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Egészség

Nincs több titkolózás: mostantól bárki láthatja, mennyi idő alatt ér ki valójában a mentő Magyarországon

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 10:17

Az Országos Mentőszolgálat a mai nappal új, nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít, amelyen részletes, összehasonlítható formában teszi közzé a mentőegységek kiérkezési idejére és a mentési esetszámokra vonatkozó adatokat. A kezdeményezés célja az átláthatóság növelése, a mentőellátás működésének közérthető bemutatása és a lakosság egészségértésének erősítése.

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Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelentette be, hogy egy új felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, külön-külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint nyomonkövethető a mentési feladatok számának és összetételének alakulása. A honlap az adatok értelmezését is segíti: bemutatja többek között az átlag, a medián és a percentilis jelentését, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása.

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Hangsúlyozták, hogy a kiérkezési idő önmagában nem írja le a mentőrendszer működését. A mentésirányítás feladata, hogy a bejelentő protokoll szerinti kikérdezésével felismerje a kritikus állapotokat, meghatározza az eset sürgősségét és a beteg állapotának megfelelő mentőegységet riassza. A legsúlyosabb esetek elsőbbséget élveznek, míg kevésbé sürgős állapotokban hosszabb kiérkezési idő is szakmailag elfogadható lehet. Éppen ez a prioritási rendszer teszi lehetővé, hogy a segítség oda érkezzen meg, ahol valóban szükség van rá.

„A bizalom alapja az őszinteség: a mentőszolgálat akkor is vállalja a számait, amikor jók, és akkor is, amikor van még mit javítani, mert a magyar emberek megérdemlik a transzparens és szakmai kommunikációt. Célunk, hogy a nyilvánosság ne pusztán adatokat lásson, hanem azt is megértse, hogyan működik a mentés, mit jelentenek az egyes mutatók, és mi alapján születnek a mentésirányítás döntései” – hangsúlyozta Dr. Constantinovits Miklós, az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója.

Az Országos Mentőszolgálat a statisztikai felület adatait rendszeresen frissíti, a nyilvánosan hozzáférhető adatok körét pedig a későbbiekben tovább bővíti. A jelenlegi felületen a kiérkezési idők mellett a sürgősségi kategóriák szerinti esetszámok, a regionális adatok és a mentőhívás egyes szakaszainak időadatai is megismerhetők, az adatsorok pedig letölthető formában is rendelkezésre állnak.

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Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
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