a környezetre és a technológiára épül, amelyeket a társadalmi jólét és a biztonság szempontjai egészítenek ki. Olyan innovációs rendszert szeretnének kialakítani, amely gyorsan válaszol a jelen és a közeljövő kihívásaira. Ebben a gyógyszeriparnak meghatározó szerepet szánnak, különösen a megelőzésben és az egészségben eltöltött évek számának növelését segítő kutatásokban.

Horváth Péter a finanszírozás jelentős bővítéséről is beszélt. A jelenlegi, általa említett 1,33 százalékos GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordítást előbb 2, majd 3 százalékra emelnék. Az alapkutatásra és innovációs kutatásra szánt, mintegy 100 milliárd forintos összeget három év alatt 225 milliárd forintra növelnék, a bővítést már jövőre megkezdve.

A szektort uniós forrásokkal is támogatnák, és nagyobb infrastruktúra-fejlesztést terveznek, amelyben a gyógyszeripar kiemelt szerepet kapna. Kiválósági infrastruktúra-központokat hoznának létre, hogy a hazai kutatók és innovátorok hozzáférjenek a legmodernebb technológiákhoz. Emellett segítenék a nemzetközi együttműködéseket, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyipari szereplőket is.

Az államtitkár szerint az erős kutatási, fejlesztési és innovációs szektor alapja az oktatás, ezért olyan generáció felkészítését tartja szükségesnek, amely önálló ötletekkel áll elő, mer kísérletezni, és a kudarcok után is folytatja a munkát.

Az alapkutatástól a vállalkozásokig segítenék az innovációt

A stratégia a teljes innovációs folyamatot átfogja, az alapkutatástól a nagyvállalati hasznosításig. Ennek részeként misszióprogramot vezetnének be, amely az alapkutatási eredményektől az első kisvállalkozás létrejöttéig segítené az előrelépést. A további növekedésben állami és magánforrásokra egyaránt számítanak és uniós támogatásokkal is támogatnák a szektort.

A startupokat új befektetési formával, új startup-cégforma kialakításával és az innovációs befektetőknek szánt adókedvezményekkel ösztönöznék. Szorosabb kapcsolatot teremtenének az ipar és az egyetemek között is. A nagyvállalatokat arra ösztönöznék, hogy Magyarországon, az egyetemek és tudásközpontok közelében hozzanak létre kutatás-fejlesztési egységeket. A cél, hogy az így felépülő tudás és együttműködések a kisebb vállalkozások és startupok fejlődésére is hatással legyenek.

Horváth Péter a biotechnológiai és a gyógyszeripari szektor együttműködésének erősítését is hangsúlyozta előadásában. A hazai biotechnológiában rejlő lehetőségek kiaknázásához szerinte szorosabb kapcsolat szükséges a két ágazat között. A minisztérium az alapkutatások és a kezdeti innováció támogatásával, valamint a megfelelő jogi környezet kialakításával járulna ehhez hozzá. Az államtitkár hosszú távú partnerséget szorgalmazott: a kutatási eredmények megszületése és hasznosítása sokszor több kormányzati cikluson átívelő munkát igényel, ezért a stratégiát is ehhez igazítják.