Ilyen esetben hatástalan az oltás: pénzkidobás a drága teszt

Miután megkapták az oltást, sokan attól tartva, hogy nem alakult ki náluk a védettség, ellenőrzésként ellenanyagtesztet végeztetnek. Csakhogy nem mindegy, milyen vakcina esetén milyen tesztet végeznek: ha nem a megfelelő antitestet szűrik, védettség esetén is negatív értéket fognak kapni. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékán elmondta, hogy például a Pfizer és a Szputnyik S-protein specifikus antitestet termel, erre kell az oltottaknak tesztelni magukat.

Kacskovics Imre immunológus az ATV-nek elmondta: bízik abban, hogy az átoltottság növekedésével csökkenni fog a fertőzöttek száma. A kormány által a Facebookon megjelentetett összesítő táblázat az egyes vakcinák hatásosságáról, Kacskovics Imre úgy véli, minden vakcina jól szerepel. Viszont az összehasonlítás szempontjából nem mindegy például melyik oltás után mennyi idő telt.

Sokakat bizonytalanít el az, hogy gyakran emlegetik a vakcinák hatékonysági mutatóját, amelyet a tesztelés utolsó fázisában elértek velük, mint afféle versenyt. Ebben a Moderna és Pfizer van az élen, közepes az Astra, viszont a Johnson & Johnson "csak" 66%-os. Szakértők azt már korábban is hangsúlyozták, hogy ez a fajta összehasonlítás mitől fals. Az új táblázattal viszont nemhogy tisztázná, hogy mindegyik vakcina hatékony, hanem csak további kérdéseket vet fel.

Karikó Katalin, a Pfizer-vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó magyar származású tudós saját Facebook oldalán úgy kommentálta a táblázatot: "Még kutatónak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki realizálja, megfelelő kontrollal lehet csak összehasonlítani valamit." Az adatok szerint a Pfizer-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után, viszont sehol sem írják az oltottak életkorát, egészségügyi állapotát, vagy hogy mennyi idő telt el az oltást követően.

Karikó Katalin felhívta a figyelmet: a Pfizer-BioNTech oltóanyagával oltanak a legrégebben Magyarországon, 2020. december vége óta, melyet jellemzően idősek, krónikus betegségben szenvedők kaptak. A kínai vakcinát viszont alapbetegségben nem szenvedők kapták, akik nemcsak egészségesebbek voltak, de fiatalabbak is.

Ezért az fals negatív eredményt az oltást ellenőrző teszt

Kacskovics Imre az immunológus az ellenanyag-tesztekkel kapcsolatban azt mondta: fontos, hogy a tesztet végeztető illetőt melyik vakcinával oltották be. Például a Pfizer és a Szputnyik S-protein specifikus antitestet termel, itt ezt kell tesztelni, ugyanis – ha nem jó tesztet választanak –, lehet, hogy az illető negatív eredményt kap, ami hamis. A szakember azt tanácsolta, ha valaki ilyen tesztet szeretne elvégeztetni, a laborban mindenképpen mondja meg, milyen vakcinát kapott.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden ember szervezete eltérő időzítéssel válaszol az oltásokra, ezért érdemes várni akár 3-4 hetet is a második oltás után, mielőtt teszteltetünk. Sőt, az is előfordulhat, hogy a teszt nem jelez antitestet, de az illető védett.