Több százezer magyart betegít meg a saját otthona: nem is tudják, mekkora veszélyben élnek

Miközben tudjuk, hogy az egészség a legdrágább kincs, a felmérések szerint Magyarországon a lakosság 25 százaléka él rosszul szellőző otthonokban, ami könnyen penészes lehet, ráadásul a nedves környezet 40 százalékkal növeli az asztma és a légzőszervi betegségek kialakulásának esélyét. Ez pedig azért is probléma, mert jelenleg a magyar felnőtt lakosság körülbelül 5 %-a szenved asztmás megbetegedésben.

Az egészséges emberek számára is alapvetően fontos, de a betegeknek létszükséglet az állandó tiszta, friss levegő. Azonban nyirkos ősszel, vagy a közelgő tél kapcsán fenyegető, elszabadult energiaárak és a nagy hőveszteség miatt még a lakás gyakori átszellőztetése sem megoldható.

Egyes rendszerei könnyen és egyszerűen, minimális fúrással kiépíthetők, a hővisszanyerős szellőztető funkciónak köszönhetően pedig nemcsak a friss levegőről gondoskodnak, de kialakításával jelentős mértékben energiát és pénzt spórolhatunk meg.

A friss levegő fontosságát gyakran csak akkor ismerjük fel, ha már baj van. Napjainkban az épületeket túlságosan leszigeteltük, így a friss levegőt is kizártuk életünk legfőbb tereiből, ez pedig számos tünethez vezet

– világított rá Király Tamás, az Aereco Légtechnikai Kft. magyarországi vezetője, aki azt is kiemelte, hogy mindeközben a gyermekeink az iskolában gyakran fáradtságra, levertségre, a gyengébb teljesítményre panaszkodnak, nem is sejtjük, hogy mindezek hátterében az elhasznált levegő és az oxigénhiány állhat. Ezért is fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő és friss levegő utánpótlásáról.

Közben ne feledkezzünk meg a magyar otthonokra jellemző páráról és penészről sem.

A nyirkos környezet és a penész folyamatos jelenléte negatívan hat az immunrendszerre: folyamatosan támadja a légzőszerveket, de más krónikus betegségek kialakulásához is vezethet. Ezért különösen fontos, hogy megelőzzük, vagy megszűntessük a gócpontokat otthonunkban. Így megóvhatjuk családtagjaink és saját egészségünket is.

Király Tamás úgy véli, a korszerű szigetelés energetikailag előnyös, azonban az építkezés során a házba került víz az épületben reked, emiatt pára- és penészfoltok alakulhatnak ki. Mivel a többrétegű műanyag nyílászárók szintén jól szigetelnek és javítják a ház energetikai mutatóit, azonban megakadályozza a házban lévő pára távozását, így nedvesedhet az épület.

Az új épületeket és a lakóházak felújítását igen magas hő- és hangszigetelési követelmények szerint kell kivitelezni. Tehát ezeket az építményeket a megerősített hővédelem és az igen jó tömítettségű nyílászárók jellemzik, míg a régi házak rosszul szigeteltek és a rések miatt általában túlszellőztetettek. Ahogy a fő hőtechnikai problémákat megoldották, új gondok jelentkeztek.

A szakértők az új építésű, vagy felújított épületek szellőztetéséhez szabályozott szellőztető rendszereit ajánlja, amelyek azon túl, hogy friss levegőt biztosítanak folyamatosan az igények szerint, 20-30 %, vagy akár több fűtési energiát is képesek megtakarítani az épületek használói számára, mindemellett 100 százalékig az ügyfél igényeinek megfelelő rendszer építhető ki.