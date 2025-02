Szórják a pénzt a magyarok ezekre a drága tablettákra: sokat spórolhatnának egy régi trükkel

Ma már senki sem lepődik meg azon, hogy havi szinten 5-10 ezer forintot ott hagy a patikában. Ennek a kiadásnak egy része lehet gyógyszerköltség, a téli időszakban viszont a vitaminköltségek is jelentős részét tehetik ki a patikai kiadásoknak. Ebből pedig könnyen lehetne faragni, hiszen rengeteg szedik nem a nekik leginkább megfelelő készítményt, vagy rossz mennyiségeket. A Pénzcentrum most azt is megvizsgálta, mivel járunk jobban: ha külön-külön vásárljuk meg az egyes vitaminokat, vagy ha multivitamint szedünk.

Az utolsó friss adatok szerint tetőzhetett a légúti vírusok okozta járvány Magyarországon, azonban a betegek száma még mindig rendkívül magas. Rengetegen szednek most is vitaminokat a gyors gyógyulás és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében, hiszen a tél végi legyengült immunrendszer könnyű célpont a fertőzéseknek. A sok vitamin azonban könnyen megterhelheti a pénztárcákat, és nem is biztos, hogy a legmegfelelőbb készítményt veszik a betegek. Sokan szednek drága készítményeket, miközben azt nem is hasznosítja a szervezetük.

Manapság, amikor már több száz- vagy akár ezerféle vitaminkészítményt is lehet kapni, nem könnyű kiigazodni a termékeken. Így sokan eshetnek abba a hibába, hogy valami olyan szerre költenek sokat, amire nincs is szükségük, vagy külön-külön megveszik drágábban azt, amit egy tablettában is megvehetnének olcsóbban. Ahogy mindig, a spórolás csak azon múlik, hogy rászánjuk-e az időt, megvizsgáljuk-e a saját költéseinket és kiszámoljuk, hogy nekünk egyénileg megérheti-e egy másik módszer. Nincs ugyanis univerzális recept a spórolásra a vitaminok terén sem.

10 ezer forint is elmehet egy hónapban vitaminra

Egy nemrég készült kutatásból kiderült, hogy a legtöbb magyar C- és D-vitamint, illetve multivitamin-készítményeket, valamint kalciumot szed. A felmérésben válaszadók közel fele (48%) jellemzően 5 ezer forint alatt, míg az egyharmaduk (33%) valamivel többet, 5 és 10 ezer forint közötti összeget költ egy hónapban vitaminra. Nem biztos azonban, hogy mind a számukra és a pénztárcájuk számára a legmegfelelőbb formában viszik be ezeket a vitaminokat.

A Pénzcentrum megvizsgálta a különféle multivitaminkészítmények és az egyes vitaminok árfekvéseit. A konkrét termékek megnevezése nélkül arra a következtetésre jutottunk, hogy együtt vásárolni a vitaminokat (és egyéb hasznos anyagokat) egy készítményben szinte mindig olcsóbb, mintha külön külön megvesszük őket. Például ha csak egy C + D vitaminból álló 100 szemes készítményt veszünk alapul: az ára 3-4 ezer forint között mozog. Az ugyanakkora hatóanyagtartalmú C-vitamin 2-4 ezer, a D-vitamin pedig külön 1500-2000 forint. A különbség az árban még nagyobb, ha nem csak kettő, hanem sokkal több hatóanyag kerül a multivitaminba.

Mi a multivitamin? A multivitamin egy összefoglaló elnevezés, mely sokféle összetételű terméket jelölhet. Az egyik lényeges különbség "sima" vitaminok és multivitaminok között, hogy általában egy vitamintabletta egyféle hatóanyagot tartalmaz nagyobb dózisban, a multivitaminok pedig vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek keverékei, ezekből kisebb mennyiséget tartalmaznak. Az összetétel is sokféle lehet terméktől függően. Így amikor multivitaminokról beszélünk, akkor nem egy konkrét termékről, hanem termékek összességéről van szó.



A leggyakrabbak pirula, tabletta és kapszula formájában kaphatók, azonban előfordulnak rágótabletta, por, gumivitamin, cukorka, folyadék és pezsgőtabletta formájában is. Minden készítménynek megvan a saját adagolási előírása, ezt érdemes elolvasni és betartani! A multivitaminok többnyire a szervezet számára nélkülözhetetlen 13 vitamin - A-vitamin, B-vitaminok, C-vitamin, D-vitamin, E-vitaminok, K-vitamin - és nagyjából 15 féle ásványi anyag közül tartalmaznak valamennyit. Az ásványi anyagok közt megkülönböztetünk makro- és mikroelemeket. Makroelemekből a szervezetnek nagyobb mennyiségre szüksége, mint a kalcium, foszfor, magnézium, nátrium, kálium, klorid és kén. A mikroelemekből, mint a vas, mangán, réz, jód, cink, kobalt, fluor és szelén, csak kisebb mennyiség szükséges. A multivitaminok tartalmazhatnak továbbá nyomelemeket, gyógynövény hatóanyagokat, aminosavakat és zsírsavakat, más tápanyagokat valamint olyan segédanyagokat, amelyek segítik a felszívódást, vagy a készítmény megfelelő állagáért felelősek.

Az szinte biztos, hogy aki többféle tablettát szed így télen - pl. C-vitamint, D-vitamint, magnéziumot, B-komplexet, kalciumot, cinket stb. - rosszabbul jár, ha egyesével, külön-külön vásárolja meg azokat. Természetesen előállhatnak ritka helyzetek, nagy akciók, receptre felírt filléres D-vitamin, stb., amikor külön-külön vásárolva jobban jövünk ki. Abban az esetben tehát, ha valaki tényleg szedi rendszeresen külön-külön a sokféle hatóanyagot, annak érdemes lehet keresnie egy multivitamin-készítményt, ami lefedi az igényeit. Szinte biztosan olcsóbban fog kijönni!

A vitaminok és multivitaminok esetében ugyanis sokszor nem a hatóanyagköltség, ami döntően befolyásolja az árat. Ha egy dobozban, egy tablettában van ugyanannyi C- és D-vitamin, akkor csak egyszer kell kifizetni az előállítás, csomagolás, szállítás, reklám és számos egyéb költséget, mintha külön-külön dobozolják őket. Azonban érdemes jól meggondolni, hogy milyen esetben lehet előnyösebb külön, és mikor együtt szedni a vitaminokat!

Általános immunerősítésre az influenzaszezonban a jó minőségű multivitamin ajánlott. Viszont ha valamiből hiany lép fel, amit például egy vérvizsgálat kimutat, akkor mindenképpen egy célzott készítmény ajánlott

- mondta el lapunknak a megkérdezett gyógyszerész egy budapesti patikában. A szakember a pénztárcakímélés szempontjából is azt tartotta előnyösnek, ha téli immunizálásról van szó, hogy a multivitamint vásároljuk. Ha valakinek valamiért - például vashiány esetén - célzottan szüksége van egy-egy összetevőre, akkor inkább abból a hatóanyagból szedjünk nagyobb dózist. Vitamin vagy ásványi anyag, nyomelem hiánya esetén kérdezzük meg a kezelőorvost, gyógyszerészt, mit ajánlj és milyen dózisban!

Nem árt tisztában lennünk a napi bevitelünkkel sem

Nemcsak a spórolás, hanem az egészségünk érdekében sem árt tisztában lenni a saját vitaminfogyasztásunkkal, -szükségletünkkel és kiadásainkkal. A jó hír, hogy ezt a számítást nem kell minden héten külön elvégeznünk és elég változtatni akkor, ha az egészségi helyzetünkbe változás áll be (pl. betegség, terhesség, öregedés). Az első és legfontosabb, hogy ismerjük meg a számunkra ajánlott beviteli értékeket a legfontosabb vitaminokból és más hatóanyagokból.

Azt sokan tudják, hogy az egészséges felnőttek ajánlott napi bevitele C-vitaminból 60-65 mg, a dohányosok számára 100 mg, betegség esetén bedig lehet emelni az adagot. Ennél több vitamint a szervezet nem tud hasznosítani - sokan azonban napi szinten szedig ennek a többszörösét egészségesen is. Arról nem is szólva, hogy C-vitamint táplálkozás útján is viszünk be nap mint nap.

A D-vitamin esetében is elmondható, hogy sokan szedik rosszul a vitamint. A márciustól októberig tartó időszakban 6 éves korig 400-500 NE az ajánlott, a biztonságosan bevehető mennyiség 1000 NE. Gyermekeknek 6 éves kor felett 1000 NE ajánlott, a biztonságosan bevehető mennyiség 2000 NE. Felnőtteknek 2000 NE ajánlott, a biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE. (Ez a magyar ajánás, a lenti táblázat ettől eltérhet, mert az nem Magyarországspecifikusan készült.) Terhesség és szoptatás idején a kismamák számára mindenképpen a napi adagolás ajánlott legfeljebb 4000 NE mennyiségben!

Általában a magyarokra a D-vitaminhiányos állapot a jellemző, mert egyrészt nem visznek be eleget vagy a szervezet nem tudja hasznosítani és tárolni napfény és zsírok hiányában. Mindig, télen is érdemes figyelni rá, hogy minden nap, amikor a nap kisüt, tartózkodjuk negyed órát kint. Elég egy kisebb bőrfelület, pl. az arc és a kézfejek, amit ha ér a nap, hasznosulni tud a D-vitamin.

Amit sokan elrontanak a tabletták szedésekor, hogy sokkal nagyobb mennyiséget visznek be, mint az ajánlott. D-vitamin esetében ez veszélyes is lehet! Ez könnyen megeshet, ha multivitamint szedünk, mivel azok többsége alapvetően tartalmaz 2000 NE ajánlott mennyiséget. Azonban ezen felül még a táplálkozás során és dúsított élelmiszerekkel (pl. vitaminozott gyümölcslevek, margarinok) is viszünk be a vitaminból. Ha még emellé valamilyen D-vitamin forrás bejön, pl. egy forró italpor, könnyű túladagolni.

A C- és a D-vitamin nagyon sok multivitaminban megtalálható, ezért jó például szolgálnak arra, hogyan érdemes terméket választani. Ahogy a gyógyszerészek tanácsolják: ha célzott terápia szükséges - pl. betegség, vagy hiány esetén -, akkor javasolt a nagyobb dózisú C- vagy D-vitamin. A téli immunerősítéshez megfelelőbb a multivitamin, amely kisebb mennyiségeket tartalmaz. Multivitaminon belül is vannak eltérő dózisok és más-más segédanyagok, nyomelemek találhatók még bennük. Válasszunk olyat, ami passzol a szükségleteinkhez és az étrendünkhöz akár szakember segítségével!

Nemcsak a C- és D-vitaminok, hanem a legtöbb ásványi anyag, nyomelem esetében megvan, mekkora mennyiséget ajánlott bevinni és sok esetben határoznak meg maximumot is. Egyszer érdemes a saját aktuális egészségi állapotunk, életvitelünk szerint megnézni, hogy vajon melyikből mennyit viszünk be a táplálkozás útján, majd ha ezen felül szükség van rá, olyan multivitamint választani, amivel még nem lépjük túl a maximum adagot. Ha ezt megtesszük, kiderülhet, hogy eddig túl nagy dózisban szedtünk vitaminokat és más hatóanyagokat.

Aki spórolni akar, annak muszáj számolgatnia, ez esetben a beviteli mennyiségeket. Mivel ez multivitaminonként eltérhet, javasoljuk, hogy próbáljuk meghatározni előbb, hogy étrend útján már mit viszünk be, és kizárni azokat a készítményeket, amelyekkel túllépnénk a maximumokat.

Ma már számos célzott termék van a piacon: van külön multivitamin gyerekek, nők, férfiak, idősek, terhes nők számára is. Ez esetben már eleve az eltérő szükségletek figyelembe vételével határozták meg a mennyiségeket. Lehetséges azonban, hogy egy-egy ilyen célzott termék drágának tűnhet. Lapunk azonban megvizsgált ezek közül is néhányat és azt találtuk: hiába tűnik soknak, hogy 100 tabletta közel 10 ezer forintba is kerülhet, ha külön-külön vennénk meg, ami benne van, az még drágább lenne.

Olcsóbb lehet a nagyobb kiszerelés?

Lapunk nemrég vizsgálta, hogy gyógyszerek és más készítmények esetén olcsóbb-e a nagyobb kiszerelés, mint azt az élelmiszerboltokban szoktuk tapasztalni. A gyűjtésünkből kiderült, hogy általánosságban igaz, hogy a különböző készítmények nagyobb kiszerelései kedvezőbb ársávba esnek az egységárak alapján. Azonban a két ársáv sokszor fedésben van: vagyis ha a legdrágább helyről szerezzük be a nagy kiszerelést, és a legolcsóbb helyről a kisebbet, megeshet, hogy a kisebb kiszerelés az olcsóbb. Ez is azt húzza alá, hogy nem érdemes rutinból a nagy kiszerelést venni.

Ahhoz, hogy tényleg tudjunk spórolni a vitaminkiadásokon, ezért tisztában kell lennünk az árakkal is - mi számít jelenleg kedvezőnek vagy drágának. Tájékozódjuk, mielőtt vásárolunk! Jó tájékozódási pont lehet, és egyben spórolási eszköz, ha átlapozzuk a patikák akciós újságait. Így tisztában leszünk vele, mi számít kedvező árnak, és ráakadhatunk egy-egy jó ajánlatra is. Bár sokan nézik át minden héten a diszkontok szórólapjait, a gyógyszertárak esetében ez nem elterjedt vásárlói szokás. Pedig sok patikalánc újságja éppúgy elérhető online is, mint a szupermarketeké.