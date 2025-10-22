Veszély! Nyolc új országban fenyeget a halálos mérgezés: te is érintett lehetsz?

A brit Külügyminisztérium nyolc új országot adott a metanolmérgezés veszélyére figyelmeztető utazási tanácsadó listájához, miután több brit állampolgár is érintett volt ilyen esetekben.

Ecuador, Japán, Kenya, Mexikó, Nigéria, Peru, Oroszország és Uganda került fel a frissített listára, amely korábban már tartalmazta Thaiföldet, Laoszt, Vietnamot, Kambodzsát, Indonéziát, Törökországot, Costa Ricát és Fidzsi-szigeteket. A bővítés több súlyos incidens után történt, köztük hat turista tavalyi halálát követően Laoszban - számolt be a BBC.

A metanol egy ipari vegyszer, amely fagyállóban és szélvédőmosó folyadékban található. Emberi fogyasztásra nem alkalmas és rendkívül mérgező. Ennek ellenére előfordul, hogy lelkiismeretlen házi főzők metanolt adnak az italokhoz, hogy növeljék a mennyiséget, illetve egyes bárok és utcai árusok költségcsökkentés céljából keverik szeszes italokba és koktélokba.

A brit Külügyminisztérium új reklámkampányt indított és frissítette utazási tanácsadó oldalait, hogy információkat nyújtson a mérgezés tüneteinek felismeréséről és a kockázatok csökkentéséről. Az utazóknak azt javasolják, hogy csak lezárt italokat vásároljanak engedéllyel rendelkező helyekről, kerüljék a házi készítésű alkoholt, az előre kevert szeszesitalokat, valamint a vödrökben vagy kancsókban felszolgált koktélokat.

A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet. A szakértők szerint a jellegzetes tünetek, mint a látászavarok, 12-48 órával a fogyasztás után alakulhatnak ki. Mérgezés gyanúja esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Calum Macdonald, egy 23 éves brit hátizsákos turista, aki Laoszban metanolmérgezés áldozata lett és megvakult, így nyilatkozott: "Fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a veszélyekkel, mert egy egyszerű információ is megmentheti őket a szenvedéstől. Ha tudtam volna a kockázatokról, ma nem lennék látás nélkül."

Hamish Falconer, a brit Külügyminisztérium konzuli és válságügyekért felelős minisztere hangsúlyozta: "A metanolmérgezés halálos lehet. Nehéz észrevenni ivás közben, és a korai tünetek hasonlítanak a hagyományos alkoholmérgezéshez. Mire az utazók felismerik a veszélyt, gyakran már túl késő lehet."