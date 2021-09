Hamarosan jöhet az 5-11 éves magyar gyerekek oltása is: ezt a vakcinát kaphatják meg

A Pfizer és a BioNTech hétfőn bejelentette, hogy a klinikai vizsgálatok alapján a vakcinájuk az 5 és 11 év közötti gyerekeknél is biztonságos, és kiemelkedő antitestválaszt váltott ki.

A Pfizer és a BioNTech hétfőn bejelentette, hogy a klinikai vizsgálatok alapján a vakcinájuk az 5 és 11 év közötti gyerekeknél is biztonságos, és kiemelkedő antitestválaszt vált ki a szervezetükben. Ezek az első ilyen eredmények ebben a korcsoportban, az adatokat pedig egyelőre még nem is tették közzé, de a közlemény szerint minél előbb szeretnék benyújtani őket a szabályozó szerveknek – szúrta ki a Telex a CNN hírközlését.

Mint írják, a Pfizer közleménye szerint a gyerekek 21 napos eltéréssel kaptak két, 10 mikrogrammos dózist az oltóanyagból, amely a harmada annak, amit a 12 év felettieknek adnak be. A tesztekben részt vevők antitestválasza ugyanakkor hasonló volt ahhoz, amelyet korábban a 16–25 éves korosztályban tapasztaltak a nagyobb dózissal. Albert Bourla, a Pfizer elnöke elmondta,

alig várják, hogy kiterjeszthessék a vakcina által nyújtott védelmet erre a korcsoportra is, pláne mert egyre jobban terjed a delta variáns, amely a gyerekekre is komoly veszélyt jelenthet.

A vezető beszámolt arról is, hogy minél előbb, még a tél kezdete előtt be fogják adni az eredményeket az illetékes szabályozó szerveknek, így többek közt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletnek (FDA) és az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) is.