Magyarországra is juthatott a mérgezett bébiételből: azonnali termékvisszahívást rendeltek el

A Müller drogéria patkányméreg-szennyezés gyanúja miatt azonnali hatállyal visszahívja az egyik Hipp márkájú bébiételét. A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp ne adjanak a termékből a gyermekeknek, hanem vigyék azt vissza valamelyik üzletükbe.
A drogérialánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve vonta ki a forgalomból az érintett tételeket. Erre a lépésre azután került sor, hogy több európai országban is felmerült a toxikológiai kockázat gyanúja.
Mint korábban megírtuk, a bébiételekkel külföldön merült fel először a gyanú, hogy patkányméreggel szennyezettek. A gyártó cég szerint nem zárható ki az a gyanőú sem, hogy szándékos mérgezés történt.
A visszahívott bébiételek pontos adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
- Kiszerelés: 190 g
- Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
- EAN száma: 4062300021112
- A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG
- Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.
Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség.
A Müller tájékoztatása szerint a már megvásárolt bébiételt a vásárlók az ország bármelyik üzletébe visszavihetik. A drogéria a terméket bontott és bontatlan állapotban egyaránt visszaveszi.
Durván terjed a végzetes fertőzés Magyarországon: a légkondikból és a zuhanyzóból is támadhat a kórokozó
A klímaváltozás miatt egyre kedvezőbb feltételekre találó Legionella baktérium évről évre több súlyos tüdőgyulladást okoz Európában és Magyarországon.
Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő
A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen a szerv rendkívüli tartalékkapacitása miatt sokáig nem okoznak tüneteket.
A fekete himlő eltűnése is bizonyítja: egy jól működő oltási program akár egy halálos betegséget is teljesen felszámolhat.
Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként
Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket – jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.
Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani
Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt.
Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében.
Az európai szakmai vizsgálatok alapján alkalmazása már nem indokolt, ezért az NNGYK kivonta a forgalomból a Decaris nevű gyógyszert.
Félelmetes ütemben drágul ez a mindennapi orvosi termék: a háború miatt hamarosan óriási hiány is kialakulhat belőle
Az iráni háború miatt a gumikesztyűk alapanyagárai az egekbe szöktek, ezért a gyártók akár 40-50 százalékkal is emelték az áraikat.
Hiába a hangzatos kampányígéret: 83 új életmentő gyógyszertől estek el a súlyos betegek, hatalmas a csalódás
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár még február végén, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján tette meg a bejelentést
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.
Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.
Semmit sem ér a népszerű étrendkiegészítő? Kiderült, mi történik valójában a lenyelt porokkal a gyomrunkban
Egészséges táplálkozás mellett a nincs szükség a kollagén külső pótlására, mert a szervezet elkészíti és fedezi a saját szükségletét.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy.
Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?
Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét.
