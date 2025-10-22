A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Veszély! Nyolc új országban fenyeget a halálos mérgezés: te is érintett lehetsz?
A brit Külügyminisztérium nyolc új országot adott a metanolmérgezés veszélyére figyelmeztető utazási tanácsadó listájához, miután több brit állampolgár is érintett volt ilyen esetekben.
Ecuador, Japán, Kenya, Mexikó, Nigéria, Peru, Oroszország és Uganda került fel a frissített listára, amely korábban már tartalmazta Thaiföldet, Laoszt, Vietnamot, Kambodzsát, Indonéziát, Törökországot, Costa Ricát és Fidzsi-szigeteket. A bővítés több súlyos incidens után történt, köztük hat turista tavalyi halálát követően Laoszban - számolt be a BBC.
A metanol egy ipari vegyszer, amely fagyállóban és szélvédőmosó folyadékban található. Emberi fogyasztásra nem alkalmas és rendkívül mérgező. Ennek ellenére előfordul, hogy lelkiismeretlen házi főzők metanolt adnak az italokhoz, hogy növeljék a mennyiséget, illetve egyes bárok és utcai árusok költségcsökkentés céljából keverik szeszes italokba és koktélokba.
A brit Külügyminisztérium új reklámkampányt indított és frissítette utazási tanácsadó oldalait, hogy információkat nyújtson a mérgezés tüneteinek felismeréséről és a kockázatok csökkentéséről. Az utazóknak azt javasolják, hogy csak lezárt italokat vásároljanak engedéllyel rendelkező helyekről, kerüljék a házi készítésű alkoholt, az előre kevert szeszesitalokat, valamint a vödrökben vagy kancsókban felszolgált koktélokat.
A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet. A szakértők szerint a jellegzetes tünetek, mint a látászavarok, 12-48 órával a fogyasztás után alakulhatnak ki. Mérgezés gyanúja esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
Calum Macdonald, egy 23 éves brit hátizsákos turista, aki Laoszban metanolmérgezés áldozata lett és megvakult, így nyilatkozott: "Fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a veszélyekkel, mert egy egyszerű információ is megmentheti őket a szenvedéstől. Ha tudtam volna a kockázatokról, ma nem lennék látás nélkül."
Hamish Falconer, a brit Külügyminisztérium konzuli és válságügyekért felelős minisztere hangsúlyozta: "A metanolmérgezés halálos lehet. Nehéz észrevenni ivás közben, és a korai tünetek hasonlítanak a hagyományos alkoholmérgezéshez. Mire az utazók felismerik a veszélyt, gyakran már túl késő lehet."
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
