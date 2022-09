5 immunerősítő tipp az iskolakezdésre: szinte semmibe nem kerül, mégis rengeteget számít

Megkezdődött az új tanév, ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy érdemes fokozottan ügyelni a gyermekek és a család egészségére. A nyári szünet után iskolába visszatérő tanulók között ugyanis az iskolakezdést követően rendszerint terjedni kezdenek a különféle kórokozók. Ezért nemcsak arra érdemes készülnie a családoknak, hogy megvegyék a megfelelő füzeteket, befizessék a menzapénzt, becsomagolják a tankönyveket, hanem az immunrendszert is érdemes megerősíteni. A gyermekeket érő stresszt pedig végképp nem szabad félvállról venni.

A gyerekek felkészítése a sulikezdésre gyakran kimerül a irodaszerek, füzetek vásárlásában, tankönyvek beszerzésében, a ruhatár szükségszerű frissítésében, azonban éppen olyan fontos fizikailag és mentálisan is felvértezni őket és az egész családot az őszi-téli időszakra. A tanév megkezdése után a gyerekek újra közösségbe kerülnek, és az időjárás is hűvösebbre fordul, ezek a körülmények pedig kedveznek a betegségek terjedésének. Az influenzaszerű megbetegedések, a bárányhimlő, a hasmenést okozó vírusok - többek között - jellemzően ősszel kezdenek terjedni, nagy arányban fertőzve gyerekeket, és a kisgyermekes családok tagjait. Az immunrendszer felkészítésével és a higiéniai ajánlások betartásával azonban jó eséllyel elkerülhetjük, vagy enyhébb tünetekkel vészelhetjük át a megbetegedéseket.

Fokozottan érdemes ügyelni ősszel a gyermekek, családok egészségére, hiszen több tényező is súlyosbíthatja az idei járványszezont. Bár már kezelhetőbbé vált a koronavírus világjárvány, a megbetegedések felfutására idén ősszel ugyanúgy lehet számítani, arra pedig nincs reális esély, hogy az influenza járvány elmaradjon, mint 2020-ban történt. Ahogy pedig a korlátozások, védekezési szabályok lazultak, egyre többen vehetik félvállról a tüneteket: enyhe tünetek esetén bemehetnek dolgozni, elküldhetik a gyereket az iskolákba. A csökkenő óvatosság pedig kedvez a betegségek terjedésének.

Egy kevés tervezéssel, odafigyeléssel azonban sokat tehetünk azért, hogy a család immunrendszere ellenállóbb legyen 2022 őszén. Mutatjuk, hogy mire érdemes figyelni, mit érdemes tenni a gyermekek és az egész család egészsége érdekében.

1. Alakíts ki egészséges alvásrutint

A nyári szünetben jellemzően a gyerekeknek nem kell olyan korán felkelniük, mint a tanév során, illetve gyakran a szülőknek sincs annyi teendőjük reggel munka előtt, mint iskolakezdést követően. Emiatt nehéz lehet az átállás az egész család számára, az első hetekben fáradtságot, alvászavarokat tapasztalhatnak. Az egészséges alvásritmus azonban az immunrendszer megfelelő működéséhez is elengedhetetlen és a mentális egészség fenntartásához is nagy szükség van rá.

A gyerekeknek életkortól függően 8-11 óra pihentető alvásra van szükségük, a felnőtteknek is legalább 7 óra javallott. Az iskolakezdés izgalmai, és a nyáron átalakult alvásritmus miatt azonban nehéz lehet a gyerekeket időben ágyba parancsolni - ráadásul a lámpaoltástől függetlenül nem biztos, hogy el tudnak időben aludni, vagy jót tudnak aludni. Főként az egyébként is rosszalvó gyerekeknek lehet nehéz az átállás, rájuk fokozottan ügyelni kell.

A gyermekek és felnőttek könnyebb elalvását segítheti a reggeli és esti rutin kialakítása. Hogyha kerete van a napnak, amelyhez a testünket hozzászoktatjuk, akkor könnyebb az elalvás és ébredés is megfelelő időben. Fontos, hogy minden nap ugyanabban az időpontban szóljon az ébresztő, akkor is, ha az órarend mást is megengedne. A lámpaoltást is érdemes nagyjából ugyanarra az időre időzíteni, valamint már azt megelőzően követni egy bizonyos rutint. Határozzuk meg a sorrendet és tartsuk magunkat hozzá, hogy például vacsora után fürdés, fogmosás - kisebbeknek mese, nagyobbaknak amivel még este szeretnek foglalatoskodni, majd alvás. A házifeladat sose maradjon közvetlenül lefekvés előttre, hiszen akkor az nem tud azonnal kikapcsolni.

Az is fontos, hogy a felnőttek és gyermekek is már úgy menjenek aludni, hogy végigvették magukban a következő napi teendőiket, esetleges aggodalmaikat, illetve az aznapi történéseket. Ha erre nem szakítunk sort lefekvés előtt, akkor már az ágyban fekve, a sötétben fognak megrohanni minket az aggodalmak, teendők körüli szorongás, vagy az aznapi kellemetlen élmények. Ez garantáltan nem segíti az alvásunkat, ezért jobb letudni ezt lámpaoltás előtt. A gyermeknek is jobb, ha beszélhet róla, mi lesz holnap az iskolában, ő is átgondolhatja, így éjjel nyugodtabban aludhat.

2. A megfelelő táplálkozás alapvető az egészség fenntartásához

Nyáron sokkal könnyebb dolguk van a szülőknek abban, hogy felügyeljék mit eszik gyermekük, mint a tanév során. Nem látják ugyanis, otthagyja-e az ebédet a menzán, megeszi-e a gyümölcsöt, amit visz vagy kap, valóban szendvicset vesz a büfében, nem csak csokit vagy kókuszgolyót, stb. Ezért nem csak az a fontos, hogy a szülők lehetőségükhöz mérten biztosítsák a gyermeküknek az egészséges táplálkozáshoz az ételeket, italokat, hanem hogy meg is értessék a gyerekkel, miért fontos egészségesen étkezni.

Őszi időszakban különösen fontos, hogy sok vitaminban gazdag gyümölcs, zöldség kerüljön az asztalra. Fontos, hogy tudatosan ügyeljünk rá, hogy akkor is elég gyümölcsöt-zöldséget fogyasszunk, mikor már nincs szezonjuk, mert jellemzően ilyenkor szokott elkezdeni csökkenni a fogyasztott mennyiség. Ugyanígy a folyadékbevitel is jellemzően csökken, ahogy hűvösebbre vált az idő, pedig a szervezetnek ugyanúgy szüksége van arra, hogy eleget igyunk - felnőttek a munkahelyen, gyermekek a suliban. Amikor a gyerekek egész nap az iskolában vannak, viszont a táskában csak egy fél literes üvegnyi víznek van hely, fontos hogy megtanítsuk, intsük őket arra, hogy azon felül is fontos inniuk.

A tápláló reggeli elengedhetetlen a gyermekek és felnőttek egészségéhez, így ezt semmiképp se hagyjuk el. A változatosság abban, mit eszünk éppen olyan fontos, mint a rendszeresség. Ezenkívül fontos megbeszélni a gyerekkel, hogy mi az, amit szívesen megeszik. Hiszen nem az a cél, hogy elvegyük a kedvét az evéstől az egészséges menü erőltetésével, mert a végén még evészavara alakul ki. A mértéket ebben is tartani kell, és figyelembe kell venni az egyéni igényeket, ízlést, étvágyat.

3. A mindennapos mozgás ősszel is fontos

Nyáron a gyerekek hozzászokhattak, hogy nem kell a nap nagy részét egy osztályteremben ülve tölteniük, hanem szabadon mozoghatnak, amennyit szeretnének. A tanév során napközben a mozgásuk sokkal korlátozottabb és sok gyerek mozgásigényét még a mindennapos tesióra sem elégíti ki. Ügyelni kell, hogy különóra vagy családi program keretében a gyermek eleget mozogjon, azoknál a gyerekeknél különösen, akik jóval kevesebbet mozognak az ajánlottnál.

A mozgás ugyanis alapvető fontosságú az immunrendszer működéséhez, egészséghez, viszont - akárcsak a megfelelő gyümölcs-zöldség fogyasztást, folyadékbevitelt - ősszel a mozgást is hajlamosabb az ember hanyagolni. Érdemes akár úgy beiktatni a mozgást a gyerekek és szülők életébe ősszel, hogy ne pusztán a testmozgás legyen a cél. Autó, tömegközlekedés helyett például járjanak biciklivel iskolába a gyerekek, esetleg sétáljanak, ha ez megoldható. Legyen a kutyasétáltatás, vagy vacsora utáni séta közös családi program. Ha a szülők végeznek valamilyen tornát a lakáson belül, vonják be abba a gyerekeket is. Számtalan lehetőség van, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő módot a mindennapos testmozgásra.

4. Az alapvető higiéniás ajánlások még mindig fontosak

A járvány alatt a csapból is az folyt, milye fontos, hogy a kisgyerekek is megtanulják, mire iskolába kerülnek, hogy milyen fontos a kézmosás, hogyan tüsszentsük, köhögjünk úgy, hogy ne szóródjanak szét a kórokozók. Attól függetlenül, hogy a koronavírus járvány ötödik hulláma véget ért tavasszal, az őszi szezonban sem szabad megfeledkezni az alapvető higiéniás ajánlásokról.

5. Az oltakozás alapvető a védekezéshez

Hogy a megbetegedéseket elkerüljük, alapvető fontosságú időben felvenni a védőoltásokat is. Nemcsak a koronavírus elleni oltásról van szó: az influenza, vagy bárányhimlő ellen ugyanúgy elérhető Magyarországon vakcina, amelyekkel felvértezhetjük szervezetünket a kórokozók ellen. Feltehetően idén is lesz oltási kampány az őszi influenzaszezon előtt, így addig várni kell a vakcinára. A gyerekekkel előtte viszont fontos megértetni, miért van szükség az oltásra. A megelőzés mindig jobb, mint megküzdeni egy súlyos fertőzéssel.

A mentális egészséget se hanyagoljuk el

Ma már köztudott, hogy a stressz hatására csökken az immunrendszer hatékonysága. Azt viszont könnyű elfelejteni, hogy nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is éri stressz napi szinten, ami az ő szervezetükre is negatív hatással van. Azok a stresszhatások, szorongást kiváltó tényezők, melyek a felnőttekre hatással vannak, ugyanúgy hatnak a gyerekekre is. Nemcsak a családi gondok - pl. magas élelmiszerárak, üzemanyagdrágulás, emelt rezsi -, hanem az országban, vagy a világban zajló folyamatok is hatással vannak rájuk, nem is feltétlenül értik, mi zajlik körülöttük, és lehetséges, hogy nem beszélnek róla.

Egy gyerek ugyanúgy szoronghat attól, hogy télen az iskolájában nem lesz fűtés, vagy hogy a szomszédban háború zajlik, esetleg hogy lesznek-e ismét korlátozások a járvány miatt, mint egy dolgozat, vagy a kiközösítés miatt. Fontos, hogy beszélgessünk a gyermekkel a családi és globális problémákról ugyanúgy, ahogy z iskolai gondokról, stresszforrásokról. A világ jelenlegi eseményei sokszor egy felnőtt számára is nehezen értelmezhetők, nemhogy egy gyermek számára, így most különösen fontos, hogy többet beszélgessünk, és kérdezzük meg gyermekünket, hogyan érez ezekkel kapcsolatban.

Érdemes lehet gyermekeknek is stresszekezlési technikákat megtanítani, hogy ne vegyen fel ideje korán rossz szokásokat (mint a stresszevés, körömrágás, dühkezelési zavarok, stb.). Nyugtató légzéstechnika, láthatatlanul, ülve végezhető izomlazító gyakorlatok, a meditáció - sok egyéb technika mellett - a gyermekeknek is segíthet a stresszkezelésben.