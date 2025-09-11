A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül, és a cement-, olaj- és gázipari vállalatok jelentősen hozzájárultak ezekhez a szélsőséges időjárási eseményekhez.
A Nature folyóiratban szerdán megjelent kutatás 213 hőhullámot vizsgált a 2000 és 2023 közötti időszakból. A tanulmány megállapította, hogy a globális felmelegedés mindegyik vizsgált hőhullám valószínűségét növelte, és ezek közül 55 esetben 10 000-szer valószínűbb volt a bekövetkezésük, mint az iparosodás előtti időszakban lett volna.
A kutatók 180 jelentős cement-, olaj- és gázipari vállalatot vizsgáltak, köztük tőzsdén jegyzett és állami tulajdonú cégeket, valamint olyan országokat, ahol nemzeti szinten elérhetők voltak a fosszilis tüzelőanyag-termelési adatok. Ezek a szereplők együttesen felelősek az 1850 és 2023 között kibocsátott szén-dioxid 57 százalékáért.
"Ez azt mutatja, hogy viszonylag kevés szereplő felelős a kibocsátások nagyon jelentős hányadáért" - nyilatkozta Sonia Seneviratne, az ETH Zürich klímaprofesszora, a tanulmány egyik szerzője. Hozzátette, hogy számos vizsgált hőhullámnak súlyos következményei voltak, kiemelve a 2022-es európai hőhullámokat, amelyek több tízezer halálesettel hozhatók összefüggésbe.
A tanulmány az EM-DAT Nemzetközi Katasztrófa Adatbázisból származó hőhullámokat vizsgálta, amely a kutatók szerint a legszélesebb körben használt globális katasztrófaadatbázis. A klímatudósok összetett számítógépes programokat és történelmi időjárási adatokat használtak, hogy kiszámítsák a kapcsolatot a szélsőséges időjárási események és az emberi tevékenység által kibocsátott, bolygót melegítő szennyező anyagok között.
Chris Callahan, az Indiana Egyetem klímakutatója szerint, aki nem vett részt a tanulmányban, az új kutatás egyedülálló, mert arra összpontosít, hogy a cement- és fosszilis tüzelőanyag-termelők milyen mértékben járultak hozzá a hőhullámokhoz. A szakértők szerint az eredmények jogi eljárásokban is figyelembe vehetők, különösen mivel világszerte több tucat pert indítottak fosszilis tüzelőanyag-vállalatok ellen.
Justin Mankin, a Dartmouth College klímakutatója szerint a megállapítások betekintést nyújtanak a hőhullámok eredetébe és abba, hogyan lehetne minimalizálni a jövőbeni veszélyeket. "Ahogy szembesülünk ezekkel a veszteségekkel, egyre fontosabbá válik annak felmérése, hogy ki vagy mi a felelős" - mondta Mankin.
