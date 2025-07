Veszélyes fertőző kór les a magyarokra ezen a nyáron: ilyen tünetekkel azonnal menj orvoshoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A természetjárás, a nyári kirándulások, a kertészkedés vagy akár egy városi parkban töltött délután is kellemes emlékeket hagyhat - kivéve, ha egy nem kívánatos vendég, a kullancs is velünk tartott haza. Ezek az apró élősködők nemcsak pillanatnyi kellemetlenséget okoznak, hanem komoly betegségek, például a Lyme-kór terjesztői is lehetnek. A megelőzés fontos lépése a testünk alapos átvizsgálása a kinti programok után. De melyik pontokra érdemes kiemelt figyelmet fordítani?

A kullancsok elsősorban a méretük függvényében jutnak el a test különböző részeire: a kisebb, nem kifejlett kullancsok felnőttek esetén a lábra sodródnak fel az aljnövényzetről, és az első alkalmas helyen kezdenek vérszívásba. Ez leggyakrabban a combok vagy a lágyékrész környékén történik, ahol magasabb a nedvesség és a bőr már puhább, könnyebben át tudják szúrni. A kifejlett kullancsok gyermekeknél akár a derék környékén jutnak be a ruhák alá és a hajas fejbőrre vagy a fülek mögé fúródhatnak be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Általánosságban a leggyakoribb „klasszikus” rejtekhelyek közé tartozik a combok belső oldala, a térdhajlat, a derék, a hát, a hónalj, a hajvonal, a fülek mögötti terület, a köldök, a farpofák, és a lábujjak közötti rész. Ezeket a pontokat mindenképp érdemes végig ellenőrizni a szabadban töltött idő után, főleg, ha magas fűben, erdőben vagy bokros területen jártunk. Ám a kullancsok nemcsak a megszokott helyeken képesek megkapaszkodni. Hátborzongató a gondolat, hogy ezek a néha csak mákszem méretű vérszívók milyen búvóhelyeket tudnak találni maguknak a testen. Találtak már kullancsot például a fülkagyló belsejében, a hallójáratban, sőt, a szempillák tövében vagy a szemöldökben is. Főleg gyerekeknél gyakori, hogy a hajas fejbőrben bújnak meg. A lágyékhajlat szintén egy olyan bőrterület, amit a kullancsok kifejezetten kedvelnek, de sokszor elkerüli a figyelmünket az ellenőrzés során. A kullancsok sokszor alig észrevehető méretűek, különösen a nimfa állapotban lévő példányok, így a szemrevételezéshez érdemes akár nagyítót, tükröt is használni. Kisgyerekeknek segítsünk az ellenőrzésben, főként a háton, nyakon, fülek mögött, a fejbőrben. Egy gondos, pár perces átvizsgálás naponta sokkal jobb, mint később egy kellemetlen meglepetés, esetleg egy komolyabb egészségügyi következmény. Éppen ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük magunkat és családtagjainkat, és ne hagyjuk ki a „meglepő” helyeket sem! Mit tegyél, ha kullancsra bukkantál? A legjobb védekezés a megelőzés, de ha a kullancs már megtapadt, az időben való felismerés és eltávolítás csökkentheti a fertőzés kockázatát. Ne ess kétségbe, ha felfedeztél egy kullancsot a bőrön, csak kövesd a helyes eltávolítás lépéseit: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Használj finom, hegyes csipeszt! Fogd meg a kullancsot minél közelebb a bőrhöz! A potrohát semmiképp se nyomd össze! A speciális csipesz szárai között a kullancs teste elfér, de ha nem ilyet használsz, akkor a bőrrel párhuzamosan tartsd a csipeszt és így fogd meg a kullancs fejét! Lassan, egyenletesen húzd ki! Ne csavard, ne rángasd, ne nyomd össze! Fertőtlenítsd a csípés helyét! A szakértők hangsúlyozzák azt is, hogy semmiképpen ne próbáld olajjal, alkohollal, körömlakkal, krémekkel megfojtani és leszedni a kullancsot, ugyanis ez veszélyes lehet: ezek az anyagok eltömítik a kullancs légzőnyílásait, így fuldokolni kezd, és stresszreakcióként visszaöklendezi a nyálát és az emésztőrendszere tartalmát a bőrbe. Ezzel nő a fertőzések veszélye, például a Lyme-kór vagy más kórokozók bejutása. Ha a kullancsot eltávolítottad, figyeld napokig a csípés helyét. Ha vörös folt alakul ki, jelöld be filctollal a széleit, hogy látható legyen a méret növekedése. Ha influenzaszerű tüneteket észlelsz, mint a fáradtság, levertség, hőemelkedés vagy láz, izomfájdalom, érdemes lehet felkeresni egy specialistát. Ne aggódj, most már létezik olyan teszt is, amelyik közvetlenül a vérből ki tudja mutatni magát a kórokozót, mikroszkóppal és mesterséges intelligenciával.

Címlapkép: Getty Images

