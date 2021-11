1,1 millió magyart érint ez a népbetegség: könnyen felemésztheti a fiatalok megtakarítását

A cukorbetegség világszerte folyamatosan növekvő veszélyt jelent az emberek egészségére, a Nemzetközi Diabétesz Szövetség adatai szerint a 20-79 éves korosztályban 537 millió felnőtt él diabétesszel. A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint hazánkban 1,1 millió felnőtt embert érint a betegség. Az elmúlt években egyre többet költenek diabetológiai, elsősorban megelőzési célokra.

A Nemzetközi Diabétesz Szövetség előrejelzése szerint a jelenleg cukorbetegségben érintett emberek száma tovább nő a következő években. Most 537 millió ember él diabétesszel világszerte, de ez a szám 2030-ra elérheti a 643 milliót, 2045-re pedig az előrejelzések szerint várhatóan 784 millió lesz. Az érintettek száma Magyarországon is magas, a KSH adatai szerint 2019-ben 1,1 millió volt a felnőtt lakosság körében.

Az OTP Egészségpénztár adataiból az látszik, hogy 2019 és 2020 között 13%-kal nőtt a diabetológiai szolgáltatásokra fordított összeg. Elengedhetetlenül fontos a megelőzés, illetve az is, hogy a betegséget mielőbb felismerjék és kezeljék, így az akár hosszú távon is kordában tartható. A pénztár nyilvántartásából az is látszik, hogy a legtöbb esetben a fiatalabb, 31-50 év korosztály képviselői fordítják egészségpénztári megtakarításaikat diabetológiai vizsgálatokra. 2019-ben a szolgáltatás kapcsán benyújtott számlák 66%-a, míg tavaly a 68%-a érkezett az adott korcsoport képviselőitől.

Az elmúlt évek adatai alapján azt látjuk, hogy a pénztártagok körében már a 31-50 éves korosztály is egyre tudatosabb volt, egyre nagyobb mértékben használták egészségcélú megtakarításaikat diabetológiai szolgáltatásokra. Az idei első féléves adatainkból pedig az látszik, hogy a 31-40 éves korcsoport tagjai használták legtöbb esetben számlájuk egyenlegét ilyen kiadásokra

– mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

A vizsgálatokon kívül akár a különböző gyógyszerek vagy olyan gyógyászati segédeszközök, mint a vércukorszintmérő vagy a tesztcsík költsége is elszámolható az egészségpénztári számla terhére. Ráadásul egészségkártyával történő fizetés esetén a pénztártagnak nincs további, adminisztrációs teendője, az elszámolás folyamatát az egészségpénztár és partnere közvetlenül rendezi.