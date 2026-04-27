Nem "gigantikus új rendszert kellene építeni, hanem egy kisebb, de tisztább, követhetőbb és számonkérhetőbb modellt" - mondta a Tisza Párt egészségügyi miniszter jelöltje.
Hazugság, hogy a rossz vezetés miatt úsznak adósságban a hazai kórházak: kimondták a kényelmetlen igazságot
A hazai kórházak többségét sújtó jelentős adósságállomány rendszerszintű problémára utal, nem pedig a kórházigazgatók rossz gazdálkodására – véli Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója. A Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese emellett reagált az intézményükben működő VIP-osztályt ért kritikákra, és rámutatott a központosított beszerzések hátrányaira is.
Ficzere Andrea határozottan visszautasította azt a gyakori kormányzati érvelést, miszerint az intézmények eladósodása a nem megfelelő vezetői munkának tudható be. Úgy fogalmazott: ha csak néhány kórház küzdene anyagi gondokkal, ott érdemes lenne vizsgálni a menedzsment felelősségét. Az általános és drasztikus mértékű eladósodás azonban egyértelműen a finanszírozási rendszer hibája - közölte a 444.hu.
A finanszírozási hiányosságok enyhítésére hozták létre még 2013-ban az Uzsoki Utcai Kórház térítéses osztályát. A főigazgató elmondása szerint a fizetős ellátás beindítása nem igényelt érdemi állami beruházást, mivel a megfelelő infrastruktúra már rendelkezésre állt. Kiemelte, hogy a fizetős betegek fogadása egyáltalán nem az állami ellátásban részt vevő páciensek kárára történik. A térítéses vizsgálatokat és műtéteket a hivatalos munkaidőn felül végzik. Erre az állami finanszírozás maximális kihasználása után fennmaradó szabad kapacitások terhére kerül sor. A befolyó többletbevételt a kórház költségvetési hiányának csökkentésére fordítják. Ezt a modellt az indulásakor az állami fenntartó is támogatta. A rendszer gond nélkül működött, amíg politikai támadások célkeresztjébe nem került.
A VIP-osztály működésével kapcsolatban korábban három különböző belső ellenőrzés is lezajlott. Bár a főigazgató nem kapott engedélyt az eredmények nyilvánosságra hozatalára, válaszában egyértelmű utalást tett a végkifejletre. Kiemelte: az a tény, hogy a kórház és a térítéses osztály azóta is zavartalanul működik, egyértelműen bizonyítja, hogy a vizsgálatok során semmilyen visszaélést nem tártak fel.
Az egészségügyet érintő strukturális nehézségek kapcsán Ficzere Andrea a központosított beszerzéseket is bírálta. Tapasztalatai szerint a jelenlegi, túlzottan centralizált rendszer bevezetése előtt az intézmények gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban tudták megvásárolni a napi működéshez szükséges eszközöket. Emellett az épületek és az orvosi gépek műszaki karbantartása is jóval gördülékenyebben zajlott.
