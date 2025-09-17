Súlyos betegségektől szenvednek ősszel magyarok százezrei: így ismerheted fel, ha baj van

Szeptemberben sokan érezzük magunkat fáradtabbnak, levertebbnek, amit hajlamosak vagyunk az iskolakezdés vagy a munkahelyi visszatérés számlájára írni. Azonban a tartós fáradékonyság, a fogyási nehézségek vagy a hangulatingadozások mögött akár komolyabb okok is állhatnak, például inzulinrezisztencia vagy pajzsmirigy betegségek.

A napfény és a szezonális étrend nyáron feltölti szervezetünket vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ősszel azonban a fokozódó stressz, a kevesebb szabad levegőn töltött idő és a megváltozott étkezési és alvási szokások gyorsan kimeríthetik a tartalékainkat.

Az évszakváltás mindig próbára teszi a szervezetet, ilyenkor különösen hasznos lehet egy átfogó egészségügyi állapotfelmérés. Egy nagyrutin laborcsomag 15–20 paramétert vizsgál, többek között a vérképző rendszer, a máj és a vesék működését, az anyagcserét és szív-érrendszeri rizikófaktorokat. A pajzsmirigy állapotáról is képet kaphatunk, valamint rejtett vérszegénység és gyulladásokra utaló jelek is kiderülhetnek.

A SYNLAB szakemberei szerint érdemes az őszi fáradtság idején szélesebb körű laborvizsgálattal ellenőrizni egészségi állapotunkat, mert ha időben felismerjük a lappangó betegségeket, megelőzhetőek a szövődmények és hatékonyabb a kezelésük.

Legalább évente egyszer mindenkinek ajánlott elvégeztetni a nagyrutint – ez segíthet még panaszmentes állapotban kiszűrni az eltéréseket, és képet ad arról, hogyan alkalmazkodik szervezetünk a mindennapi terheléshez

– emeli ki Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.

Inzulinrezisztencia és pajzsmirigy: gyakran kéz a kézben járnak

Magyarországon több százezer embert érint az inzulinrezisztencia, amely kezeletlenül nemcsak kettes típusú cukorbetegséghez vezethet, hanem súlygyarapodást, fáradékonyságot, gyakori éhségérzetet és hangulatingadozást is okozhat. A pajzsmirigy alulműködése szintén nehezíti a fogyást, és növeli az szénhidrát-anyagcserezavar kockázatát – nem ritka, hogy a két állapot egyszerre van jelen.

A pajzsmirigy működésére számos életmódbeli tényező is hatással van a környezeti hatások és genetikai faktorok mellett, ezért tudatos odafigyeléssel sokat tehetünk a rendellenességek megelőzéséért. Fontos a megfelelő vas-, jód-, szelén-, cink- és D-vitamin bevitel, valamint a hormonrendszert károsító anyagok kerülése. A dohányzás elhagyása, a stressz kezelése és a rendszeres testmozgás szintén alapvető szerepet játszik a pajzsmirigy egészségének megőrzésében. Amennyiben valaki testsúlyváltozást, tartós fáradékonyságot, hangulatingadozást, bőrtüneteket, hajhullást tapasztal, mindenképpen indokolt laborvizsgálattal tisztázni a háttérben álló okokat. A pontos diagnózis, valamint szükség esetén a gyógyszeres terápia és dietetikai tanácsadás jelentősen hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez és az életminőség javításához

– hangsúlyozza dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

Konzultáljunk a leletekről is

A laboreredmények alapvető fontosságúak az egészségi állapot felmérésében és a betegségek korai felismerésében, de önmagukban nem elegendőek a pontos diagnózishoz. Az eredmények értékeléséhez szükség lehet egyéb vizsgálatokra is.

Fontos, hogy ne csak a vizsgálatok elvégzésére, hanem a szakemberrel történő konzultációra is időt szánjunk. A laborvizsgálati eredmények részletes elemzésén túl ajánlást kaphatunk, hogy fennálló panaszaink, tüneteink és leletünk alapján további kivizsgálás, szakorvosi konzultáció szükséges-e, illetve milyen további laboratóriumi vizsgálatra lehet szükségünk

– mondja Póda Tamás.