Rossz hír a Sinopharmmal, Szputnyikkal és Jansennel oltottaknak: ennyire hatékonyak az Omikron ellen

A Washingtoni Egyetem és a svájci Humbals Biomed SA gyógyszervállalat által lefolytatott kutatás szerint a Sinopharm, a Janssen és a Szputnyik vakcinái kevésbé hatékonyak az omikron variánssal szemben, mint a korábbi mutánsok esetében.

Egy most bemutatott amerikai-svájci kutatás szerint három olyan vakcina is van, amik nem túl eredményesek az omikron nevű koronavírus-variáns ellen. A Bloomberg által bemutatott vizsgálat ugyanis azt szűrte le, hogy ha az illetőt Szputnyikkal, Sinopharmmal vagy Johnson & Johnsonnal oltották be, akkor a szervezete csak kevés vagy semennyi antitestet nem termel a vírusváltozat ellen.

A vizsgálatot a Washingtoni Egyetem és a svájci Humbals Biomed SA gyógyszervállalat végezte, összesen hatféle vakcina bevonásával. A kutatás célja annak kiderítése volt, hogyan teljesítenek ezek a készítmények a korábbiaknál is sokkal jobban fertőző omikron vírusmutáns ellen. Az alábbi eredmények születtek:

a 11 Szputnyikkal oltottnál egyetlen embernek sem találtak antitesteket a szervezetében;

a 12 Janssennel oltottnál csak 1 páciens akadt, akinél megindult az antitesttermelés;

A tizenhárom Sinopharm-oltott közül pedig háromnak találtak a szervezetében antitestet.

A lesújtó eredmények ellenére a Bloomberg rámutatott, hogy a tanulmány nem a megbetegedés elleni védelmet igyekezett ellenőrizni, hanem azt, hogy a vizsgált páciensnek vannak-e antitestjei. Azt is érdemes hozzátenni, hogy a témában készült tudományos dokumentációt még nem ellenőrizték külső szervezetek – az csak vázlatként érhető el.