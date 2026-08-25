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Kvíz

Kvíz: Egyik kutya, másik eb? Lássuk, jól ismered-e a kutyás szólásokat, mondásokat!

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 18:03

A magyar nyelv tele van olyan kifejezésekkel, melyben az ember hű társa, a kutya megjelenik. A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával. A mai kvíz során kiderül, jól ismered-e a kutyás mondásokat, szólásokat. Vigyázz, a 10 pontért még a legműveltebbek is izzadhatnak mint a köszörüs kutyája a homokban!

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Kvíz: Egyik kutya, másik eb? Lássuk, jól ismered-e a kutyás szólásokat, mondásokat!

1/10 kérdés
Mit nem csinál az a kutya, amelyik ugat?
nem harap
nem sír
nem hízeleg
nem beszél
2/10 kérdés
Milyen az a dolog, amit a kutya vacsorájához hasonlítanak?
nehezen emészthető
szegényes
bizonytalan
csak a mesében létezik
3/10 kérdés
Mi történik azzal, ami az ebek harmincadjára jut?
kis befektetéssel nagy üzletet csinál
elromlik, elvész, elpusztul
magas kort ér meg, sokáig kitart
válaszúthoz érkezik, most dől el a sorsa
4/10 kérdés
Mire mondják, hogy egyszer volt Budán kutyavásár?
ha valaki azért jár pórul, mert más ember ellen tervezett valami rosszat elkövetni
amikor valamilyen szokatlan, vagy korábban lehetetlennek gondolt dolog bekövetkezésétől lehet tartani
arra, amikor valaki egy hihetetlen történetet mesél el, és kételkednek benne, hogy megtörtént
egy olyan különleges esetre, szerencsés fordulatra, ami csak ritkán történik, nem érdemes azzal számolni, hogy megsimétlődik
5/10 kérdés
Mit csinál, aki köti az ebet a karóhoz?
makacskodik
zsörtölődik
hitetlenkedik
rossz üzletet köt
6/10 kérdés
Ki az, akit hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát a mondás szerint?
álnok kereskedő
szökött rab
hazug ember
rossz gyerek
7/10 kérdés
Amikor hosszas gondolkodás után rájövünk az igazságra, vagy a lényegre, megtaláljuk a hibát, az mondjuk: "itt van a kutya…"
tegnapi csontja
viszkető füle
elásva
mancsában a tüske
8/10 kérdés
Mi nem lesz a kutyából a mondás szerint?
Tafelspitz
szalonna
kocsonya
kolbász
9/10 kérdés
Mit csinál a mondás szerint a lakodalmas kutya?
hány
rohangál
vigyorog
lustálkodik
10/10 kérdés
Egészítsd ki a mondást: " … beszél, kutya ugat."
szem
pénz
macska
ember
Címlapkép: Getty Images
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