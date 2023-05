Elképesztően sok fehérjeport hívott vissza a hatóság: veszélyes lehet, mindet ingyen visszaveszik

"A NÉBIH végzése alapján visszahívást rendelünk el" - írja honlapján a Nutriversum, akinek sok terméke szója allergént tartalmazhat, ám ez nincs feltüntetve a csomagoláson.

Nem jelölt szója allergén jelenléte miatt Vegan Protein PEA and RICE többféle ízesítésben nevű termékeket hívott vissza a Nutriversum. A termékvisszahívás számos ízesítésű és kiszerelésű terméket érint, amelyeknek teljes listája a hatóság oldalán elérhető. A hatóság azt is közölte, Az érintett termékeket a Nutriversum blokk nélkül is visszaveszi, melynek részletei a cég honlapján megtalálhatóak.