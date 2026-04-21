Egészség

Magyarországra is juthatott a mérgezett bébiételből: azonnali termékvisszahívást rendeltek el

Pénzcentrum
2026. április 21. 10:38

A Müller drogéria patkányméreg-szennyezés gyanúja miatt azonnali hatállyal visszahívja az egyik Hipp márkájú bébiételét. A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp ne adjanak a termékből a gyermekeknek, hanem vigyék azt vissza valamelyik üzletükbe.

A drogérialánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve vonta ki a forgalomból az érintett tételeket. Erre a lépésre azután került sor, hogy több európai országban is felmerült a toxikológiai kockázat gyanúja.

Mint korábban megírtuk, a bébiételekkel külföldön merült fel először a gyanú, hogy patkányméreggel szennyezettek. A gyártó cég szerint nem zárható ki az a gyanőú sem, hogy szándékos mérgezés történt.

Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle
EZ IS ÉRDEKELHET
Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle
Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket

A visszahívott bébiételek pontos adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
  • Kiszerelés: 190 g
  • Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
  • EAN száma: 4062300021112
  • A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG
  • Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség. 

A Müller tájékoztatása szerint a már megvásárolt bébiételt a vásárlók az ország bármelyik üzletébe visszavihetik. A drogéria a terméket bontott és bontatlan állapotban egyaránt visszaveszi.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #egészség #élelmiszer #magyarország #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #drogéria #méreg #gyermekek #fogyasztóvédelmi hatóság #élelmiszerek

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
2026. április 20.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
2026. április 20.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
1
4 hete
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
3 napja
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
3
1 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
4
1 hónapja
Meghalt Kiss László
5
2 hónapja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 11:06
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 10:00
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
Agrárszektor  |  2026. április 21. 10:29
Súlyos csapás érte Magyarországot: egy pillanat alatt oda lehet mindent