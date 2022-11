Távolról sincs vége a járványnak: érkezne az újabb hullám?

Ismét nyakunkon lenne a járvány? Erről kérdezte a Fókusz a szakértőket, ugyanis a szennyvíz vizsgálatából kinyert adatok alapján ismét emelkedni kezdett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Nem túl sok jóval kecsegtetnek a szennyvíz vizsgálatából kinyert adatok, az elmúlt hetekben ugyanis országos átlagban ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Ez pedig azt jelzi előre, hogy több lehet a beteg.

Rusvai Miklós víruskutató a Fókusznak elmondta, az őszi időszakban az lenne a legjobb, ha az emberek a közösség iránti felelősségvállalás miatt maszkot húznának. Az öltözködés része lehet a maszk is, mint a sál vagy a sapka, de a víruskutató úgy látja, egyre többen viselnek már maszkot a tömegközlekedésben és a bevásárlóközpontokban is.

A virológus szerint a fiatal és egészséges fertőzöttek akár tünetmentesen is hordozhatják és terjeszthetik a vírusokat, az időseknek és krónikus betegeknek pedig a saját védelmük érdekében kellene maszkot hordaniuk, még akkor is, ha jelenleg csak a kórházakban kötelező. Ugyanígy gondolja Mangó Gabriella háziorvos is.

Nagyon-nagyon kérnék mindenkit, aki veszélyeztetett, vagy úgy gondolja, hogy védené magát, használjon maszkot, ha tömegközlekedési eszközzel utazik, vagy akkor is, ha zárt térben több ember közé bemegy.

Szerinte egyáltalán nem szégyen maszkot hordani, és aki teheti, oltassa be magát influenza ellen is, mert a 60 év felettieknek veszélyes lehet, ha koronavírussal és influenzával egyszerre fertőződnek meg

- tette hozzá a háziorvos.A mostani hét adatait még nem tették közzé, de eddig 47 938 ember halála köthető a koronavírushoz Magyarországon és több mint 2 millióan igazoltan átestek a betegségen. Az utolsó adat október 26-i, ezek szerint egy hét alatt 9023 új beteg jelentkezett, vagyis napi 1200-1300.

Lehet, hogy most decemberre vagy akár januárra tolódik a csúcs, mindenesetre az elmúlt hetekben oldalazó tendenciát figyeltünk meg a friss fertőzöttek számában, egy kicsit emelkedett, egy kicsit csökkent, megint egy kicsit emelkedett

- mondta a virológus, aki szerint a tolódás miatt félő, hogy a koronavírus hulláma egybeesik majd az influenzáéval. Sajnos mindkét betegséget el lehet kapni akár egyszerre is, ami jobban megviseli a szervezetet.