Egyre több magyar kínlódik ezekkel a tünetekkel: végre kiderült, hogy lehetne szabadulni tőlük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ostorcsapás-sérülés egy gyakori baleseti trauma, amely leginkább autóbalesetek során alakul ki, de sportolás vagy egyéb hirtelen erőhatások is kiválthatják. A sérülés főként a nyaki izmokat érinti, de súlyosabb esetekben az idegek, csigolyák és porckorongok is károsodhatnak, akár tartós mozgáskorlátozottságot okozva. Bár a legtöbb beteg néhány hét alatt felépül, egyes esetekben hosszú távú fájdalom vagy pszichés hatások is jelentkezhetnek, ezért a kezelésnek mind a fizikai, mind a lelki tényezőkre ki kell terjednie.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK