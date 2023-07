Vagyonokat költünk étrend-kiegészítőkre: marokszámra eszik a magyarok ezeket a vitaminokat

Átlagosan havi ötezer forintot költenek vitaminokra, étrendkiegészítőkre a magyarok, akik a legtöbbet C és D vitaminokból, illetve multivitamin-készítményekből, valamint kalciumból vásárolnak, minden különösebb ok nélkül. A többség, azért fogyasztja ezeket rendszeresen, mert úgy gondolja, hogy fontos a bevitelük a szervezetbe – derül ki a PROformance Laboratories funkcionális italok és a Stilla étrendkiegészítő cseppek forgalmazójának, a Quattroceutical-nak a legfrissebb, online, 1021 ember megkérdezésén alapuló felméréséből.

A válaszadók 43 százalékának az elsődleges szempont az étrendkiegészítő választáskor az, hogy a választott termék többféle szempontból is hasznos legyen a számára. Közel ilyen hangsúlyos nekik az is, hogy a készítmény a lehető legnagyobb arányban tartalmazzon természetes összetevőket (39%). Ez különösen az egészségtudatosok (43%), és az 55 év feletti (48%) fogyasztóknak fontos. Velük ellentétben a férfiak (26%) és a 18-35 év közötti korosztály (30%) esetében a természetes összetevők kevésbé lényegesek. A harmadik helyre szorult a választási rangsorban az, ha a probléma kezelésére az adott termék a legmegfelelőbb (38%), míg az ár-érték arány csak negyedik szempont a vásárlási döntés meghozatalakor (33%).

A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek akkor tartanak hitelesnek egy vitamint vagy étrendkiegészítőt, ha annak létezik tudományos háttere és igazolható, hogy mi, miért került bele (58%). Ez a megközelítés az egészségtudatosokra, a diplomásokra és a 18-35 év közötti korosztályba tartozókra a legjellemzőbb. Sokan ugyanakkor szeretnek maguk meggyőződni a készítmények hatásosságáról (57%). Ők a termék hitelességéről a saját tapasztalataik alapján alkotnak véleményt. Az orvosok, gyógyszerészek ajánlása (36%) pedig csak harmadik tényezőként merül fel a vásárláskor.

A C és a D vitamint egyaránt a legkedveltebb termékeknek számítanak a megkérdezettek körében. Holtversenyben az első helyen végeztek a felmérésben felsorolt vitaminok és étrendkiegészítők listáján. Utánuk még a multivitamin készítmények és a kalcium fért fel a dobogóra. C vitaminból a legtöbben (40%) napi 1000 mg-ot fogyasztanak. Viszont minden ötödik válaszadó (20,76%) csak alkalomszerűen szedi ezt a vitamint. Ez a szélsőségesség fakad abból is, hogy a kutatásba bevont embereknek csak a 24 százaléka tudta helyesen megmondani, hogy a napi szükséges bevitel csupán 80mg lenne C vitaminból.

A válaszadók közel fele (48%) jellemzően 5000 forint alatt, míg az egyharmaduk (33%) valamivel többet, 5.000 és 10.000 Ft közötti összeget költ egy hónapban vitaminra. Meglepő, de a férfiak kevésbé érzik fontosnak a vitaminbeszerzést.

Közülük a megkérdezettek 17 százaléka egyáltalán nem szán erre pénzt. Étrendkiegészítők esetében is a havi maximum 5.000 forintos kiadás az általános. Legalábbis a válaszadók 38 százaléka esetében, míg minden ötödik megkérdezett 5.000 és 10.000 Ft közötti összegre taksálta azt a pénzt, amit ezekre a fajta termékekre szán. Viszont sokan vannak azok is, akiket egyáltalán nem hoznak lázba ezek a készítmények. A megkérdezettek több mint harmada (34%) azt állította, hogy soha nem költ étrendkiegészítőkre.

Bár a felmérésből az derül ki, hogy a többség számára mindegy, hogy milyen formában viszik be a szervezetükbe a vitaminokat és az étrendkiegészítőket, a valóság viszont az, hogy akkor hasznosulnak a legjobban, ha azokat cseppekben fogyasztják el az emberek. Ezzel csak a válaszadók kevesebb, mint harmada volt tisztában, míg minden hatodik megkérdezett (15%) a kapszulában, 100-ból 6-an pedig a tablettaként fogyasztja ezeket a termékeket.

A kutatás rávilágít arra, hogy sokan keresik a természetes hatóanyagokat, de talán még nem rendelkeznek elég információval arról, hogy milyen vitamint vagy étrendkiegészítőt mikor és hogyan lenne érdemes fogyasztaniuk. A folyadék alapú termékek nemcsak azért lehetnek hatásosabbak, mert gyorsabban felszívódnak, hanem mert nem tartalmaznak extra vivőanyagokat, így csak azt juttatják be a szervezetbe, amire annak valóban szüksége lehet

- mondta el Molnár Nikoletta, a PROformance Laboratories egyik alapítója és termékfejlesztője, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi kutatója.

A felmérés 2023 májusában zajlott, online lekérdezéssel, 1021 ember megkérdezésével, a szeretlekmagyarorszag.hu portállal együttműködésben. A kutatás nem reprezentatív, de a demográfiai arányokat szem előtt tartva készült el.