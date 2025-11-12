Pusztító népbetegség tizedeli a magyarokat: egy év alatt: háromszorosára nőtt a számuk

Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel, és becslések szerint további félmillió ember úgy éli a mindennapjait, hogy nem is tud a betegségéről. Az elmúlt két évtizedben a diabétesszel élők száma megháromszorozódott hazánkban, és közöttük egyre több a 2-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált gyermek és tinédzser. A krónikus betegség súlyos népegészségügyi és gazdasági kihívást jelent.

A Cukorbetegség Világnapja alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet: a megelőzés és a tudatos életmód kulcsfontosságú, mert a betegség időben felismerve jól kezelhető, sok esetben pedig megelőzhető lenne.

„A cukorbetegség alattomos, sokáig tünetmentes betegség, amely gyakran csak szövődmények megjelenésekor derül ki. A rendszeres szűrés és az egészségtudatos életmód életet menthet” – hangsúlyozza Nyéki Zsolt, a bloodsugar.hu alapítója.

A betegség két fő típusa, a legtöbbek által ismert 1-es és 2-es típusú cukorbetegség eltérő módon alakul ki, mégis mindkét esetben elengedhetetlen a pontos kezelés. Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun eredetű: a szervezet nem termel inzulint, ezért élethosszig tartó inzulinpótlásra van szükség. A 2-es típusú diabétesz ezzel szemben általában inzulinrezisztenciából alakul ki – a szervezet ugyan termel inzulint, de a sejtek nem reagálnak rá megfelelően. Ez utóbbi típust elsősorban életmódbeli tényezők váltják ki és különösen korai szakaszában életmódváltással, mozgással és helyes táplálkozással visszafordítható vagy stabilizálható.

Egyre fiatalabbakat érint

Míg korábban a diabétesz főként a középkorú és idősebb korosztály betegsége volt, ma már egyre több gyermek és tinédzser kap 2-es típusú diabétesz diagnózist. Ennek oka az ülő életmód, a túlzott cukor- és zsírfogyasztás, valamint a stressz és az alváshiány. A szakértők szerint a prevenció gyerekkorban kezdődik: a szülőknek és az iskoláknak is kulcsszerepük van abban, hogy a mozgás és a helyes táplálkozás természetes részévé váljon a mindennapoknak.

Megelőzés: mozgás, táplálkozás, önellenőrzés

A kutatások szerint a 2-es típusú diabéteszes esetek több mint 80%-a megelőzhető lenne. Ehhez az alábbiak betartása fontos: kiegyensúlyozott, rostban gazdag étrend, rendszeres testmozgás (heti legalább 150 perc), elegendő alvás és tudatos stresszkezelés. Már napi 30 perc séta is csökkentheti az inzulinrezisztenciát, akinél pedig felmerül a cukorbetegség gyanúja, a korábbiaknál sokkal kényelmesebben megoldhatja a folyamatos vércukormérést egyszerű, digitális eszközökkel, melyek lehetővé teszik, hogy a probléma időben felismerhető és kezelhető legyen.

Gazdasági és társadalmi kihívás

A diabétesz nemcsak egészségügyi, hanem nemzetgazdasági probléma is: a cukorbetegség közvetlen és közvetett költségei évente meghaladják az 1000 milliárd forintot. Éppen ezért minden, megelőzésre és edukációra fordított erőforrás sokszorosan megtérül - egészségesebb emberekben, kevesebb szövődményben és kisebb társadalmi terhekben.

Az OTP Egészségpénztárnál hiszünk abban, hogy a tudatos életvitel kiegészítéseként alkalmazott innovatív megoldások segítségével az egészségmegőrzés mindennapi, természetes döntéssé válhat. Tagjaink most jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak folyamatos vércukormérő eszközt egészségpénztári kártyájuk segítségével. Ez a kezdeményezés nemcsak a prevenciós szemléletet erősíti, hanem a tagok életminőségét is javíthatja

- mondta el Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. Az új digitális eszközök – például a folyamatos glükózmonitorozó rendszerek (CGM) – forradalmasítják a diabétesz kezelését. Ezek az okoseszközök valós időben követik a vércukorszintet, riasztanak a veszélyes értékeknél és segítik a pácienst és az orvost a megfelelő döntésekben. A betegek körében gyorsan nő az elfogadottság: a legtöbben, akik kipróbálják, már nem akarnak visszatérni a hagyományos mérési módszerekhez, mert a technológia kényelmet, biztonságot és jobb életminőséget nyújt.

A legtöbben ma még mindig tévesen úgy gondolják, hogy a cukorbetegség „csak a cukorfogyasztásról szól”. Valójában ez egy komplex anyagcsere- és hormonális zavar, amely az egész szervezetet érinti. A rendszeres szűrés, az egészséges életmód és a technológiai támogatás együtt képesek arra, hogy a diabétesz ne életminőséget rontó diagnózis, hanem kontrollálható állapot legyen.