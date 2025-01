Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2025-ben: nem titok, itt az árlista

Az egészség az egyik olyan terület az ember életében, amelyen nem érdemes és sok esetben nem is lehet spórolni. A szükséges kezelések, beavatkozások elodázása ugyanis jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, vagy akár az általános egészségi állapotot is. Akik azonban meg szeretnék kerülni az állami kórházak várólistáit, a magánklinikák árlistáin vaskos összegekkel szembesülhetnek: egyes műtétekre fél évnyi átlagkeresetet kell kicsengenie, aki gyorsan szeretne gyógyulni.

A Pénzcentrum nemrég megvizsgálta, hogyan változott a műtéti várólisták hossza a magyar kórházakban 2025. január 1-re. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból felemás kép bontakozik ki: egyes esetekben jelentősen nőtt a várakozók száma - például térdprotézis műtéteknél -, más beavatkozások esetében jelentős rövidülés látszik. A várakozási idők terén is hasonló a helyzet. Azoknál a beavatkozásoknál ráadásul, ahol nőtt a várakozási idő, gyakran a várakozók száma nem feltétlenül emelkedett, ami fordítva is igaz. Ami biztos, hogy térprotézisre 14 ezer, cspőprotézisre 7,5 ezer beteg vár, és szürkehályog műtétre is több mint 5 ezren várakoznak. Ezek a beavatkozások jelentősen befolyásolják az életminőséget.

A friss adatok szerint változatlanul a szaruhártya műtétre kell a legtöbbet várni Magyarországon, több mint 15 hónapot. Ennek több oka is lehet, melyek közül az egyik, hogy ilyen műtétet magánúton nem végeznek. Térprotézis műtétet viszont például igen, melyre jelenleg sokezer beteg vár 60 napnál régebb óta, az elmúlt fél évben meghaladta a 8 hónapot az átlagos várakozási idő. Csípőprotézis műtétet szintén végeznek magánklinikákon, ilyen beavatkozásra is rengeteg páciens vár, az átlagos várakozási idő 111 nap volt:

Szürkehályog műtétre is több mint 5 ezren várnak már több mint két hónapja, az átlagos várakozási idő pedig 47 nap volt az elmúlt fél évben. Azt figyelembe kell venni, hogy az egyes intézmények között nagy különbségek lehetnek a várólisták hosszában: a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházában 214 napot ír jelenleg a NEAK adatbázis, míg a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban 7 napot. Még az is lehet, hogy egy nem olyan leterhelt állami kórházban valaki hamarabb sorra kerüljön, mint amikorra egy frekventált magánklinikán el tudnák vállalni.

Sérvműtétre és epekő laparoszkópiára is átlagosan 2-3 hónapot várni kell, a várakozók száma azonban nem olyan magas. Ebben az esetben is lehetséges, hogy olyan helyen, ahol rövid a várólista, állami kórházban is hamar sorra kerüljön valaki. Viszont sérvvel vagy epehólyag gyulladással együtt élni jelentős életminőségromlást jelenthet és ha valaki egy hosszabb várólistával szembesül, még néhány plusz hónap is kínzó lehet.

A Pénzcentrum, ahogy a korábbi években, 2025-ben is megvizsgálta, milyen árakkal találkozhatnak a magánklinikákon azok a betegek, akik megkerülnék az állami várólistákat. Az említett beavatkozások esetében jelentős különbségek lehetnek az árfekvésben, így érdemes minél több magánkórház árlistáját átnézni, mielőtt bejelentkeznénk valahová.

Úgy tapasztaltuk, nem minden szolgáltató emelt még árat tavaly januárhoz képest, viszont ahol történt drágulás, ott 5-30 százalékkal kerülnek többe a műtétek. Már egy kisebb műtét is legalább közel 300 ezer forintba kerül, a nagyobb beavatkozásoknál pedig nem ritkán milliós tétel lehet.

A szürkehályog műtét ára

A szürkehályog műtétek esetében a Medicovernél most akciósan egy fókuszú lencsével 350 ezer forinttól, multifokális lencsével 488 ezer forinttól kérhető a beavatkozás, tórikus lencsével 320 ezer forintért végzik el, de a lencséért külön fizetni kell. Az árak 17-18 százalékkal lettek magasabbak még így akciósan is tavaly óta.

A Duna Medical Centerben a szürkehályog műtét egyfókuszú lencsével 320 ezer (két szem esetén 520 ezer forinttól); multifokális lencsével 560 ezer (két szem esetén 1 millió) forinttól, és nyújtott fókuszú lencsével 540 ezer (két szem esetén 995 ezer) forinttól elérhető. A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatóknál gyakran nem is elérhető a szürkehályog műtét, kisebb magánklinikákon, magánszemészeteken viszont megtaláltuk a listában.

A Budai Szemészeten a trifokális és EDOF/EDOF Plus műlencse műtét szemenként 590 ezer forint, a nyújtott fókuszú műlencse műtét 520 ezer forint, a monofokális műlencsével 285 ezer forint. A tórikus felár minden műtétnél 100 ezer forint szemenként. Egyes műtétek árai nem változtak, más beavatkozásnoknál 7,5-13,5 százalékos emelkedés történt.

A Sasszem Csoport klinikáin (Focus Medical, Sasszem Klinika, Optik-Med) két szem együttes kezelése esetén a műtét egyfókuszú lencse beültetéssel 278 ezer forint, trifokális vagy nyújtott fókuszú műlencsével 508 ezer forint szemenként. Ha csak egy szemet kezelnek egyszerre plusz 20 ezer forintot számítanak fel. Léteznek prémium és VIP csomagok is, melyek árfekvése magasabb. A tórikus műlencse felár 90 ezer forint. Az árak nem, vagy alig emelkedtek.

Az Erzsébet fürdő Medicalnál az egyfókuszú műlencse beültetése szemenként 309 ezer forint, tórikus lencsével 399 ezer forint, a nyújtott fókuszú és trifokális műlencse beültetés 509 ezer forint, a tórikus trifokális, illetve nyújtott fókuszú műlencse beültetése 579 ezer forint.

Fontos, hogy a műtét áránál legtöbbször nem állnak meg a költségek, az előzetes vizsgálatok, illetve a beavatkozást követő kontrollvizsgálatokat is bele kell kalkulálni, ha valaki magánklinikához fordul.

Az epehólyag műtét ára

Az epehólyag eltávolító műtét a Dr. Rose Magánkórházban 1,1 millió forintba kerül, tavaly ilyenkor a laparoszkópos epehólyag műtét 880 ezer forinttól indult, ez 25 százalékos áremelkedés. A Budai Egészségközpontban (BHC) az epehólyag eltávolítás laparoszkóppal 950 ezer forinttól kezdődik, tavaly 840 ezer forintba került, 13 százalékkal kevesebbe.

A Doktor24-nél 740 ezer forinttól végzik a műtétet, akárcsak tavaly. A TritonLife alá tartozó Róbert Magánkórházban már 799 990 forint egy ilyen műtét, tavaly még 100 ezer forinttal olcsóbb volt. A Szent Magdolna Magánkórházban a laparoszkópos epekő műtét, epehólyag eltávolítás, epehólyag műtét (cholecystectomia) idén már 690 ezer forint a műtét, bár a korábbi évkben is februárban történt meg az emelés, így erre idén is lehet számítani.

A pécsi Da Vinci Magánklinikán 575 ezer forinttól kezdődik egy epekő eltávolítás, tavaly óta nem emeltek. A DMC-nél viszont nagy áremelkedés történt, tavaly 561 ezer forintba került a műtét, idén már 750 ezer forinttól kezdődik az epehólyag eltávolítás.

Nem minden magánklinikán elérhetők akár hozzávetőleges összegek sem, a betegeknek árajánlatot kell kérniük. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen helyeken drágábban műtenek. Mielőtt egyik vagy másik szolgáltató mellett döntünk, érdemes végignézni, hol mennyibe kerül a műtét, milyen egyéb költségek jöhetnek hozzá és árajánlatot is kérni. Így biztosan megtaláljuk a nekünk leginkább megfelelő szolgáltatót.

A sérvműtét ára

A sérvműtétek árát nagyban meghatározza, hogy érzéstelenítéssel, vagy altatásban, implantátummal, vagy anélkül végzik-e, és hogy egy- vagy kétoldali beavatkozásra van-e szükség. Sok szolgáltatónál az is jelentősen befolyásolja az árat, hogy kis, közepes, vagy nagy hasfal sérvről van-e szó. A DMC-ben a kis hasfali vagy köldöksérv műtét 578 ezer forinttól, a közepes sérvműtét 735 ezer forinttól, a nagyműtét 931 ezer forinttól elérhető. Az egyoldali lágyéksérv 770 ezer forinttól, a kétoldali műtét 900 ezer forinttól kezdődik.

A Szent Magdolnában az egyoldali laparoszkópos lágyéksérv műtét 690 ezer forint, tavaly még 650 ezer forintba került. A hasfali sérvműtét hálóbeültetéssel legalább 950 ezer forint, 100 ezer forinttal több, mint tavaly, két éve pedig a legdrágább fajta hasfali sérvműtét is még 690 ezer forintba került.

A Doktor24 magánszolgáltató fekvőbeteg árlistája szerint a hasfali sérv műtéte 690 ezer forinttól, a lágyéksérv-, valamint a köldöksérv- és combsérvműtét is 480 ezer forinttól érhető el, tavaly óta még nem emeltek.

A Budai Egészségközpontban a lágyéksérv műtét hálóbeültetéssel - laparoszkóppal TEP HR - 2 oldali már 1 millió 320 ezer forintba kerül - 220 ezerrel többe, mint tavaly -, az egyoldali 1 millió 30 ezer forint. A egyoldali (Lichtenstein) lágyéksérv műtét 960 ezer forinttól érhető el (tavaly 800 ezer forint, tavaly előtt még 680 ezer forintba került év elején), a kétoldali műtét 1,21 millió forinttól kezdődik. A hasfali reconstrukció hálóbeültetéssel idén már 950 ezer forintról indul, tavaly 790 ezer forinttól indult, két éve legalább 660 ezer forint volt. A nyitott hasfali sérvműtét hálóbeültetéssel 950 ezer forinttól kezdődik.

A TritonLife Róbert Kórházban (Budapesten) az egyoldali laparoszkópos lágyéksérv műtét 849 ezer forint, a kétoldali 949 ezer forint. Lichtenstein technikával 749 990 forint az egyoldali műtét, a kétoldali 799 990 forint. A hasfali sérvműtét 949 990 forint.

A Dr. Roseban a hasi/hasfali sérv műtét háló beültetéssel 1,2 millió forinttól kérhető, 120 ezer forint volt az emelés tavaly óta. Az egyoldali lágyéksérv műtét hálóval 1,1 millió forint, míg tavaly még 880 ezer forinttól volt elérhető. A kétoldali műtét ára már legalább 1,48 millió forint.

A csípőprotézis és térprotézis műtét ára

A csípő- és térdprotézis műtétek ára nagyban függ attól, milyen típusú protézist ültetnek be. Ezek a műtétek már kategóriákkal drágábbak, mint kivetetni egy epehólyagot: a költségek összességében már biztosan 2 millió forint felett alakulnak, de van olyan magánklinika, ahol ennyibe kerül pusztán a műtét, az implantátum árát még ezen felül kell megfizetni.

A Budai Egészségközpontban a csípő- és térdprotézis műtétek is 2 millió forinttól indulnak, plusz az implantátum ára. 2023-ban 1,9 milliót, 2022-ben pedig még csak 1,5 milliót kértek a műtétért.

A Doktor24-nél a csípőprotézis és a térdprotézis beültetése is 2 millió 310 ezer forinttól indul, tavaly óta még nem emeltek árat, de tavalyelőtt ilyenkor még 1 millió 920 ezer forint szerepelt az árlistán.

A Duna Medicalnál most már csomagban kínálják ezeket a műtéteket. A Senior Mobilitás Csomag kifejezetten a 70 év feletti korosztálynak szánt megoldás, amely megfelelő minőségű protézist biztosít. Választható két vagy három éjszakás klinikai bent tartózkodással és gondos ellátással és gyógytornával a gyorsabb felépülés érdekében. Ez 3,19 millió forint, kedvezményesen 2,99 millió forint. A Prémium Aktivitás Csomagban magas kopásállóságú, kiemelt minőségű protézisek beültetése van benne, amely a hosszabb élettartamra és nagyobb terhelhetőségre összpontosít. A csomag tartalmazza a klinikai tartózkodás alatt biztosított gyógytornát is, a gyorsabb rehabilitációért és az optimális mozgásképesség visszanyeréséért. Az ára 3,69 millió, kedvezményesen 3,49 millió forint. A legmagasabb szintű műtéti csomag, a Robotikus Precizitás Csomag, amelyet a félig autonóm Cori robot végez. Ez a csomag garantálja a legnagyobb pontosságot, és magában foglalja a gyógytornát, valamint kiemelt kommunikációs lehetőséget biztosít a műtéti koordinátorokkal a teljes műtét előtti és utáni folyamat során. Az ára 4,59 millió forint, kedvezményesen 4,39 millió forint.

Tavaly a gyűjtésünk időpontjában még a csípőprotézis műtét és a teljes térdprotézis műtét is 1 millió 735 ezer forint volt. A műtétek ára magában foglalta a műtétet követő 3 napos kórházi ápolás és rehabilitáció díját, de nem tartalmazta a beültetésre kerülő implantátum árát, műtét és az implantátum ára egyben tehát 2 millió forint felett volt.

A Dr. Rose csípő- és térprotézis beültetést is 2 millió 580 ezer forinttól érhető el, és tartalmazza az implantátum árát. Tavaly óta 100 ezer forintot emeltek.

A Szent Magdolnában az őszi akciós térd- és csípőprotézis műtét csomagok (a következő költségeket tartalmazza: teljes góckutatás kivizsgálási csomag, aneszteziológiai konzultáció, továbbá a műtét és benntartózkodás alatt: protézis, eszközök, fogyóanyagok, ápolás, gyógytorna, étkezés, 24 órás orvosi felügyelet) ára volt 2,4 millió forint, de mivel már tél van, nem biztos, hogy él ez az akció.

Ki tudja ezt megfizetni?

A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 423 800, a kedvezményeket figyelembe véve 438 900 forintot ért el. Egy olcsóbb szürkehályog műtét már kijön belőle, egy epehólyag eltávolításhoz azonban már több mint egy hónapnyi bért kéne megspórolni. A sérvműtétekhez már a két hónapnyi fizetés sem feltétlenül elég, a csipő- és térprotézisekre pedig minimum 5 havi bért kéne félretenni.

Egészségügyi szakértők már régóta azt ajánlják, hogy jobb, ha a magyarok - akik megtehetik - többet tesznek félre az egészségükre. Valóban sok esetben megérheti, ha előre félreteszünk a leendő egészségügyi kiadásainkra, amennyiben ezt egészségpénztárral tesszük. A 20%-os szja-visszatérítést így ki tudjuk használni - amivel inflációállóvá is tehetjük a pénzünket. Ahhoz ugyanis, hogy járjon a visszatérítés, nem kell elköteni a pénzt, elég csak félretenni. Az egészségpénztári számlán pihenő összegeket le is lehet kötni, ha ráérünk később elkölteni.

A egészségpénztári megtakarítások vészhelyzet esetén, illetve tervezhető egészségügyi kiadások esetén is jó szolgálatot tehetnek a jövőben. Jó példa erre a csipőprotézis műtét, hiszen arra már az aktív évek alatt fény derülhet, hogy a jövőben szükség lehet egy ilyen beavatkozásra, tervezhető is. Ugyanígy tervezhető és nagy kiadás a várandósgondozás, szülés és a gyermekvállalás általában, melyre már évekkel előre el lehet kezdeni takarékoskodni.

De nem is kell ilyen nagyobb kiadásokra gondolni, hiszen bármikor jöhet egy epehólyag gyulladás, vagy egy begyulladt fog, csúnyán benőtt köröm. Ha nem akarja az ember az állami ellátást igénybe venni, nem tud várni, jól jöhet az egészségpénztári megtakarítás, amiből fedezheti a váratlan kiadását magánúton.