Elárulta Gulyás Gergely: ennyi magyarnál azonosították a delta variánst

Az NNK laboratóriumában újabb 14 főnél azonosították a delta variánst, egy főnél pedig a gammát. Összesen 23 főnél mutatták ki a deltát Magyarországon - mondta Gulyás Gergely a kormányinfón.

Augusztus elsejétől lesz lehetőség a harmadik oltásra, ehhez elegendő vakcina áll rendelkezésre a miniszter szerint. Ha valakinek nincs internete, akkor az önkormányzatnál tud segítséget kérni az oltásregisztrációban - mondta egy kérdésre válaszul.

Vannak, akik tartanak az oltástól, és a legfiatalabb korosztály érintettsége volt eddig a legkisebb, ezért sokan úgy gondolják, hogy őket nem kell beoltatni - mondta a miniszter arra a kérdésre, miért lehet ilyen alacsony a legfiatalabb oltható korosztályban az átoltottság.

A nagykorú állampolgárokkal kapcsolatban azt mondta, mindenki önmagáért felelős, de hozzátette, most először van olyan javaslat, ami a munkáltató számára is engedne kötelezővé tételt bizonyos területeken, ezzel ő is egyetértene. Van bő 2 millió ember, aki nagykorú, nem oltatta be magát, nem eset át a betegégen, nem védett.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA