Az európai szakmai vizsgálatok alapján alkalmazása már nem indokolt, ezért az NNGYK kivonta a forgalomból a Decaris nevű gyógyszert.
Rémálom a vidéki kórházban: mérgező vegyszer folyt a csapból, tizenegyen ittak is belőle
Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében - közölte az intézmény az MTI-vel. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a vízhálózat tiszta, így a korábbi vegyszerszennyezés már nem jelent veszélyt.
A probléma csütörtökön merült fel. Egy külső cég klímakarbantartási munkálatai során dietilénglikol került az épület vízhálózatába. A szennyezett vízből tizenegy ember ivott. Azonnal vérvételt és toxikológiai vizsgálatot végeztek rajtuk, de minden eredmény negatív lett, így senki sem szenvedett egészségkárosodást.
A vezetékes víz hiánya ellenére a gyógyító munka egyetlen percre sem állt le a sürgősségi osztályon. A betegek és a személyzet ivóvízellátását palackos vízzel oldották meg. A katasztrófavédelem szakemberei a rendszer átmosása és újratöltése után újabb mintákat vettek. Ezekben már nem volt kimutatható a szennyező anyag. Az eset pontos körülményeinek tisztázása és a felelősség megállapítása érdekében a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.
Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.
Semmit sem ér a népszerű étrendkiegészítő? Kiderült, mi történik valójában a lenyelt porokkal a gyomrunkban
Egészséges táplálkozás mellett a nincs szükség a kollagén külső pótlására, mert a szervezet elkészíti és fedezi a saját szükségletét.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy.
Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?
Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét.
Kiderült a bolti zöldségek sötét titka: hiába mosod meg a kedvenceidet, tele maradnak egészségkárosító anyagokkal
A konvencionális termesztésű zöldségek és gyümölcsök jelentős része nagy mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmaz.
Egy pszichológus segítségével jártunk utána annak, mi történik egy online romantikus csalás során az áldozatban, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Idén februártól akár hetven százalékos TB támogatást is igényelhetünk az új generációs gyógyszerekre, amelyek végeredményben igen látványos fogyást okoznak.
Kiderült az igazság a magyar plasztikai műtétekről: már rég nem a hatalmas szilikonmellekre szórják a milliókat az emberek
A mellplasztikák továbbra is vezetik a hazai plasztikai sebészet toplistáját, de ma már messze nem csak a mellnagyobbításra költenek milliókat a magyarok.
Súlyos betegségéről vallott Rubint Réka: "miután megkaptam a diagnózist, minden optimizmusom elhagyott"
Rubint Réka fitneszedző négy év után beszél először eddig titkolt daganatos betegségéről.
Az elmúlt években a kiskereskedelemben számos termék drasztikus drágulását tapasztalhatták a vásárlók.
Részleges ujj-amputációval végződő munkabalesetet szenvedett egy dolgozó a gödi Samsung-gyárban. Kirúgással fenyegették, és rávették, hogy az esetet táppénzként adminisztrálják.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatást adott ki a gyógyszertárak ünnepi nyitvatartásáról.
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen
Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.
Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket
Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.