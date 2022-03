Nincs többé kifogás a kevesebbet keresők számára: nem a millióik miatt boldogabbak a gazdagok

A milliomosok fényűző életét látva gondolhatjuk azt, hogy a pénz nem minden, és nem is boldogít. Azonban egy holland felmérés szerint mégis van valami köze az anyagiaknak a jóléthez – csak nem úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk.

Tudósok egy csapata arra volt kíváncsi, hogyan használják ki az idejüket a milliomosok másokhoz képest. A kutatókat az érdekelte, mennyiben különbözik a gazdagok munkavégzéssel, illetve szabadidejükkel töltött ideje a kevésbé tehetősökhöz képest. A tudósok nem puszta kíváncsiságból tették ezt; konkrét összefüggést kerestek a gazdagság és az egyéni boldogság között. A munkájuk eredményét az Insider foglalt össze cikkében.

A korábban ebben témában végzett kutatásokból alapvetően két dolog derült ki: az egyik, hogy határozott üsszefüggés van a vagyon és az élettel való elégedettség között. Minél gazdagabb valaki, annál boldogabb – ez elsőre logikusnak hangzik. A másik azonban, hogy kevésbé elégedettek az életükkel azok, akik a pénzt helyezik előtérbe azokhoz képest, akik a több szabadidőt választják az anyagiak helyett.

Ez alapján a milliomosok döntése a saját idejük eltöltéséről kulcsfontosságú a boldogságuk mértékében.

A milliomosok az átlagnál kicsit többet dolgoznak

A tanulmányhoz Paul Smeets és kollégai 863 holland milliomost kérdeztek meg, akiknek vagyona átlagosan 2,4 millió euró (kb. 913 millió forint) volt. Rajtuk kívül még 1 232 másik emberrel töltették ki ugyanazt a kérdőívet, nekik nagyjából 31 750 euró (12 millió forint) volt a pénzük.

A résztvevőknek először arra kellett válaszolniuk, mennyire voltak elégedettek az életükkel egy 1-től (legkevésbé) 10-ig (legjobban) terjedő skálán, valamint hogyan töltötték az idejüket az előző napon. A következő tevékenységekre szerepeltek a felmérésben: evés, munka, közlekedéssel töltött idő, szükséges tevékenységek (gyermekgondozás, főzés, bevásárlás), valamint szabaidő. A kutatók a szabaidő eltöltése szerint két csoportra osztották a szabadidős tevékenységeket: az első az aktív pihenés volt, ide sorolták a sportot, a barátokkal való találkozást, a hobbikat ás az önkéntes munkát, míg a passzív pihenéshez olyanok tartoztak, mint a tévézés, a pihenés, az alvás és a semmittevés.

Először is azt a következtetést vonták le, hogy a milliomosok átlagos időtöltése nagyjából hasonló volt az átlagjövedelemmel rendelkezőkével. Például úgyanúgy sok időt töltöttek munkával, és másokhoz hasonlóan szintén sok idejük ment el a munkába-, majd hazautazással.

A válaszaik alapján a gazdagok idejük 30%-át töltötték munkával, míg az átlagos vagyonnal rendelkezőknél ez 25% volt.

A milliomosok aktívabban töltik szabadidejüket

Voltak azért apró különbségek, hogy a két csoportnak mennyi ideje ment el a szükséges tevékenységekre. Míg a milliomosok ugyanannyit vásároltak be és főztek, mint mások, addig egy kicsit kevesebb időt töltöttek a gyermekgondozással vagy a takarítással otthon.

Azonban az igazi különbséget a szabadidő kihasználásánál találták a kutatók.

Mindkét vizsgált csoport az idejének nagyjából 46%-át töltötte valamilyen szabadidős tevékenységgel, de hogy pontosan mivel, az nagyon más volt. Amíg az átlagos vagyonnal rendelkező alanyok inkább a kanapén heverésztek, tévét néztek vagy a közösségi médiát böngészték, addig a milliomosok szabadidejük nagy részében aktívak voltak: 22%-ában mozogtak, sportoltak, valamilyen hobbit űztek vagy önkénteskedtek. A többieknél ugyanez az arány csak 16% volt.

Ha időben akarjuk kifejezni a különbséget, akkor a milliomosok egy jó félórával többet töltöttek aktívan naponta a többiekhez képest, ebből 19 percet szántak a sportra és a mozgásra.

Az aktív időtöltés boldoggá tesz, míg a passzív lehangol

A legnagyobb különbség a két csoport között a szabadidejük eltöltése volt, ez játszott közre abban, miért voltak a milliomosok boldogabbak. A kutatók rámutattak, hogy az

aktív szabadidős programok közvetlen hatással bírnak az elégedettségi szintünkre. Minél aktívabb volt tehát valaki, annál jobbnak ítélte meg az életét.

Ez fordítva is érvényes volt: minél passzívabban töltötte valaki a saját idejét, annál kevésbé volt elégedett. A kutatók hangsúlyozták, hogy ez ugyanúgy érvényes volt minden résztvevőre, a keresetük mértékétől függetlenül. Ugyanakkor az is lehetséges a szakértők szerint, hogy a gazdagok vagyona befolyásolta, hogyan tekintettek a saját idejükre és hogyan osztották azt be. Nyilvánvalóan az anyagi jólét mellett könnyebb aktív szabadidős tevékenységeket megtervezni, akár olyan luxushobbikat is például, mint a vitorlázás.

Mi a helyzet itthon, mennyire vagyunk boldogok mi magyarok?

A Pénzcentrum korábban készített felmérést arról, mennyire elégedettek a magyarok életükkel. Ebből kiderült, hogy a legboldogabbak a vállalkozók, ugyanakkor a magas végzettség, a házasság és a gyermekek is mind növelték az egyéni elégedettség mértékét. Talán meglepő lehet, de földrajzilag a legtöbben boldog ember itthon Veszprém megyében lakik. Érdemes megfogadnunk a holland kutatás eredményeit is, mert sok mindenre nincs hatásunk az életben, ami befolyásolja a saját elégedettségünket, azonban az valóban a mi a döntésünk, hogy töltjük a szabadidőnket. Minél aktívabban, annál boldogabbak leszünk – állítják a kutatást készítő szakemberek.