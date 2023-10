Így vesznek most az élelmes magyarok fillérekért fájdalomcsillapítót: az Algopyrin töredékébe kerül

A magyarok egészségügyi kiadásainak jelentős részét teszik ki a gyógyszerköltségek, melyet az utóbbi másfél év drágulásai hullámait követően sokaknak egyre nehezebb kigazdálkodni. Nem csoda, ha sokan keresik a spórolási trükköket már a patikákban is, nem csak az élelmiszerboltokban. Az egyik ilyen kevesek által ismert fortély, ha az ismert, sokat reklámozott márkájú gyógyszer helyett - mint amilyen az Algopyrin - az ugyanolyan hatóanyagú, kevésbé ismert, olcsóbb készítményt választják. Most egy TikTok-videó hívta fel a figyelmet egy ilyen gyógyszerre.

A 10 szemes Panalgorin 232 forintért kapható a gyógyszertárakban, és ugyanúgy 500 mg metamizol-nátrium hatóanyagot tartalmaz, mint az Algopyrin. Utóbbinak a 10 szemes kiszerelése nagyjából 1700 forintnál kezdődik. Mindkét gyógyszer erős fájdalom- és lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatású, alkalmazható középerős és erős fájdalmak csillapítására: fejfájásra, fogfájásra, sérülést vagy műtétet követő akut erős fájdalomra, görcsös fájdalmakra, daganatos megbetegedéseket kísérő krónikus fájdalmakra, mozgásszervi fájdalmakra, neuralgiákra. Alkalmasak továbbá magas láz csillapítására rövid időn belül és hatásuk legalább 4-6 órán keresztül tart.

A TikTokon felbukkant videóban Kovács Roxána arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanolyan hatóanyag mellett mekkora különbség van a két gyógyszer árában. A Panalgorin ugyanis mindössze 232 forint:

Nem a Panalgorin egyébként az egyetlen ilyen olcsóbb Algopyrin alternatíva. Ugyanúgy 500 mg metamizol-nátriumot tartalmaz tablettánként az Algozone 500 mg tabletta is, melyből 20 szem 400-500 forint. A 10 szemes Doloryn 500 mg tabletta 1000 forint - bár a többihez képest drágább, még mindig olcsóbb, mint az Algopyrin. A 20 szemes Flamborin 500 mg tabletta 1300-1500 forint, így még mindig feleannyi, mint az ismertebb márka. Vagy ott van az egyszerűen csak Metamizol Stada 500 mg néven kapható tabletta és más "Metamizol" néven forgalmazott termékek, vagy az Optalgin 500 mg tabletta is. Rengeteg helyettesítő terméke van az Algopyrinnek, melyek jellemzőbben olcsóbbak is.

Mitől olcsóbb egyik-másik gyógyszer, ha ugyanaz a hatóanyaguk?

A válasz sokrétű. A gyógyszergyártásban általában ha egy gyártó kifejleszt egy új gyógyszert, új hatóanyag kombinációt, arra rengeteget költ előzetesen. Azonban magát a gyógyszert csak - kereskedelmi szempontból - viszonylag rövid ideig forgalmazhatja csak egyetlen gyártó, ezt az időszakot követően a többi gyártónak joga van "lemásolni" a gyógyszert. Ezek a generikumok, vagy generikus gyógyszerek, melyek ugyanolyan hatóanyagot tartalmaznak, viszont a gyártóknak nem kellett kifizetni a fejlesztési költséget, így jóval olcsóbban adhatja a szert.

Sokszor felmerül a betegekben, hogy különbözhet-e egy generikum egy eredeti gyógyszertől. Igen, különbözhet, de csak segédanyagokban. Ez nem változtatja meg a gyógyszer hatását, azonban néhány érzékeny beteg számára fontos lehet. (Például lehetséges, hogy az egyik generikum tartalmaz laktózt, míg a másik nem.) Általánosságban viszont nincs különbség a két gyógyszer között.

Másrészt egy-egy nagyobb gyártó rengeteget költhet reklámra, hogyha például fájdalomcsillapításról van szó, akkor az a márkanév ugorjon be azonnal a betegeknek. A reklámköltségek is beépülhetnek az adott készítmény árába. Továbbá rengeteg tényező befolyásolhatja ezeken túlmenően is, miért kerül két ugyanolyan hatóanyagú gyógyszer többe vagy kevesebbe, ami gyártónként, esetenként eltérő lehet.

Ha szeretnénk tudni, létezik-e ugyanolyan hatóanyagú, de olcsóbb gyógyszer, ezt ellenőrizhetjük a magyar gyógyszerhatóság honlapján, vagy kérhetünk ebben segítséget a patikákban.

Az NNGYK (korábban: OGYÉI) honlapján megtalálható gyógyszeradatbázisban rákereshetünk az adott gyógyszerre, és láthatjuk, van-e helyettesítője. Vagyis ugyanolyan hatású, hatóanyagú szer. Ezután ellenőrizhetjük, van-e köztük olcsóbb alternatívan. Ebben segíthetnek a gyógyszertárban is.

Hogy spórolhatunk még többet a gyógyszereken?

Nem ez az egyetlen módja, hogy fogjunk valamennyit a gyógyszerköltségeken. A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk azzal, hogyan lehet gyógyszereken és étrend-kiegészítőkön spórolni. Erre vontkozóan az egyik legfontosabb tanács, hogy

vásároljunk egészségpénztári számláról!

Akinek ugyanis van visszaigényelhető adója, 20%-ot megtakaríthat ezzel a gyógyszerkiadásokon, és más egészséügyi költéseken is. Részletesen erről ebben a cikkben írtunk.

Figyeljük az akciókat, ne csak az élelmiszerboltokban!

Írassuk fel vényre a gyógyszereket, akár még a D-vitamint is!

Az allergiaszezonban szoktunk sokat foglalkozni azzal, hogy a legtöbben vény nélkül kapható szerekkel vészelik minden évben ezt az időszakot, miközben a receptre felírt szerek orvosok szerint nemcsak olcsóbbak, de hatékonyabbak is!

Úgy szedjük a gyógyszereket és tablettákat, ahogy elő van írva!

Akárcsak az élelmiszerpazarlás, a gyógyszerpazarlás is nagy probléma, viszont a gyógyszerek nem a kukában, hanem végső a szennyvízben fognak landolni. Ugyanis rengetegen szednek hasraütésszerűen gyógyszert. Jellemzően vagy túl sokat fogyasztanak, amit a szervezet nem képes felhasználni, és csak átfolyik a szervezeten, vagy olyan szereket szednek be egyszerre, melyek hatástalanítják egymást. Ez nem csak pénzkidobás, de veszélyes is lehet! Például ha a vérnyomáscsökkentő szert hatástalanítja egy másik.