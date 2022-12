Ebbe bárki belerokkanhat karácsonykor: brutális, aminek a magyarok ki vannak téve

Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi években romlott az emberek stresszfeldolgozó képessége, ami különböző kórképekben nyilvánulhat meg. A karácsonyi hajtásban sokaknál jelentkeznek mozgásszervezi panaszok, fej- és nyakfájdalom vagy akár fülzúgás a túlterheltség következtében, ami hosszú távon degeneratív elváltozásokat idézhet elő. Ezt megelőzendő érdemes otthon relaxáló és nyújtógyakorlatokat végezni, de a tünetek manuálterápiás kezelésekkel akár teljesen meg is szüntethetők.

Mindenki arra törekszik, hogy a szeretet ünnepe meghitt hangulatban teljen, de a készülődés és a szűk időkeret rendkívüli nyomást gyakorol az emberekre. Ugyan a hétköznapi stresszel az év más szakaszaiban is szembe kell néznünk, ilyenkor a megszokottnál is túlterheltebbek vagyunk, amin nem segít az sem, hogy a stresszfeldolgozó képességünk sem a régi – írja közleményében a MozgásKlinika. Szentiványi Rita, az intézmény alapítója arról beszélt, a fel nem dolgozott stressz kórképekben nyilvánulhat meg, melyek közül a leggyakoribbak a mozgásszervi panaszok, a fej- és nyakfájás és a fülzúgás.

„Ezek ilyenkor még csak tünetek, nem egy konkrét patológiai elváltozásról beszélünk. De ha nem foglalkozunk velük és fennmarad a fájdalom, akkor idővel módosul a testtartásunk. Ez a porckorong elváltozását idézheti elő, de gyakoribbá válhatnak a csigolyabetegségek is. Éppen ezért már a kezdetek kezdetén fontos kezelni a tüneteket” – magyarázta a gyógytornász-manuálterapeuta.

Úgy folytatta, a tagadás és a halogatás struccpolitika és nem vezet eredményre. Ha nem foglalkozunk a problémákkal, azok súlyosbodhatnak és később akár visszafordíthatatlanná is válhatnak. Nem kell tehát hozzászokni a fájdalomhoz, hisz azon túl, hogy kihat a teljesítőképességeinkre és az ünnepekre is, az újév is keservesen alakulhat utána. A szakember szerint ahogy minden betegség esetében, úgy a mozgásszervi problémáknál is a megelőzésre kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt.

Ahogy a munkánál figyelünk az időbeosztásunkra, úgy az ünnepek előtt is fontos ezt figyelembe venni. Magunkra is szánjunk elég energiát, a karácsonynak nem arról kell szólnia, hogy kizsigereljük a szervezetünket. Kikapcsolódhatunk akár egy forró fürdővel vagy egy hosszabb sétával is

– mondta. Szentiványi Rita közölte, ha nem sikerül teljesen feldolgozni a stresszt, vagyis pszichésen nem kapunk hozzá elég támogatást, akár az izmok szintjén is elérhetjük a relaxációt és közvetlenül hathatunk az elmére. Példaként említette a relaxáló gyakorlatokat, de akár 5-10 perc nyújtás is hasznosnak bizonyulhat, nem beszélve a sport fontosságáról.

„A nyakfájdalom, fejfájás és fülzúgás összefügghetnek, ezek manuálterápiás kezelésekkel teljesen meg is szüntethetők, hiszen a technikának pont az a legnagyobb értéke, hogy egy kezelésen belül az összes területre tudunk hatni. Olyan receptorokat ingerlünk, amelyek közvetlenül a fájdalmat okozzák. A kezelések után ráadásul beindul egy öngyógyító folyamat: javul a testtartásunk, könnyebb lesz kihúzni magunkat, helyreáll a keringés a nyaki szakaszon, a csigolyák pozíciója is természetes helyzetbe mozdul” – tette hozzá a szakember.