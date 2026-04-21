Magyarországra is juthatott a mérgezett bébiételből: azonnali termékvisszahívást rendeltek el

A Müller drogéria patkányméreg-szennyezés gyanúja miatt azonnali hatállyal visszahívja az egyik Hipp márkájú bébiételét. A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp ne adjanak a termékből a gyermekeknek, hanem vigyék azt vissza valamelyik üzletükbe.

A drogérialánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve vonta ki a forgalomból az érintett tételeket. Erre a lépésre azután került sor, hogy több európai országban is felmerült a toxikológiai kockázat gyanúja.

Mint korábban megírtuk, a bébiételekkel külföldön merült fel először a gyanú, hogy patkányméreggel szennyezettek. A gyártó cég szerint nem zárható ki az a gyanőú sem, hogy szándékos mérgezés történt.

A visszahívott bébiételek pontos adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól

Kiszerelés: 190 g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

EAN száma: 4062300021112

A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség.

A Müller tájékoztatása szerint a már megvásárolt bébiételt a vásárlók az ország bármelyik üzletébe visszavihetik. A drogéria a terméket bontott és bontatlan állapotban egyaránt visszaveszi.