Megkapja ingyen ezt az okosórát minden 80 év feletti magyar: kérni sem kell

Budapesten is megkezdődik a Gondosóra készülékek kézbesítése a 80 év feletti idősek számára, akik külön igénylés nélkül kapják meg az eszközt. A program országszerte bővül, a kormányablakok is bekapcsolódnak az igénylési folyamatba.

A fővárosban mintegy 45 ezer idős ember otthonába érkezik meg hamarosan a Gondosóra készülék, miután a 80 év felettiek számára külön igénylés nélkül biztosítják az eszközt. A program kiterjesztésével 318 kormányablakban is lehetőség nyílik az igénylésre, ami jelentős előrelépés, hiszen a magyar lakosság kétharmada olyan településen él, ahol elérhető ez a szolgáltatás - írja a Telex.

Budapesten jelenleg 418 ezer 65 év feletti jogosult él, közülük eddig mindössze 127,5 ezren regisztráltak a programba. A mostani intézkedéssel várhatóan 173 ezerre emelkedik a fővárosi felhasználók száma, ami jelentős növekedést jelent, bár még így is elmarad az országos átlagtól.

Az elmúlt három és fél hónapban az ország nagy részén már sikeresen kézbesítették a készülékeket, a vármegyék több mint felében 80 százalék feletti átvételi arányt regisztráltak. A közvetlen kézbesítésnek köszönhetően a vármegyékben várhatóan minden második jogosult rendelkezni fog az eszközzel, míg a fővárosban minden harmadik idős ember juthat hozzá a szolgáltatáshoz.

A két éve indult Gondosóra-program jelenleg közel 900 ezer felhasználóval rendelkezik. A rendszer hatékonyságát jelzi, hogy eddig több mint 60 ezer életmentéshez járult hozzá, valamint félmilliónál is több esetben nyújtott segítséget a napi 24 órában elérhető diszpécserközpont.

A program informatikai hátterét és szolgáltatását a 4iG biztosítja. Az eszközök olyan területeken is megbízhatóan működnek, ahol gyenge a térerő, mivel 2G hálózaton üzemelnek. A rendszert azonban politikai célokra is használták már: a 2022-es választási kampányban előfordult, hogy fideszes aktivista, sőt, maga Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a készülékeken keresztül.