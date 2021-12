Szavaztak a gyerekek oltásáról: hamar elfogyhat a nekik szánt vakcina első adagja

Szerdától indul a 5-11 éves korosztály oltási akciója, a szülők elektronikus felületen keresztül regisztrálhatják gyermeküket, az oltóanyagok pedig megjöttek. A szülők többségének komoly álláspontja van gyermekének beoltásáról, sokan ódzkodnak a dologtól, az általunk megkérdezett mintegy 22 ezer emberből 1900 szülő még most sem tudja, hogy beoltatja gyermekét, vagy sem. Az orvosok, és az egészségügyi dolgozók mindenkinek azt javasolják, hogy vegyük fel a vakcinát, és ez alól a gyermekek se képezzenek kivételt.

Holnap kezdődik az 5-11 éves korosztályú gyermekek oltása, amelyre egy nagyobb adag vakcinaszállítmány már megérkezett Budapestre, mint ahogy az kedd reggel az M1 híradójában is elhangzott.

Az érintett korosztályból első körben mintegy 69 ezren kaphatják meg a vakcinát. A szülők már napok óta regisztrálhatnak interneten keresztül az oltásra, a gyermekek pedig a kijelölt kórházi oltópontokon, valamint a házi gyermekorvosoknál kaphatják meg a vakcinát. Bár az egészségügyi dolgozók zöme arra buzdítja a szülőket, hogy oltassák be a gyermekeket, sokan még mindig hezitálnak.

A kórházi oltópontok mellett a vakcinát a házi gyermekorvosoknál is fel lehet majd venni. A szakmai ajánlás szerint az oltást először a krónikus betegségben szenvedő gyermekek kapják majd meg, amennyiben a szülő igényli ezt. Mint korábban írtuk, egy ampullában 10 gyermek oltásához való vakcina lesz, így az oltást is ennek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy egy kinyitott egy ampullára 10 gyermeket kell szervezni a házi gyermekorvosoknak is. Az első szállítmányban várhatóan 138 ezer adag vakcina érkezik, amelynek a fele - tehát 69 ezer adag vakcina, a másik felét félre kell tenni a második oltáshoz, mert a további gyermekvakcina szállítmányok sorsa még bizonytalan. A második oltás a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes.

Nem minden szülő lelkesedik

Nagy vita övezi a témát, sok szülő tanácstalan abban, hogy gyermekét beoltassa vagy sem. A szakértők azonban mindenképp arra bíztatják a szülőket, hogy a gyerekek is vegyék fel a vakcinát, hiszen a delta variáns a rájuk is veszélyes, ráadásul a poszt-Covid tünetek, és az ezzel járó gyulladásos tünetek a legkisebbeket érintik.

Korábban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke elmondta, hogy rekordszinten van a 15 év alatti koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, ez derült ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataiból is, és nem csak sokkal több a beteg, de sokkal több gyermek kerül kórházba. Kiemelte, hogy a gyerekeknél a jellemző tünetek közül a korábbiakkal ellentétben gyakoribb a hasfájás, a hasmenés, a hányás, emellett a láz, a gyengeség és a felső légúti tünetek, a nátha, a köhögés. A kórházba kerülés okai között ott van a kifejezett gyengeség, a táplálási nehezítettség, a nagyon erős hasfájás, a hasmenés vagy akár a tüdőgyulladás.

A legsúlyosabb esetekben előfordulhat a légzési elégtelenség, szerencsére az, hogy lélegeztetőgépre kerüljön gyerek, ritkán fordul elő, de sajnos intenzív osztályos kezelést igénylő gyerekek is vannak

– tette hozzá Havasi Katalin, aki elmondta, hogy a hivatalos adatok szerint 38 százalékos a 12–15 évesek átoltottsága, de Havasi Katalin szerint egy ilyen erősen terjedő vírusnál sokkal magasabb, 90 százalék fölötti átoltottságra van szükség ahhoz, hogy megálljon a fertőzés a gyerekek között. Most a 5-11 éves gyerekek következnek az oltási sorban.

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ők beoltatják-e gyermeküket. Nagyjából 22 ezren töltötték ki a szavazásunkat.

A megkérdezettek 12,21 százaléka beoltatja gyermekét, míg 31,66 százalékuknak nincs ilyen korú gyermeke, de ha lenne, szintén beoltatná őt.

A válaszadók 23,54 százaléka egyáltalán nem oltatná be gyermekét, 23,84 százalékuknak pedig nincs ilyen korú gyermeke, de akkor sem oltatná be, ha lenne. Bár a válaszokból jól látható, hogy a megkérdezett magyar szülők zömének erős véleménye van a gyermekek védőoltásáról, még mindig van,aki hezitál, a válaszadók 8,75 százaléka ugyanis tanácstalan, nem tudja, hogy beoltatná gyermekét, vagy sem.