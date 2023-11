Fontos hír érkezett a magyar patikákból: kifogyott a készlet, hiány van ebből a tömeggyógyszerből

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az őszi szünetnek vége, lassan előkerülnek a szekrényekből a télikabátok, már a radiátorok sem pihenhetnek. Megérkezetek a novemberi ködök, a hideg, a nedves idő, ezzel pedig a felsőlégúti megbetegedések szezonja is beköszöntött. A hivatalos adatok szerint már most is sok a beteg, és a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is emelkedett szinten van a szennyvízben. A patikákban ilyenkor rengeteg torokfertőtlenítő, lázcsillapító, forró italpor fogy, ezért időszakos, vagy akár tartós hiány is jelentkezhet. A Pénzcentrum most a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatbázisa alapján azt vizsgálta, milyen gyógyszerekből van hiány jelenleg, mire számíthatnak a betegek idén az influenzaszezonban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK