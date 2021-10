Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség között? Mik a cukorbetegség tünetei?

A cukorbetegség az egyik leggyakoribb krónikus népbetegség, ami jellemzően lassan alakul ki, nagyban összefügg az életmóddal és azonban sokakat egy életen át elkísér, nehézségeket okozva a mindennapok során. A cukorbetegség kialakulása egy hosszabb folyamat: megkülönböztetésre kerül az inzulinrezisztancia, a pre-diabétesz, a 2-es típusú cukorbetegség és az 1-es típusú cukorbetegség, illetve külön kezelendő téma a terhességi cukorbetegség is.

Cikkünkben a cukorbetegség, más néven a diabétesz témakörét járjuk körül. Eláruljuk, mi az a diabétesz (mi a cukorbetegség), a cukorbetegség miktől alakul ki, mik lehetnek a cukorbetegség jelei, mik a cukorbetegség tünetei. Mi a különbség az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség között, illetve mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség között? Milyen gyakori a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz)? Miért fontos a vércukorszint mérése és az adatok feljegyzése, az ahhoz szükséges diabétesz napló hol kapható?

A vércukor szerepe szervezetünkben

A vércukor a vérplazmánkban lévő oldott glükóz (szőlőcukor), aminek a szintjét a hasnyálmirigy által termelt inzulin nevű hormon biztosítja. A vércukornak van egy általánosan megadott tartománya, ez a normál vércukorszint - az ettől való eltérés mind pozitív, mind negatív irányban kóros jelenség. Tartósan emelkedett vércukorszint esetén beszélünk az inzulinrezisztencia, illetve a későbbiekben 2-es típusú cukorbetegség kialakulásáról, illetve az 1-es típusú cukorbetegségről, ami más okból kifolyólag alakul ki.

Kóros vércukorszintről nem csak magas vércukor esetében beszélünk: alacsony vércukorszint esetén a sejtek, amik a glükózból nyerik az energiát, gyakorlatilag „éheznek”, glükózhiánnyal küzdenek. Habár az alacsony vércukorszint önmagában nem betegség, ez lehet spontán probléma, vagy tartós állapot is, amit kezelni kell. Az probléma legjellegzetesebb tünetei a rossz közérzet, az ingerültség, a szédülés és az ájulás, ami abból fakad, hogy az agy nem jut elég cukorhoz.

A vércukorszintet mindig befolyásolja az adott élethelyzetünk: mikor étkeztünk utoljára, mit fogyasztottunk – természetesen nem mindegy, hogy egy almát vagy egy szelet csokoládét ettünk-e. Nőknél a vércukorszint a terhesség vonatkozásában is megemelkedhet: ez a terhességi cukorbetegség, más néven a gesztációs diabétesz, amire a későbbiekben részletesen is kitérünk.

Az inzulinrezisztencia

Az inzulin egy olyan hormon, ami a sejtek vércukorfelvételében játszik szerepet, éppen ezért elhanyagolhatatlan szerepe van a sejtanyagcsere folyamataiban, illetve a sejtek glükózzal való ellátottságában, vagyis a sejtek energizálásában. Az inzulinrezisztencia egy már kimutatható szénhidrát-anyagcserezavar: ilyenkor a szervezetünk sejtjei érzéketlenné válnak a hasnyálmirigy által kiválasztott inzulin hatásaival szemben (rezisztens = ellenálló).

A hasnyálmirigy érzékeli a problémát, így a rezisztencia miatt több inzulint kell termelnie, hogy a sejtek hozzájussanak a szükséges vércukormennyiséghez. A szerv fokozza a működését, ez pedig hosszú távon a hasnyálmirigy túlterheléséhez és kimerüléséhez vezet (mindemellett a vérben kimutatható a rendellenesen magas inzulinszint is). Mivel a sejtek rezisztensek, a glükóz nem tud a megfelelő mennyiségben bejutni a sejtekbe, így a cukor a vérben marad – ez okozza a megemelkedett vércukorszintet.

A pre-diabétesz

Egy ideig a hasnyálmirigy „csendesen” végzi a fokozott működését, az inzulinrezisztencia problémája rejtve marad, azonban a tartósan magas vércukorszint idővel tüneteket produkál. Kezdetben csak inzulinrezisztenciáról beszélünk, azonban minél tovább áll fenn ez az állapot, a hasnyálmirigy sejtjei annál jobban kimerülnek, vagyis hosszú távon visszaesik az inzulinszint – ekkor alakul ki a tartósan magas vércukorszint, ami kontroll nélkül előbb utóbb a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezet.

Ahhoz, hogy az inzulinrezisztencia 2-es típusú diabétesszé alakuljon át, a betegnek át kell esnie az úgynevezett pre-diabétesz nevű átmeneti fázison. A pre-diabétesz alatt a beteg még mindig nem cukorbeteg, de már tartósan magas a vércukorszintje, ami olyan tünetekkel jár, mint a folytonos vizelési inger, a szomjúságérzet és a látászavarok megjelenése.

A pre-diabéteszhez az esetek zömében hozzájárul az egészségtelen életmód és a mozgás hiánya. A pre-diabétesznek két típusa van: ezek a csökkent glükóztolerancia és az emelkedett éhomi vércukorszint. A probléma abban rejlik, hogy sem a pre-diabétesz, sem az inzulinrezisztencia nem szokott diagnosztizálásra kerülni, míg a vércukorszint rendellenességek tünetei nem jelentkeznek, vagy nem súlyosbodnak annyira, hogy a beteg orvoshoz forduljon miatta.

A cukorbetegség tünetei

A magas vércukorszint, más néven hiperglikémia, vagy diabétesz tünetei sokszor már a pre-diabétesz vagy az inzulinrezisztencia kialakulása esetén is észlelhetőek. A probléma az, hogy a magas vércukorszint tünetei mindenkinél egyedi kombinációban mutatkoznak meg (sokaknál pedig teljesen tünetmentesen van jelen), éppen ezért nem árt, ha időnként átesünk egy vércukorszint mérésen, vagy egy laborvizsgálaton.

A cukorbetegség tünetei a leggyakrabban fokozott fáradtság és álmosságérzet formájában nyilvánulnak meg, ami koncentrációs- és memóriagondokhoz vezet. A beteg látása gyakran elhomályosul, tapasztalható a szokásosnál fokozottabb éhség- és szomjúságérzet, fokozott vizelési inger (különösen éjszaka). Mindemellett a magas vércukorszint tünete lehet a száraz bőr és a gennyes fertőzésekre való hajlam kialakulása is, illetve lassabban gyógyulnak a sebek, a vizeletben pedig kimutathatóvá válnak a cukrok és a ketonok.

A 2-es típusú cukorbetegség tünetei

Krónikus cukorbetegségről a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásától beszélünk – gyakran nevezzük felnőttkori cukorbetegségnek, mert ez a típus jellemzően felnőtteknél alakul ki, hosszú idő alatt és akár éveken keresztül is jelen lehet a cukorbetegség diagnosztizálása nélkül. A 2-es típusú cukorbetegség, ha csak a késői stádiumban derül fény rá, súlyos szövődményeket vonhat maga után.

A 2-es típusú cukorbetegség tünetei közé tartozik a baktériumok általi bőrfertőzésre való hajlam (furunculusok), illetve a hónalj és a szeméremtest viszkető, gombás megbetegedése. 2-es típusú cukorbetegség esetén a sebek, sérülések helye nehezen gyógyul. A kettes típusú cukorbetegséget általában megelőzi a pre-diabétesz és az inzulinrezisztencia. Kezelése életmódterápiával, gyógyszerekkel és inzulinpótlással történhet.

Az 1-es típusú cukorbetegség tünetei

Az 1-es típusú diabéteszt gyakran nevezzük gyermekkori cukorbetegségnek is, ugyanis gyermekkorban ez a diabétesz típus gyorsan, akár napok vagy hetek alatt kifejlődhet (felnőtteknél ez általában néhány hónapot igényel). Az 1-es típusú cukorbetegség tünetei jellegzetesek: hirtelen fogyás, fokozott éhségérzet és gyakori vizeletürítés jelzi a problémát, mindez szájszárazsággal és gyakori szomjúságérzettel kapcsolódik össze, amitől a beteg levert és fáradékony lesz.

Az 1-es típusú cukorbetegség esetén gyakori a ketoacidózis is: ilyenkor a vércukorszint elérheti az extrém magasságot, ettől felborulhat a szervezetben a folyadékok és elektrolitok egyensúlya. A ketoacidózis igen súlyos tüneteket produkál: ezek közé tartozik a fokozott légzés, a kiszáradás, a hányás és a hányinger, illetve a kómáig súlyosbodó tudatzavar.

Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség között?

A kialakulás oka más: míg a 2-es típusú cukorbetegség az életmódra eredeztethető vissza, addig az egyes típusú cukorbetegség egy autoimmun folyamat eredménye. Az 1-es típusú cukorbetegség gyerekeknél és felnőtteknél is kialakulhat, a 2-es azonban a felnőttekre jellemző, akiknél ilyen formában jelennek meg a helytelen életmód következményei. A két betegség egyszerűen megkülönböztethető ICA és GADA vizsgálatokkal: ha a vérkép szerint kevés, vagy teljesen hiányzik a C-peptid a szervezetből, akkor 1-es típusú diabétesz áll fenn, azonban ha túl magas az értéke, akkor 2-es típusú cukorbetegség van jelen.

A cukorbetegség következményei

A két cukorbetegség típusnak számos azonos vonása van. Mindkét betegség esetében megfigyelhető az érelmeszesedés, ami a test egészére kiterjed, ez szívinfarktushoz, agyi infarktushoz, vagy a végtagok vérellátási zavarához vezethet. Ugyanígy az idegrendszer is károsodik: csökken a fájdalomérzet, zsibbadnak a végtagok, roncsolódik a látás, akár hirtelen jövő, teljes látásvesztés formájában. Férfiaknál a cukorbetegség merevedési zavarokhoz is vezethet.

Amennyiben nem történik meg a cukorbetegségben szenvedő kezelése, megkezdődhet a végtagok elhalása, először az ujjakon, lábujjakon, majd a végtag egészén, ami végső esetben a végtag amputációjához vezethet. A cukorbetegség szövődménye továbbá a krónikus veseelégtelenség, ami azt jelenti, hogy a beteg dialízisre szorul, mert a vesék önállóan nem tudják ellátni szűrőszervi funkciójukat.

A gesztációs diabétesz, avagy a terhességi cukorbetegség

A gesztációs diabétesz jellemzően a várandósság alatt alakul ki a nőknél, az esetek többségében csak a gyermek megszületéséig tart. Ennek a jelenségnek az oka a kismamák szervezetében bekövetkezett hormonális változás. Amennyiben létrejön a terhességi cukorbetegség, a kismamának szigorú diéta szerint kell élnie, de alkalomadtán inzulininjekcióra is szüksége lehet. A várandósság 24-28. hetében éppen ezért orvosi protokoll a kismamák diabétesz-szűrése.

A betegség kialakulása minden nőnél más kockázati tényezőből indul ki, de hajlamosít rá a 35 év kor feletti teherbeesés, a túlsúly, a korábbi gesztációs cukorbetegség és az inzulinrezisztencia is. Amennyiben volt már korábbi terhességi cukorbetegség, vagy inzulinrezisztencia állt fenn a teherbeeséskor, akkor a szűrés már a 10-12. héten javallott.

A normális és a magas vércukorszint

Mindenképpen fontos tudnunk, hogy nem mindegy, mikor történik a vércukorszint mérés. A vércukorszintünk más értékeket mutat éhgyomorra, étkezés után közvetlenül, illetve cukros terhelés esetén is. Az, ha egy étkezést követően megemelkedik a vércukorszintünk, tejesen normális, viszont ha a vércukorszint rendellenesen emelkedett, például éhomi állapotban is, az mindenképpen arra utal, hogy inzulinproblémánk van. Nézzük, mennyi az egészséges vércukorszint és mikortól van cukorbetegség!

A normális vércukorszint 3,9-6,1 mmol/l között mozog, éhgyomorra mérve, egy éjszakai koplalás után.

Enyhe vércukorszint emelkedésről beszélünk, ha a vércukorszint 6,1-6,9 mmol/l között van, de cukorterheléses vércukorszint mérés után 2 órával normál tartományon belül marad – ezt nevezzük emelkedett éhomi vércukorszintnek, ami már pre-diabéteszes állapot.

A normális vércukorszint és a diabétesz között „félúton” van a csökkent glükóztolerancia, avagy a csökkent cukortűrő képesség. Az éhomi vércukorszint ilyenkor enyhén emelkedett, 6-7 mmol/l közé esik, cukorterheléses vizsgálat során viszont már 7,8-11 mmol/l közé esik. A legtöbb esetben ez egy állandósult pre-diabéteszes állapot, az esetek kisebb része pedig a későbbiekben cukorbeteg lesz.

Akkor beszélünk kialakult cukorbetegségről, amikor mind az éhomi vércukorszint, mind a terheléses vércukorszint meghaladja a normális értékeket. Éhomi állapotban 7 mmol/l felett, terheléses mérés esetén pedig 11,1 mmol/l felett számít a páciens cukorbetegnek.

Mitől alakul ki a cukorbetegség?

Gyakori kérdés, hogy mi a diabétesz oka, a cukorbetegség mitől alakul ki. Nos, mind az inzulinrezisztencia, mind az 2-es és az 1-es típusú cukorbetegség esetében vannak genetikai tényezők, azaz, ha a családban vannak cukorbetegek, nálunk is nagyobb a diabétesz kialakulásának az esélye – ez azonban nem mentesít senkit az egyéni felelősségtől, ami a 2-es típusú cukorbetegség esetében játszik szerepet!

A cukorbetegség a magas vérnyomás mellett az egyik leggyakoribb krónikus betegség (vagyis hosszan tartó, esetenként nehezen kezelhető betegség). A krónikus betegségekről tudni kell, hogy általában lassan alakulnak ki és nagy százalékban köze van hozzá a helytelen életmódnak. Mind a cukorbetegség okai, mind más krónikus betegségek egyaránt visszavezethetőek a mozgáshiányra (ennek az ülőmunka tipikus forrása) és a rossz szokások halmozására (különösen az alkohol és a dohánytermékek rendszeres fogyasztása).

További gyakori probléma, amit az orvosok és a diabetikusok nem győznek elégszer hangsúlyozni, az a helytelen táplálkozás: a vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök hiánya, a fehér kenyér, a zsíros és olajos gyorsételek fogyasztása, a cukros üdítők és más, hozzáadott cukorral készített késztermékek vásárlása. A rossz táplálkozás következménye számos esetben az elhízás, ami szintén a krónikus betegségek egyik gyakori oka.

A cukorbetegség kezelése

Ahogy fent is írtuk, a magas vércukorszint figyelmen kívül hagyása nagy hiba, mert sem a cukorbetegség, sem az inzulinrezisztencia nem maradhat kezeletlenül! A vércukorszint szabályozása egyrészt történhet szájon át beszedhető gyógyszerrel: ez a 2-es típusú diabétesz esetén alkalmazható kezelés, amikor a gyógyszerek serkentik a hasnyálmirigyet, hogy több inzulint szabadítsanak fel, így fokozódik a szerv hatékonysága is, illetve inzulininjekció is szükségessé válhat.

Egyes típusú diabétesz esetén a magas vércukorszint kezelése kizárólag inzulinpótlással történik. Mivel az inzulint lebontaná a gyomorsav, sajnos ezt a gyógyszert nem szedhetjük be szájon át, így inzulin-injekciók formájában történik a beadása. A beteg állapotától és igényeitől függően három inzulininjekció típus áll a betegek rendelkezésére: a rövid, a közepes és a hosszú távú inzulin, amelyet a kezelőorvos ír fel számukra.

Akármilyen inzulinprobléma álljon a háttérben, diétára mindig szükség van: itt jönnek a képbe a cukormentes, diabetikus ételek, illetve a szénhidrátban szegény, hozzáadott cukrokat nem tartalmazó élelmiszerek fogyasztása. Cukorbetegség gyanúja esetén gyakran kíséri meglepettség a betegeket, akik először néznek utána, valójában mennyi hozzáadott cukrot fogyasztunk, legfőképpen innivalók formájában.

A vércukorszint folyamatos mérése

A vércukorszint mérése egy kórházi rutinvizsgálat (vérkép vizsgálat, éhomi és cukorterheléses vércukorszint mérés), azonban otthon mi magunk is egyszerűen elvégezhetjük egy házi vércukorszint mérő eszközzel, ami az ujjbegyből nyert vércseppel dolgozik (ilyen eszközt vásárolhatunk a gyógyszertárakban). A vércukorszint étkezés után 1.5 órával történő mérése azoknál fontos, akik tudják, hogy már van valamilyen vércukorszint emelkedésük. Ekkor a vércukorszint általában magasabb, a cél a 7,4 mmol/l és a 10 mmol/l közötti intervallum elérése. A standard cukorterheléses vércukor mérés általában 2 órával a cukros folyadék elfogyasztása után szokott történni.

Diabétesz napló hol kapható?

Mind magas vércukorszint, mind cukorbetegség esetén fontos, hogy naplózzuk a vércukorszint mérés eredményeit. Ezt megtehetjük egyszerű, papír alapú formában, egy kézzel kitölthető diabétesz napló segítségével, amit gyógyszertárban és interneten keresztül is megvásárolhatunk, illetve rögzíthetjük a vércukor értékeket egy telefonra letölthető diabétesz napló applikációban is.

Mutatkoznak a cukorbetegség jelei? Ne késlekedjünk orvoshoz fordulni!

A cukorbetegség jelei mindenkinél egyedi súlyossággal mutatkoznak meg, de általánosságban lehet következtetni rá, ha nem enyhülő rossz közérzet, fáradékonyság és ingerültség terheli a hétköznapokat. A cukorbetegség tünetei közé tartozik a szomjúságérzet és a gyakori vizelési inger, illetve a bakteriális, gombás, gyulladásos fertőzésekre való hajlam és a bőrfelületeket ért sérülések nehezen történő gyógyulása is.

Amennyiben szédülést, látászavart, vagy akár ájulást tapasztalunk, haladéktalanul forduljunk orvoshoz, ugyanis a cukorbetegség mellett a tünetek más betegségekre is utalhatnak, amelyeknek szintén súlyos szövődményei lehetnek. Mindemellett érdemes évente egyszer elmennünk egy általános szűrővizsgálatra vagy vérkép vizsgálatra, ami kimutatja, magas-e a vércukorszint, vagy utalnak-e más adatok 1-es vagy 2-es típusú cukorbetegség, illetve inzulinrezisztencia kialakulására.