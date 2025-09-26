A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
Rengeteg magyarnak okoz gondot ez a papír: sokan tanácstalanok, pedig irtó fontos dolog áll benne
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, ugyanakkor az írásos dokumentumok kitöltése és értelmezése továbbra is sokaknak okoz nehézséget – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából készült kutatásából. A felmérés eredményei is rávilágítanak arra, miért különösen fontos, hogy a társadalom szélesebb körben férjen hozzá közérthető, megbízható egészségügyi tartalmakhoz.
A magyaroknak leginkább az egészségügyi dokumentumok kitöltése és értelmezése okoz nehézséget, ha az egészségügyi információk megértéséről van szó. Bár tízből nyolcan úgy érzik, hiteles információkkal rendelkeznek saját egészségi állapotukról, mindössze kétharmaduk gondolja, hogy rendelkezik a problémák kezeléséhez szükséges tudással. Egyebek mellett ez derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából a Szinapszis Kft. által készített reprezentatív felmérésből.
A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok 69 százalék azt mondja azt, hogy több forrásból szerez információt az egészségéről. Azt azonban mindössze 47 százalék állítja, hogy rendszeresen meg szokta kérdezni egészségügyi szakembertől, hogy az általa talált egészségügyi információk megbízhatóak-e. Tízből pedig csak hatan értenek egyet azzal, hogy ha új egészségügyi információt találnak, utánanézek, valóban hiteles-e.
A kutatás is jól mutatja, hogy az egészségügyi tájékozottság bizonyos területeken erősödött az elmúlt években, azonban még mindig sok a bizonytalanság az információk értelmezésében és alkalmazásában. Ráadásul egyre több csatornán juthatunk információhoz az egészségünkről, ami még fontosabbá teszi a egészségértés fejlesztését – emelték ki.
