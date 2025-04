Rémálom az alföldi városban: elszabadult a patkányinvázió, már a WC-n keresztül is támadnak

Egyre több panasz érkezik patkányokra Szentesen. A szapora rágcsálók már nemcsak az utcákon, hanem a lakásokban is megjelennek. A helyiek szerint a probléma hónapok óta egyre súlyosbodik, és mára komoly egészségügyi veszélyforrássá vált.

A Délmagyar cikke szerint Szentes több pontján is megszaporodtak a patkányészlelések, és a lakók egyre elkeseredettebben számolnak be arról, hogy a kártevők már a lakásokba is bejutnak. A jelenség nem újkeletű, de az utóbbi hetekben drámai fordulatot vett: már nemcsak pincékben vagy közterületen, hanem vécéken, csöveken keresztül is bejönnek az állatok a lakásokba.

„Feljött a strangban a szennyvízcső mellett, konkrétan be tud jönni a lakásba. Azóta a dögszagot is szagoljuk” – mesélte az egyik helyi. Egy másik lakó a pincei szennyvízszakaszra panaszkodott, ahol évek óta fedetlen tisztítónyílásból ömlik vissza a szenny, és innen „talpukon a pincezaccal” közlekednek a patkányok a lakótér felé.

A rágcsálók jelenléte nemcsak kellemetlen, hanem több szempontból is veszélyes az egészségre

A patkányok olyan fertőző betegségeket terjeszthetnek, mint a leptospirózis, a szalmonella vagy a hantavírus, amelyek emberekre is veszélyesek lehetnek. Emellett: ürülékükkel és vizeletükkel szennyezhetik az élelmiszereket és a lakótereket, rágási szokásaik miatt károsítják az elektromos hálózatot és csöveket, ami tűz- vagy vízkárt is okozhat.



A problémáról Farkas Nikolett, az érintett városrész önkormányzati képviselője is tud. Elmondása szerint a jelzések alapján már történtek intézkedések, de időre van szükség a hatékony megoldáshoz. „A helyzet megoldása folyamatban van, de türelmet kérünk a lakosságtól” – nyilatkozta Farkas. A lakók azonban egyre kevésbé tűrik az állapotokat, és sokan úgy érzik, a felelősség áthárítása helyett végre valódi, hosszú távú lépésekre lenne szükség. A közösségi oldalakon is egyre több a panasz és a felhívás. A lakók gyors és hatékony patkányirtást szeretnének, szennyvízrendszerek felülvizsgálatát kérik, valamint azt, hogy az ingatlanok közös képviseletei is lépjenek fel aktívan a helyzet rendezéséért.