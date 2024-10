Megdőlt az őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az októberrel beköszöntőtt a csípős, őszi idő, sok lakásban már langyosodnak a radiátorok is. Ezzel egy időben egyre több a megbetegedés, a covid és influenza örökítőanyag koncentrációja is emelkedik a szennyvízmintákban, továbbra is sok esetet hoz hétről hétre a szamárköhögés, és egyre több a nyugat-nílusi lázzal diagosztizált betegek száma is. Nem árt felkészíteni a szervezetünket az őszi járványokra, melynek alapját többek között a megfelelő D-vitamin bevitel képezi. Ugyan egyre többen szednek megelőzésképpen D-vitamint, de arról még mindig rengeteg tévhit kering, hogy hogyan érdemes szedni, milyen mennyiségben, és honnantól válik csak pénzkidobássá a drága tabletták szedése. Ezeket a kérdéseket tisztázza most a Pénzcentrum, és azt is eláruljuk, hogyan vehetünk töredékáron vitamint a patikában.

Az őszi-téli időszakban érdemes lehet fokozni a D-vitamin bevitelét, mert nagyobb szüksége van rá a szervezetünknek az immunrendszer támogatásához. A járványszezonon túl a terhesség és szoptatás ideje alatt vagy fokozott stresszel járó időszakokban is érdemes a szervezetünket plusz D-vitaminnal támogatni, ha a táplálkozás útján nem tudunk eleget bevinni. Viszont felmerülhet a kérdés, melyik terméket válasszuk a sok a közül. Megbízhatunk az olcsóbb, bolti tablettákban, vagy mindenképpen a márkás, drága vitamint válasszuk? Hogyan juthatunk kedvezőbb áron vitaminhoz? Cikkünkből kiderül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy arról beszámoltunk, már most is sok a covidos beteg az országban és enyhén emelkedik az influenzások száma is. A következő hetekben pedig arra kell számítani, hogy az esetszámok folyamatosan nőnek majd az őszi szünetig. Ezenfelül továbbra is hétről hétre annyi szamárköhögéses esetet jelentenek, ahányat máskor több év alatt nem diagnosztizáltak. Semmiképpen sem árthat tehát, ha felvértezzük az immunrendszerünket a fertőzések ellen, amelyek a nedvesebb és hidegebb időben még könnyebben terjedhetnek. A kórokozókkal szembeni védekezéshez fontos vitaminok az immunrendszerünk számára az A-vitamin, illetve a β-karotin, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin, valamint az ásványi anyagok közül a cink és a szelén. Ezek erősítik a fizikai "védelmi vonalakat", mint a bőr, a gyomor-bélrendszer, a légutak, illetve az immunválaszban szerepet játszó sejtek működését is. A legjellemzőbb, hogy megelőzésképpen, vagy akár már a megbetegedést követően C-vitamint szedünk a szervezetünk támogatására, viszont egyre többen szednek már D-vitamint is ugyanezen okokból. Azt viszont kevesen tudják, hogy a szervezetnek valójában mennyi D-vitaminra van szüksége, mekkora mennyiséget viszünk be az ételekkel, és kiegészítésként mekkora dózist érdemes tabletták formájában beszedni. EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az őszi C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról Mindig érdemes odafigyelni arra, hogy meglegyen a szükséges vitaminbevitel, de főként az őszi-téli időszakban. Bár egyes élelmiszerekben - mint a tejtermékek, tengeri halak, tojássárgja, stb. - megtalálható kis mennyiségben a D-vitamin, a fő forrást saját szervezetünk jelenti. A D-vitamin előállításhoz azonban szükség van UV-B sugárzásra, így az őszi-téli hónapokban, amikor kevesebb a napsugárzás, érdemes lehet étrendkiegészítő formájában bevinni a vitamint. Az ajánlott bevitel mennyisége egyénfüggő, időseknek, krónikus betegeknek, várandósoknak, de még a túlsúlyosaknak is nagyobb lehet a szükséglete az átlagnál. Óriási probléma a D-vitamin hiány Két éve egy D-vitamin fókuszú sajtóeseményen az hangzott el: kivétel nélkül mindenkinek javasolt a téli D-vitamin-pótlás, mert a magyar lakosság nagy többségét érintő és mérhető egészségkockázatot jelentő D-vitamin-hiányról szóló hírek nem túloznak! Ekkor készült el a D-vitamin konszenzusajánlás is, mely kifejezetten a magyarok szükségleteihez lett igazítva. A konszenzus elkészítésében közreműködő orvosok rámutattak: Magyarországon az egyik legtöbb embert érintő egészségkockázat a D-vitamin-hiány, amely a téli időszak végére szinte minden magyart érint. Sőt, korábbi mérések szerint még a nyári időszakban is minden második magyar D-vitamin-szintje alacsonyabb az ajánlott értéknél. A szakértők szerint az októbertől márciusig tartó időszakban mindenkinek ajánlott a D3-vitamin-készítmények fogyasztása. Az ajánlásban a felnőttek számára leírt napi 2000 NE-mennyiség élelmiszerből még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható, mivel a szokásos magyarországi étrend alig tartalmaz D-vitamint, az ezzel reálisan bevihető mennyiség pedig mindössze napi 80 NE. (Márciustól októberig elméletben elegendő mennyiséget termel saját szervezetünk is, ha a végtagokat, a vállat és az arcot direkt napsugárzás éri az UV-B sugárzás erősségétől függően napi 15–30 perces időtartamban.) Az egyik legkárosabb D-vitaminnal kapcsolatos tévhit a vitamin túladagolásával kapcsolatos. Miközben az ajánlásnál nagyobb mennyiség bevitele csak nagyon hosszú távon okozhat mérhető problémákat a szervezet szabad kalciumszintjében (hiperkalcémia), illetve az úgynevezett D-vitamin-intoxikáció rendkívül ritka, mert a testünkben működnek azok a mechanizmusok, amelyek a túl sok D-vitamin hatásai ellen alakultak ki, sokan a túladagolás tartván nem szendnek megfelelő mennyiséget. Pedig az ajánlott D-vitamin mennyiséget igen könnyű tartani. A további tényekről és tévhitekről a D-vitamin kapcsán ebben a cikkben írtunk. Mekkora a magyarok D-vitamin szükséglete? A 2022-ben frissített magyar konszenzusajánlás szerint az októbertől márciusig tartó időszakban az ajánlott napi mennyiség Nemzetközi Egységben kifejezve: Gyermekeknek 6 éves korig: 400-500 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 1000 NE

Gyermekeknek 6 éves kor felett: 1000 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 2000 NE

Felnőtteknek: 2000 NE, a biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE

Terhesség és szoptatás idején a kismamák számára mindenképpen a napi adagolás ajánlott legfeljebb 4000 NE mennyiségben. Ezek a mennyiségek arra az esetre vonatkoznak, ha a vitaminpótlás célja a D-vitamin-hiány megelőzése, mert felnőtteknél a napi 2000 NE-mennyiségű D3-vitamin elegendő a normális tartomány fenntartásához, vagyis rendszeresen, napi gyakorisággal szedett vitamin esetén nem indokolt nagyobb, 3-4000 NE tartalmú D3-készítmény szedése. Ha már kimutatható a vitaminhiány, orvosi ajánlásra szükség lehet telítő dózisra, mely néhány hétig az ajánlásnál jelentősen magasabb adagolást jelent. A felsorolt ajánlási értékeknél több vagy kevesebb D-vitaminra lehet szükség bizonyos egészségi állapotok, betegségek, illetve gyógyszerszedés következményeként is. Érdemes több tényezőt együtt vizsgálni, és szakemberrel konzultálni a D-vitamin megfelelő mennyiségéről pl. megfázás, stresszes időszak, vagy túlsúly esetén.Az adagolás kortól függően is eltérő lehet, mivel a szervezet D-vitamin-képzése az életkorral jelentősen csökkenhet, ezért LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) az idősek esetén különösen érdemes figyelmet fordítani a megfelelő mennyiségű D-vitamin-bevitelre! Hogyan és milyen formában érdemes szedni a D-vitamint? A szakértők figyelmeztetnek, hogy a D-vitamin előírásszerű pótlására mindenképpen javasolt megbízható forrásból származó, termékeket választani. Mérések bizonyítják ugyanis, hogy az internetről rendelhető, ellenőrizhetetlen külföldi gyártótól származó készítmények gyakran nem a feltüntetett vitaminmennyiséget tartalmazzák. A szakértők szerint formátumtól függetlenül fontos, hogy a D-vitaminból az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő dózisokat fogyasszunk. A gyógyszerészek azokat a készítményeket ajánlják a leginkább, melyekben a D-vitamin C-vitaminnal van kombinálva, esetleg amelyek a két vitamin mellett cinket vagy szelént is tartalmaznak. Ugyanis ezek a mikrotápanyagok ugyanúgy szükségesek az immunrendszer megfelelő működéséhez, ezért érdemes azokat együtt bevinni a szervezetbe. Fontos a szakemberek szerint, hogy magas hatóanyagtartalmú D-vitamint elég hetente, kéthetente vagy havonta egyszer bevenni nagyobb mennyiségben! Az orvosi felügyelet nélküli, vény nélküli készítmények szedésénél sokkal inkább javasolt a napi adagolás. Minden esetben érdemes azonban elolvasni a betegtájékoztatót, vagy megkérdezni a gyógyszerészt, és az ajánlott adagolásnak megfelelően szedni a készítményeket! Pénzkidobás a drága tabletta Ahogy a korábbi években, idén is megvizsgáltuk a különböző D-vitamin készítmények árfekvését néhány terméken keresztül. Az előző évekhez képest a dobozárak legfeljebb 100-200 forinttal emelkedtek, de több készítmény megtartotta az árát. Kedvezményes áron még akár olcsóbban is megkaphatjuk a számunkra legmegfelelőbb D-vitamint, mint a tavalyi érfekvés, ehhez azonban tudatos vásárlásra van szükség. Az alábbi listán feltüntettünk néhány népszerű készítményt, a hatóanyagtartalommal, kiszereléssel, árfekvéssel együtt. Kiszámoltuk az egyságárakat is: 1000NE hatóanyag hány forintba kerül. Ebből világosan látszik, hogy ha kedvező áron szeretnénk D-vitamint venni, nem csak a tabletták számát kell nézni, hanem azt is, milyen a hatóanyagtartalom. Így az első pillantásra legdrágábbnak tűnő készítmény lehet a legolcsóbbak között: Ami viszont a legfontosabb spórolás szempontjából és még mindig kevesen tudnak róla: a D-vitamint fel lehet íratni a háziorvossal receptre, támogatott áron pedig a töredékébe kerül, mint rendes áron megvenni a boltban! Továbbá, mivel egyes D-vitaminok gyógyszernek minősülnek, így egészségpénztári megtakarításból is ki lehet fizetni őket a patikákban, illetve olyan boltokban, ahol lehet egészpénztári kártyával fizetni, mint pl. a drogériák, vagy több biobolt. Amivel pedig szintén sokat spórolhatunk: figyeljük az akciókat, ne csak az élelmiszerboltban, hanem a gyógyszertárban is!

Címlapkép: Getty Images

