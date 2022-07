Erre figyelmeztet a kánikulában Győrfi Pál: sorozatban riasztják emiatt nyáron a mentőket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Országos Mentőszolgálat statisztikáin már látszik a kánikula hatása, hiszen egy átlagos napon a 3300-3500 riasztást kapnak a mentők országszerte, ami egy óriási szám, de ilyenkor a kánikula idején ez tovább szokott emelkedni. Most is ez látszik, az elmúlt napokban körülbelül 3700-3800 riasztás volt. Hogyha a kánikula állandósul vagy hosszú ideig tart, akkor az idős, szívbeteg emberek, a krónikus betegségben szenvedők rosszulléteinek esélye tovább nő, és akár 15 százalékkal is több ilyen esetünk lehet, mint egy átlagos napon. Ám nem csak ők kerülhetnek bajba, egy egészséges fiatalemberrel is előfordulhat, hogy elájul ilyen melegben, de jó lenne ezeket megelőzni, amennyire lehet.

Győrfi Pál elmondása szerint egy egészséges fiatalemberrel is előfordulhat, hogy elájul ilyen melegben, ezt meg lehetne előzni. Víz- és teafogyasztás, csökkentett fizikai terhelés, természetes anyagból készült szellőző ruhák, a fej védelme a közvetlen napsütéstől, árnyékba, hűvös helyre vonulás - mondta az InfoRádiónak az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A mentőknél látjuk az időjárás változások, illetve különböző időjárási helyzetek egészségügyi kockázatait. Például hogyha hidegfront érkezik, akkor több epilepsziás rohamhoz riasztják a mentőket és a szülések is nagyobb eséllyel indulnak meg. A melegfront érkezése és általában a nagy meleg pedig elsősorban a szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek okoz nehézségeket - mondta a szakember. A fürdőzéssel kapcsolatban mindig felhívták a figyelmet, hogy elsősorban a gyerekekre vigyázzunk, hiszen ők azok, akik még egy kerti pancsolóban is akár életveszélybe kerülhetnek. Győrfi Pál arról is beszélt, mennyire veszélyes, ha az autóban hagyunk egy kisgyermeket akár csak percekre vagy negyedórára: olyan magasra emelkedhet a hőmérséklet az autóban még lehúzott ablak mellett is, ami életveszélyes lehet. EZ IS ÉRDEKELHET Nem csitul a hőség: jövő hétfőig érvényben marad a vörös riasztás Csütörtökre a meteorológiai szolgálat is több megyére adta ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést.

Címlapkép: Getty Images

