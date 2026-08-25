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A magyar nyelv tele van olyan kifejezésekkel, melyben az ember hű társa, a kutya megjelenik. A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával. A mai kvíz során kiderül, jól ismered-e a kutyás mondásokat, szólásokat. Vigyázz, a 10 pontért még a legműveltebbek is izzadhatnak mint a köszörüs kutyája a homokban!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Egyik kutya, másik eb? Lássuk, jól ismered-e a kutyás szólásokat, mondásokat! 1/10 kérdés Mit nem csinál az a kutya, amelyik ugat? nem harap nem sír nem hízeleg nem beszél Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen az a dolog, amit a kutya vacsorájához hasonlítanak? nehezen emészthető szegényes bizonytalan csak a mesében létezik Következő kérdés 3/10 kérdés Mi történik azzal, ami az ebek harmincadjára jut? kis befektetéssel nagy üzletet csinál elromlik, elvész, elpusztul magas kort ér meg, sokáig kitart válaszúthoz érkezik, most dől el a sorsa Következő kérdés 4/10 kérdés Mire mondják, hogy egyszer volt Budán kutyavásár? ha valaki azért jár pórul, mert más ember ellen tervezett valami rosszat elkövetni amikor valamilyen szokatlan, vagy korábban lehetetlennek gondolt dolog bekövetkezésétől lehet tartani arra, amikor valaki egy hihetetlen történetet mesél el, és kételkednek benne, hogy megtörtént egy olyan különleges esetre, szerencsés fordulatra, ami csak ritkán történik, nem érdemes azzal számolni, hogy megsimétlődik Következő kérdés 5/10 kérdés Mit csinál, aki köti az ebet a karóhoz? makacskodik zsörtölődik hitetlenkedik rossz üzletet köt Következő kérdés 6/10 kérdés Ki az, akit hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát a mondás szerint? álnok kereskedő szökött rab hazug ember rossz gyerek Következő kérdés 7/10 kérdés Amikor hosszas gondolkodás után rájövünk az igazságra, vagy a lényegre, megtaláljuk a hibát, az mondjuk: "itt van a kutya…" tegnapi csontja viszkető füle elásva mancsában a tüske Következő kérdés 8/10 kérdés Mi nem lesz a kutyából a mondás szerint? Tafelspitz szalonna kocsonya kolbász Következő kérdés 9/10 kérdés Mit csinál a mondás szerint a lakodalmas kutya? hány rohangál vigyorog lustálkodik Következő kérdés 10/10 kérdés Egészítsd ki a mondást: " … beszél, kutya ugat." szem pénz macska ember Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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