2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki rosszul érzi magát, hőség, nő hőguta. Napszúrás a nyári forróságban. Fejfájástól szenvedő érett nő a napsütésben. Személy nedves zsebkendőt tart a fejére és tenyérrel hűsít.
Egészség

Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 17:47

Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül, és a cement-, olaj- és gázipari vállalatok jelentősen hozzájárultak ezekhez a szélsőséges időjárási eseményekhez.

A Nature folyóiratban szerdán megjelent kutatás 213 hőhullámot vizsgált a 2000 és 2023 közötti időszakból. A tanulmány megállapította, hogy a globális felmelegedés mindegyik vizsgált hőhullám valószínűségét növelte, és ezek közül 55 esetben 10 000-szer valószínűbb volt a bekövetkezésük, mint az iparosodás előtti időszakban lett volna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók 180 jelentős cement-, olaj- és gázipari vállalatot vizsgáltak, köztük tőzsdén jegyzett és állami tulajdonú cégeket, valamint olyan országokat, ahol nemzeti szinten elérhetők voltak a fosszilis tüzelőanyag-termelési adatok. Ezek a szereplők együttesen felelősek az 1850 és 2023 között kibocsátott szén-dioxid 57 százalékáért.

"Ez azt mutatja, hogy viszonylag kevés szereplő felelős a kibocsátások nagyon jelentős hányadáért" - nyilatkozta Sonia Seneviratne, az ETH Zürich klímaprofesszora, a tanulmány egyik szerzője. Hozzátette, hogy számos vizsgált hőhullámnak súlyos következményei voltak, kiemelve a 2022-es európai hőhullámokat, amelyek több tízezer halálesettel hozhatók összefüggésbe.

Kapcsolódó cikkeink:

A tanulmány az EM-DAT Nemzetközi Katasztrófa Adatbázisból származó hőhullámokat vizsgálta, amely a kutatók szerint a legszélesebb körben használt globális katasztrófaadatbázis. A klímatudósok összetett számítógépes programokat és történelmi időjárási adatokat használtak, hogy kiszámítsák a kapcsolatot a szélsőséges időjárási események és az emberi tevékenység által kibocsátott, bolygót melegítő szennyező anyagok között.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Chris Callahan, az Indiana Egyetem klímakutatója szerint, aki nem vett részt a tanulmányban, az új kutatás egyedülálló, mert arra összpontosít, hogy a cement- és fosszilis tüzelőanyag-termelők milyen mértékben járultak hozzá a hőhullámokhoz. A szakértők szerint az eredmények jogi eljárásokban is figyelembe vehetők, különösen mivel világszerte több tucat pert indítottak fosszilis tüzelőanyag-vállalatok ellen.

Justin Mankin, a Dartmouth College klímakutatója szerint a megállapítások betekintést nyújtanak a hőhullámok eredetébe és abba, hogyan lehetne minimalizálni a jövőbeni veszélyeket. "Ahogy szembesülünk ezekkel a veszteségekkel, egyre fontosabbá válik annak felmérése, hogy ki vagy mi a felelős" - mondta Mankin.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #kutatás #tanulmány #globális #olaj #vállalatok #szakértők #kutatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:32
18:18
18:15
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
5 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
4 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
4
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
4 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 18:02
Kvíz: Megbízol a ChatGPT-ben? Ha te is hozzá fordulsz segítségért, válaszold meg kérdéseinket!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 16:04
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 18:36
Csavar jön az időjárásban hétvégén: erre jobb lesz felkészülni