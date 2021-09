Atyaég! Ennyit költenek a magyar nők szépségápolásra, plasztikai műtétekre

Dübörög a szépségipar Magyarországon. Egyre hosszabb a közismert szépségápolási termékek listája, roskadoznak tőlük a drogériák polcai. Sőt, a plasztikai beavatkozások is már-már mindennaposak lettek. Pedig egyik sem olcsó mulatság. Mutatjuk a szépségápolási trendeket, és az árakat is!

Tisztálkodószerek, alapozók, szérumok, bronzpor, feszesítő vagy cellulit elleni krém, kedvenc illatok, vákuumos kezelés, Drakula-terápia, öko-bio termékek - hosszú a szépségápolási terméklista. De a speciális sebészeteken divatosak a szilikon implantátumok, az arcplasztika, az orrműtétek, a fogfehérítés, vagy épp a hialuronsavval történő injekcióval feltöltött ajkak. Mennyi új és drága termék és beavatkozás, tényleg csak a jó ízlés és pénztárca szab határt annak, hogy "szebb" legyen az arcunk, fényesebb a hajunk, feszesebb a testünk, "fiatal" a mellünk, fitos az orrunk.

És már nemcsak a fővárosra jellemzőek, hogy a magas színvonalú, luxus kozmetikák és szépészeti klinikák dübörögnek. A választék széles skáláját vidéken is megtaláljuk. "A mai 40-es korosztály a régi 30-as" - halljuk gyakorta, és a trendek azt mutatják, van is benne igazság. A kozmetológia és szépészeti beavatkozások az egyre fiatalabb korosztályt is elérték már. A növekvő test- és egészségtudatosság miatt a nők és a férfiak egyre gyakrabban veszik igénybe a szépségápolási termékeket, roskadoznak is tőlük a drogériák polcai. Sőt, sokan már nagyon fiatalon ennél is tovább mennek, iparági infrmációink szerint egyre gyakrabban fekszenek kés alá már a huszonévesek is.

A sláger beavatkozás a test- és arckezelés

A High Care a kozmetológi szolgáltatás egyik hazai úttörője, akik új, magas színvonalú termékekkel robbantak be a 90-es évek elején. „Mi már akkor testkezelésekkel kapcsolatosan kezdtünk el foglalkozni, mikor ez a terület még szinte teljesen fehér folt volt itthon. Szinte hiányterület volt, nem volt múltja, nem került fókuszba, egyszerűen nem volt a köztudatban, úgy, ahogyan ma. Jókor voltunk, jó helyen! Olyan szolgáltatást nyújtottunk, mint a Body Wrapping testtekercselés, az SPMM vákuummasszázs. A közel 30 év alatt az állandóan megújuló, innovatív anyacégnek köszönhetően olyan egyedi gépparknak és szolgáltatásnak köszönhetően a High Care olyan technológiát alkalmaz, mint az űrtechnikai hátterű LBNPD Vacustyler, vagy oxigénterápia. A High Care a cellulit (narancsbőr) kezelések meghonosítója lett Magyarországon”- tájékoztatta a Pénzcentrumot Lavotha Ildiló, a High Care tulajdonosa.

Az áraikkal kapcsolatban a tulajdonos elárulta: A Body Wrapping kombinált teljes testkezelés (törzs, láb, karok) alkalmankénti ára 8500 forint, míg egy teljes arc- és dekoltázs vákuummasszázs ára 5-8 ezer forint között mozog. Egy hyaluronsavval kombinált ultrahangos kezelés náluk 8500 forint, a plazmakezelés viszont már 30 000 forint alkalmanként. Mint mondja, utóbbi lehet, hogy nem a legolcsóbb kozmetikai szolgáltatás, de rendkívül látványos, ezért is szeretik a hölgyek. És akkor szerinte mé még nem beszéltünk az otthon használható hyaluron ránctalanító szérumokról, melyek tízen-huszonezer forintos termékek, ezek többnyire a professzionális kozmetikai szolgáltatás kiegészítői.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyit költenek a magyar nők szépészetre, a tulajdonos elárulta: "A Magyar nők mindig is preferálták a kozmetikai szolgáltatásokat, az esztétikai beavatkozásokat. A 25-35 éves korosztály arckezelésre ritkán jár, jellemzően évente 2-3 alkalommal, de – akinek ez problémát jelent – cellulit kezelésből igénybe veszik a 10-15 alkalmas kúrát. A legaktívabb korosztály a „40-es” és a „40+”-os korosztály, akik az életben is legaktívabbak. Számukra fontos a jól ápoltság, ők rendszeresen 3-4 hetente járnak kozmetikába, és évente 2-3 alkalommal vesznek igénybe testkezelő kúrát. Ez a korosztály egészségtudatos, a gond az időhiány. A High Care legaktívabb vendégei a 45-50 év körüli korosztály. Azokat a kezeléseket kedvelik, amelyek gyors, látványos eredményt hoznak (plazma-kezelés, vákuum, mezoterápia), és nagyon preferálják, hogy amikor eljönnek hozzánk az az idő a szépségükről és egyben a pihenésükről is szóljon. Teljes odafigyelést igényelnek."

A sláger beavatkozás a test- és arckezelések (pl. arcvákuum, testvákuum vagy az oxigénbúrás kezelések (Dermio Led Top Head), hiszen ez a kezelés nemcsak esztétikai hatással bír, de erősíti az immunrendszert is. Hogy mit változott a szépségipar az elmúlt 10-15 évben? Megjelentek a klasszikus kozmetika mellett azok az esztétikai orvosi szépészeti beavatkozások, amelyek korábban Magyarországon nem nagyon voltak elérhetőek (a különböző feltöltések, lézeres beavatkozások). A fiatalok körében manapság népszerű a tetoválás (permament meka up), a végleges szőrtelenítés. Erősödött az egészségtudatos vendégkör, ma már a prevenció fogalma sem ismeretlen a vendégeink között

- tette hozzá a Pénzcentrunak Lavotha Ildiló, aki a Pénzcentrumnak arról is beszélt, vajon egyenesen arányos-e, hogy minél drágább terméket használunk, ez annál jobban meglátszik bőrünkön: "Egyértelműen „nem”. Én, aki a professzionális termékekkel dolgozom közel 30 éve. tudom, hogy a nagy multinacionális cégek termékeinél nagy szerepe van a drága csomagolásnak, a látványos reklámnak." Szerinte így nem véletlen az sem, hogy Európában, a 2019-es adatok szerint, a szépségápolásra az nők közül sorrendben a német, francia, angol, olasz és spanyol hölgyek költik a legtöbbet.”

Továbbra is a mellplasztika a sláger a sebészeteken

Meglepő adat, de a Dr. Goodwin Szépség és Egészség Központ kommunikációs munkatársa, Garics Bernadett szerint a kozmetikai és esztétikai beavatkozásokra is átlagosan 2 havonta költenek a magyar nők. Mint mondta, „a kozmetikai kezelések nem helyettesítik az esztétikai beavatkozásokat és fordítva, mindkét szépészeti beavatkozás egyaránt fontos a nőknek. A sláger beavatkozás a plasztikai beavatkozásoknál továbbra is a mellplasztika, ide tartozik a mellfelvarrás, a mellnagyobbítás és a mellkisebbítés is."

Aztán a második legnépszerűbb plasztikai beavatkozás a szemhéjplasztika, amit nem csak önbizalmunk megőrzése miatt végeztetünk, hanem a látásromlás megelőzésére is szolgál. Esztétikai beavatkozások közül sláger a hyaluronsavas ajaktöltés, hölgyek és férfiak körében is ez a legnépszerűbb, 18 éves kortól akár 90 éves korig mindenkinek ajánljuk. A másik nagyon népszerű esztétikai beavatkozás a hyaluronsavas töltések, amik nem csak a ráncok eltüntetésére, de az arc kihangsúlyozására is szolgál. A másik legnépszerűbb esztétikai beavatkozás a botox és a hyaluronsavas ránctalanító kezelések.

- tette hozzá a Pénzcentrum megkeresésére Garics Bernadett. A kommunikációs munkatárs szerint a szépségipar az elmúlt 10 évben drasztikus változáson ment keresztül. Mint mondja, egyrészt fontossá vált a felhasználható anyagok minősége, hogy olyan természetes anyagok kerüljenek a szervezetünkbe, amit alapból is megtermel és természetes úton felszívódik. Hozzátette, ma a prémium minőségű termékek akár 1-1,5 évig is tartanak.

A Szépség és Egészség Központ árlistáját böngészve persze leesett az állunk. Hogy néhány példát említsünk: a hyaluronsavas töltés 49 900 forint; az NCTF 135 Bio Nutri Lift kezelés, mely ránctalanító és bőrfiatalító eljárás is egyben 180 000 forint; míg az arcfiatalítás, szálbehúzással 40 000 Ft/10 szál. A mellműtétek árai viszont már 7 számjegyűek.

Ha tehát valaki komolyan szeretné konzerválni fiatalságát, sok pénzre lesz szüksége. Főként, hogy az árak, mint minden más területen, így a plasztikai-esztétikai vonalon is az inflációval egyenes arányban változtak. A szakember azt is hozzátette, hogy a minőségi anyagokat meg kell fizetni. Noha prémium minőségű alapanyagok már hazánkban is beszerezhetőek, a legjobb minőségi anyagokat Amerikából, Svájcból és Franciaországból szerzi be a Dr. Goodwin Szépség és Egészség Központ. Így az sem meglepő, hogy a világpiaci árak mozgása is komoly hatással lehet az aktuális árszabásra.