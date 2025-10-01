Futótűzként terjed az új Nimbus és Stratus Covid-variáns: komolynak tűnik a dolog, ezek a tünetei

Új Covid-variánsok terjednek az Egyesült Királyságban, de a szakértők szerint ezek nem jelentenek nagyobb veszélyt a korábbi változatoknál, bár a vírus genetikai változásai növelhetik a fertőzések valószínűségét - írja a BBC.

Az XFG (más néven Stratus) és az NB.1.8.1 (Nimbus) jelenleg a leggyakoribb Covid-variánsok az Egyesült Királyságban. Egyes beszámolók szerint ezek jellemző tünetei közé tartozhat a rekedt hang vagy a rendkívül erős torokfájás.

A Covid továbbra is számos tünetet okozhat, köztük fejfájást, köhögést, orrdugulást vagy orrfolyást és kimerültséget, ami megnehezíti a megfázástól vagy influenzától való megkülönböztetést.

A brit Királyi Háziorvosi Kollégium szerint a Covid-fertőzések száma jelenleg növekszik az Egyesült Királyságban, különösen a nagyon fiatalok és idősek körében. A Covid-hoz kapcsolódó kórházi felvételek száma is emelkedik.

A 75 év felettiek ingyenes védőoltást kaphatnak a Covid ellen a brit egészségügyi szolgálaton (NHS) keresztül. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szerint ez jó védelmet nyújthat az új variánsok ellen is.

Dr. Alex Allen, az UKHSA járványügyi szakértője hangsúlyozta: "A rendelkezésre álló információk alapján nincs bizonyíték arra, hogy ezek a variánsok súlyosabb betegséget okoznának, vagy hogy a jelenleg használt vakcinák kevésbé lennének hatékonyak ellenük."

Fontos megjegyezni, hogy akkor is elkaphatjuk újra a Covidot, ha nemrég már átestünk rajta, vagy ha be vagyunk oltva. Az újrafertőződések általában enyhék, de továbbra is terjeszthetjük a vírust másoknak.

Ha Covid-fertőzésre gyanakszunk, kerüljük a veszélyeztetett emberekkel való érintkezést, és lehetőség szerint maradjunk otthon. Ha tüneteink vannak és el kell hagynunk az otthonunkat, továbbra is ajánlott maszkot viselni.