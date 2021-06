Rengetegen kisgyerek kapott már ilyen oltást: a koronavírus ellen is hatásos lehet

A hazánkban gyermekkorban kötelezően adott oltások közül több is hatásos lehet a koronavírussal szemben, derült ki egy kutatásból.

Az élő, legyengített kórokozót tartalmazó oltások, mint a BCG (a tuberkulózis elleni), a kanyaró vagy a gyermekbénulás elleni vakcina, olyan immunválaszt képesek kiváltani, amely más fertőző betegségekkel, köztük a koronavírussal szemben is immunitást tudnak adni egy friss kutatás eredménye szerint. Úgy tűnik, azok az emberek, akik egy vagy több ilyen típusú oltást kaptak, de a koronavírus elleni vakcinákhoz azok nehéz elérhetősége miatt nem tudnak hozzájutni, mégiscsak rendelkezhetnek valamilyen szintű védelemmel, írja a MedicalXpress.

A legyengített kórokozós vakcinák tartalmazzák a fertőzést okozó patogént: az oltások nemcsak megelőzik a megbetegedés kialakulását, de akár élethosszig tartó védelmet is nyújthatnak azzal szemben. A PNAS-ben publikált tanulmány szerint feltörekvőben levő vírusokkal szemben is védelmet jelenthet az, ha valaki legyengített kórokozós oltásokat vett fel korábban. A legyengített kórokozók életben maradnak a testbe beadva és így váltanak ki immunválaszt, ahhoz ugyanakkor túlzottan gyengék, hogy megbetegedést is kialakítsanak.

Stanley Plotkin, a rubeola-vakcina kifejlesztője szerint még hónapokig nem férnek majd hozzá a fejlődő országok lakosai a koronavírus elleni oltásokhoz: az ő immunrendszerüket például BCG-oltással lehetne stimulálni. "Bizonyos oltóanyagok nem specifikus védőhatását számos tanulmány bizonyította: amíg nincs elegendő oltóanyag a koronavírus ellen ahhoz, hogy a világon mindenkit immunizáljanak, a nem specifikus immunitás kihasználása életeket menthet" - mondja Plotkin.