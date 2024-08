Ezt alig tudja valaki: százezernyi magyar nyugdíjasnak jár ingyen ez az életmentő szolgáltatás

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a Gondosóra program az egészségügyi, közegészségügyi információk hiteles, naprakész és közvetlen megosztásáért.

A hétfőn Budapesten aláírt megállapodáson Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ (KSZK) ügyvezetője azt mondta: a Gondosóra program a biztonság terén hazai sikertörténet, mára 670 ezer felhasználója van a programnak.

Az emberek számára a legfontosabb az egészség és a biztonság, ez utóbbi terén a Gondosóra egy hatalmas előrelépés, míg előbbi letéteményese az NNGYK - emelte ki az ügyvezető.

Juhász Roland hozzátette: a Gondosóra nemrég egy új fejlesztéssel bővült, az órát használókat egy applikáció is segíti, illetve ezen keresztül a regisztrált hozzátartozók is értesítést kaphatnak idős családtagjukról. Ezt az ingyenes alkalmazást 30 ezren töltötték már le.

Ez az alkalmazás már lehetőséget teremt majd az NNGYK által közzétett közérdekű információk megosztására is - emelte ki az ügyvezető. Ismertetése szerint ezen kívül egy ingyenesen hívható zöldszámot is létrehozott a kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a Gondosórára, így internet hiányában telefonon is intézhető a regisztráció.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a 65 év feletti korosztály egy speciális korcsoport, akikre nagyobb figyelmet kell fordítani. Mint mondta, a legóvatosabb becslések szerint harminc éven belül minden ötödik ember 65 év feletti lesz Európában, ezért fel kell készülni az ő gondoskodásukra és segíteni kell ezt a korosztály.

A gondoskodás egy alapvető erkölcsi kötelezettsége mindenkinek, az együttműködéssel pedig olyan lehetőséget szeretnének biztosítani mindenki számára, amivel gyors, naprakész és hiteles információkhoz lehet jutni.

Müller Cecília kitért arra, hogy a két diszpécserszolgálat már korábban is együttműködött, és Gondosóra ügyfélszolgálati munkatársai képzést kaptak arra vonatkozóan, hogy mikor kell a segítségkérőt az NNGYK által működtetett Egészségvonalra átirányítani.

Az Egészségvonal "ügyfélköre" nagyjából lefedi a Gondosóra programot használókét, a most létrejövő dinamikus együttműködés bővíti a segítségnyújtás lehetőségének körét, komplexebbé teszi az információ átadását - emelte ki az országos tisztifőorvos. (FOTÓ)