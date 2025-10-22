Nem is sejted, de hemzsegnek a baktériumok ezen a fürdőszobai eszközön: dobd ki még ma!

A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.

Egy átlagos fogkefe valóságos mikrobiológiai ökoszisztéma: a műanyag sörték között 1-12 millió baktérium és gomba telepedhet meg, amelyek több száz különböző fajhoz tartoznak. Ezek a mikroorganizmusok elsősorban három forrásból származnak: a szájüregünkből, a bőrünkről és a környezetből, ahol a fogkefét tároljuk.

A legtöbb fogkefén található mikroba ártalmatlan, sőt némelyik kifejezetten hasznos lehet a szájüregi egészség szempontjából. Azonban veszélyes kórokozók is megtelepedhetnek rajtuk, például fogszuvasodást okozó Streptococcusok és Staphylococcusok, valamint olyan baktériumok, amelyek ínygyulladást idézhetnek elő - írta a BBC.

Kutatók olyan baktériumokat és gombákat is találtak használt fogkeféken, amelyek gyomorfertőzéseket, ételmérgezést okozhatnak, mint az Escherichia coli vagy a Pseudomonas aeruginosa. Emellett kimutattak kórházi fertőzéseket okozó Klebsiella pneumoniae-t és szájpenészt okozó Candida élesztőgombákat is.

A fürdőszobai környezet különösen kedvez a fogkefék szennyeződésének. A WC lehúzásakor akár 1,5 méter távolságra is szétszóródhatnak apró vízcseppek, amelyek baktériumokat és vírusokat (például influenza, koronavírus vagy norovírus) tartalmazhatnak. Ha a fogkefe a WC közelében van, ezek a kórokozók a sörtékre telepedhetnek.

A vírusok közül különösen aggasztó, hogy a herpesz simplex vírus-1 (a lázhólyagot okozó kórokozó) akár 48 órán át is életképes maradhat a fogkeféken. Ezért nem ajánlott a fogkefék megosztása, és ügyelni kell arra, hogy a különböző személyek fogkeféi ne érintkezzenek egymással.

A fogkefe tisztán tartására több módszer létezik. A legegyszerűbb megoldás, ha hagyjuk a fogkefét alaposan megszáradni használat után, álló helyzetben tárolva. Sok vírus és baktérium elpusztul, amint kiszárad a környezet. A fogászati szervezetek nem javasolják a fogkefefej lefedését vagy zárt tárolóban tartását, mert ez elősegítheti a mikrobák szaporodását.

A hatékony tisztítási módszerek közé tartozik a fogkefe fejének 5-10 perces áztatása antiszeptikus szájvízben, különösen olyanban, amely 0,12% klórhexidint vagy 0,05% cetilpiridinium-kloridot tartalmaz. Az 1%-os ecetes oldat is hatékony lehet, bár kellemetlen ízt hagyhat maga után.

A szakértők azt javasolják, hogy háromhavonta cseréljünk fogkefét, mivel a kopott, elhasználódott sörték több baktériumot képesek megkötni. Immunhiányos állapotban szenvedőknek még gyakrabban érdemes új fogkefét használniuk.

Újabb kutatási irány a probiotikus fogkrémek fejlesztése, amelyek bizonyos "barátságos" baktériumok növekedését segítik elő. Például a Streptococcus salivarius segíthet elnyomni a káros baktériumokat és küzdeni a fogkő ellen, míg a Limosilactobacillus reuteri verseng a fogszuvasodást okozó Streptococcus mutans-szal.