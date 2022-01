Atyaég! Ennyit keres havonta egy személyi edző Budapesten és vidéken

Nemrég megjelent, „Már az sem olcsó, ha magadban edzenél: horror áron mennek idén a kondibérletek”, illetve „Bődületes összegekért fogyhat le az ember 2022-ben: ennyibe kerül egy dietetikus, személyi edző” című cikkeinkben már alaposan kiveséztük, mennyibe is kerül, ha valaki komoly életmódváltásra szánta rá magát 2022-ben. Cikksorozatunk utolsó részében piaci szereplőket kérdeztünk arról, valóban annyira jól fizető állás-e személyi edzőnek lenni, mint azt elsőre sokan gondolják.

A személyi edzők luxus edzéskiegészítők; általuk vezet az út a végső forma elnyerésére – legalábbis ez a kép rajzolódik ki a közösségi médiában. Számtalan nyugati híresség oldalán látjuk mosolyogni a szobortestű edzőket, akik valóságos sztárokká avanzsáltak fel, és már-már státuszszimbólummá váltak. Így nem meglepő az sem, hogy sokuk jócskán meg is gazdagodott a munkából: Az USA-ban például már külön toplista is készült a legjobban kereső személyi edzőkről.

Na, de mi a helyzet itthon? Röviden: kezdünk felzárkózni ezen a téren is. A legmodernebb edzőtermek várják a sportrajongókat. Minden tárgyi eszköz adott, csúcs gépek, csúcs helyek, masszázzsal és egyéb relaxálásra alkalmas kiegészítőkkel és természetesen már majdnem mindenhol találkozunk személyi edzőkkel, és akadnak köztük igazi sztár-trénerek is. Megnéztük, a konditermek arcait, hogy mi tartja a pályán őket, valóban jó kereső foglalkozás-e az övék. Riportalanyaink igazi vasemberek, komoly sportmúlttal a hátuk mögött lettek személyi edzők - személyes tapasztalatukat osztották meg a Pénzcentrumnak.

A sportolás vált divatosabbá, nem a személyi edzők

Tóvári Gergő Budapest belváros egyik felkapott konditermének a 4% Fitnesz GYM vezető személyi edzője. A sport gyerekkorától meghatározza életét. Egyetem elvégzése és pár év külföldi megmérettetés után már 4 éve személyi edzőként dolgozik. Olyan sztárokat, mint Luke Evans is edzett magyarországi filmforgatása alatt. „Amikor belevágtam ebbe, az akkori munkám mellett úgy terveztem fél év alatt beindítom az átállást, de egy hónap után fel kellett mondanom a fix munkahelyemen, annyira sok vendégem lett” - indítja beszélgetésünket Gergő, aki 15 éves testépítő múlt mellett számtalan sportágat kipróbált, versenyezett.

Tudom mivel jár egy újrakezdés, egy megtorpanás, egy kudarc. Saját tapasztalatból, de mostanra már a vendégeimen látottak alapján is tudok segíteni az embereken, és azt adni nekik, amire igazán szükségük van

- tette hozzá Gergő.

Gergő úgy fogalmazott, hogy a sportolás vált „divatosabbá”, nem is a személyi edzők. Viszont a sport, mint iparág fejlődésével egyre nagyobb lett a kereslet az edzők iránt is. Az emberek rájöttek, hogy sokkal könnyebb úgy edzeni, hogy nem kell gondolkozniuk, tervezniük, pakolniuk, csak eljönniük kell, és azt tenni, amit az edzőjük mond.

Mint mindenhol, nálam is különböző típusú vendégek edzenek. A legtöbb ember nem szeret egyedül edzeni, kell valaki mellé, aki motiválja, noszogatja, míg mások csak alkalmanként igénylik a heti 1-2 alkalommal való közös edzést. A személyi edzések másik előnye, hogy a sportsérülés is jóval kevesebb, ha olyasvalaki áll melletted, aki szakmailag is tudja mit, hogy kell végezni

- fogalmazott Tóvári Gergő, aki szerint a folyamatos nyomon követés, visszacsatolás és a motiváció fenntartása is fontos.

Mint mondta, hogy a személyi edzők száma az elmúlt évtizedben, hogy alakult, nehéz megmondani, de ismert és kevésbé ismert edzőképzőkben, képzésenként átlagosan 50-100 edző végez évente általában kétszer, vagyis ez éves szinten nagyjából 1000 új edzőt jelent - tudtuk meg. „Ez a nagy szám nem jelenti azt, hogy ebből mindenki edzőként fog elhelyezkedni. A gyakorlat azt mutatja csupán10-20% marad a pályán. Az edző személyisége rendkívül meghatározó, mert lehet valaki a világ legjobb edzője a legmagasabb tudással, ha azt nem tudja megfelelően tálalni, és nem találja meg a közös hangot a vendégével. Az edzőtermek laza világában ez kemény munka” - fogalmazott.

Arra kérdésünkre, hogy mennyit keresnek a személyi edzők Gergő elmondja, hogy „Budapesten 5000-7000 forintos óradíjak körül mennek az edzések, de ez függ a teremtől, annak felszereltségétől és elhelyezkedésétől. Lehet ennél jóval magasabb és alacsonyabb is.

"De egyik sem jelenti azt, hogy a 15 ezres óradíjon dolgozó edző sokkal több tudással rendelkezne, mint a 3000 forintos. Viszont a 15 ezresnek lehet 7 ezret le kell adnia a teremnek, a háromezres pedig megtarthatja az egészet. De ez általában teremfüggő, ahol 7-8 ezres óradíjak mozognak, ott általában elég magas leadók is szoktak lenni (100-150 ezer). De olyan teremről is tudok, ahol az 5000-es óradíjból 1500 forint ment a teremnek" - árulta el Gergő. Hozzátette:

Ahány ház, annyi szokás. Ha valaki jól felépíti az imázsát, abból nem csak külföldön, de itthon is „sztáredző” lehet, attól függetlenül, mennyire jó edző. Viszont elég sok országban, sokkal jobban ellenőrzik a személyi edzőket. Felelősségre lehet vonni egy edzőt amiatt, mert valakiben kárt okozott. Itthon erre még nincs szabály. Angliában 10 millió fontig terjedő kötelező felelősségbiztosítást kell kötnie minden hivatalosan dolgozó edzőnek, arra az esetre, ha bárkiben bármi kárt okoznának ez az egyik oka a külföldi magasabb óradíjaknak.

Sok személyi edző hagyta el a pályát

Szilágyi Zoltán fitnesz és testépítő edző, személyi edző a Flex Gym-és a Daily Fitnessben egyaránt megtalálható. 2003 óta van a szakmában. „2000 óta szinte csak az edzőterembe vezet az utam. Mondhatnám, hogy a testépítés a mániám” - indítja beszélgetésünket Zoli. Hozzátette:

Igyekszem a magam és a vendégeim számára is összhangot teremteni az esztétikus külső megjelenés, fitt érzés, megfelelő kondíció, hajlékonyság, egészség stb. elérésével. Erre a pályára a saját külsőm megváltoztatása irányított, fiatalon eléggé vékony alkatú srác voltam, ezen szerettem volna változtatni. Motivál, ha látom az akaratot, elszántságot, küzdést a kitűzött célokért és természetesen az elért eredmények. Abban az esetben tud leginkább eredményes és tartós lenni a közös munka, ha az életmód ennek megfelelő.

Zoli is megerősíti, hogy „sokkal eredményesebb személyi edzővel a közös edzés, a befektetett kemény munka meghozza a gyümölcsét. A legtöbb embert az elhatározáson túl motiválni, noszogatni kell, mert hajlamosak elkényelmesedni”. Mint mondja, a személyi edzővel való heti találkozás, személyre szabott és a szakszerű tanácsadáson kívül elindul egy kölcsönös megismerési fázis, új barátokra lehet lelni.

Sajnálatosan a koronavírus adta elhúzódó válság, az edzőtermek bezárása nagyon rosszat tett a szakmának, sok edzőterem nem tudott újra nyitni, és sok oktató, edző kénytelen volt más szakmában elhelyezkedni.

- árulta el Zoli elárulta, és azt is hozzátette, hogy ezért is érdemes naprakésznek lenni trendek, tudomány, rehabilitáció és minden olyan téren, ami szorosan kapcsolódik ehhez a hivatáshoz. Zoli beszélt arról is, hogy szerinte

óradíj tekintetében némi eltérés mutatkozik a pesti és budai oldalon, de trendi helyeken az 5-6 ezer Ft-os óradíj jóval magasabb.

Azt is hozzátette, ha pedig az edző nem a terem alkalmazottja, úgymond külsős, akkor a teremhasználatért az edző fizet. Tapasztalatai szerint külföldön a személyi edzés iránt még nagyobb a kereslet. A híres emberek közül sokan dolgoznak együtt privát edzővel, legyen az filmszínész, énekes, sportoló, celeb stb. Ezek az edzők már sztáredzőkké váltak, nagyon befutottak, rengeteget dolgoznak. Ha valaki sikeres és látszik a munkája, más is őt akarja.

Az edzősködést addig lehet/érdemes csinálni, amíg az illető szereti és nem égett ki teljesen, egészsége megengedi, van igény a munkájára. Innentől kezdve majdnem bármeddig

- zárta gondolatait Szilágyi Zoltán.

Mi a helyzet a vidéki edzőtermekben?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan látják a pályát a hölgyek, hisz az edzőtermek világa nemcsak a férfiaknak szól, sőt számtalan vendég kifejezetten női személyi edzőt keres. Karmó Szilvi Pécsett a Fitness Five edzőteremben dolgozik, mint személyi edző, Bosu trainer és táplálkozási tanácsadó. Sportkarrierjét egy síbalesetek köszönheti, mely új életformát követelt meg tőle. „Akkori edzőm volt, aki lökést adott ahhoz, hogy elinduljak ezen a pályán” - fogalmazott.

Mint mondja - az emberek nagy része (főleg a túlsúlyosak) gátlásosak, egyedül nem mernek sokszor még a terembe belépni se. "Volt vendégem, aki 3 hónapig tervezte, hogy egyáltalán írni merjen nekem. A másik ok, hogy nincs meg a kellő kitartás ahhoz, hogy egyedül elérjék a céljukat. A harmadik ok, hogy nem ismerik a gépeket, szeretnék megtanulni azok helyes használatát, a gyakorlatok helyes kivitelezését. Sajnos nagyon sok olyan vendéget látni, akik helytelenül végzik a gyakorlatokat és még önmagukra is veszélyesek.”

Hogy a személyi edzők száma nagymértékben megnőtt, Szilvi is megerősíti, annak ellenére is, hogy a végzett edzők töredéke dolgozik csak a szakmában. "Egyre több fitneszterem nyílik, illetve egyre több olyan iskola van, ahol ezt a szakmát tanulni lehet, de sokan könnyű szakmának, könnyű pénzkereseti lehetőségnek gondolják. Ahhoz, hogy kitűnjünk nem elég a szakmai felkészültség" - mondja. Beszélt arról is, hogy manapság az online felületek világát éljük. Saját Facebook és Instagramm oldalán edzéseit napi szinten kiegészíti egészséges ételekkel, recepteket oszt meg követőivel.

Kíváncsiak voltunk, hogy vidéki viszonylatban a személyi edzők óradíjai, miként változnak a budapesti árakhoz képest. Kérdésünkre Szilvi pécsi tapasztalata alapján elmondta - az óradíj termekként változhat. "Munkahelyemen közel 6 év alatt kétszer volt áremelés. Jelenleg 4000 Ft alkalmanként a személyi edzés ára. Van lehetőség páros edzésre, akkor 7000 Ft/óra/2 fő illetve 3 fő esetén 9000 ft/óra/3fő. Itt mindannyian egyéni vállalkozóként dolgozunk, illetve a teremnek is fizetünk, amiért az eszközöket használjuk" - fogalmazott; bár tud olyan teremről, ahol a vendég a teremnek fizeti be a személyi edzés árát, ebből a terem levonja az adót, járulékokat és úgy fizet az edzőnek.

Mindegy hány évesek vagyunk mindig lesz valaki, akinek valamiért pont mi leszünk szimpatikusak. Én azért is lettem személyi edző, mert úgy gondoltam, hogy saját korosztályomat vonzom majd, mert példa lehetek számukra. Amíg tart bennünk a hivatástudat, amíg megtudunk újulni, követni az újdonságokat addig szerintem a korunk nem akadály

- emelte ki Szilvi.