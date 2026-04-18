Rémálom a vidéki kórházban: mérgező vegyszer folyt a csapból, tizenegyen ittak is belőle

Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében - közölte az intézmény az MTI-vel. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a vízhálózat tiszta, így a korábbi vegyszerszennyezés már nem jelent veszélyt.

A probléma csütörtökön merült fel. Egy külső cég klímakarbantartási munkálatai során dietilénglikol került az épület vízhálózatába. A szennyezett vízből tizenegy ember ivott. Azonnal vérvételt és toxikológiai vizsgálatot végeztek rajtuk, de minden eredmény negatív lett, így senki sem szenvedett egészségkárosodást.

A vezetékes víz hiánya ellenére a gyógyító munka egyetlen percre sem állt le a sürgősségi osztályon. A betegek és a személyzet ivóvízellátását palackos vízzel oldották meg. A katasztrófavédelem szakemberei a rendszer átmosása és újratöltése után újabb mintákat vettek. Ezekben már nem volt kimutatható a szennyező anyag. Az eset pontos körülményeinek tisztázása és a felelősség megállapítása érdekében a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított.