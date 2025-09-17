2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Tudós kezében vérrel teli kémcső a laboratóriumban.
Egészség

Súlyos betegségektől szenvednek ősszel magyarok százezrei: így ismerheted fel, ha baj van

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 13:34

Szeptemberben sokan érezzük magunkat fáradtabbnak, levertebbnek, amit hajlamosak vagyunk az iskolakezdés vagy a munkahelyi visszatérés számlájára írni. Azonban a tartós fáradékonyság, a fogyási nehézségek vagy a hangulatingadozások mögött akár komolyabb okok is állhatnak, például inzulinrezisztencia vagy pajzsmirigy betegségek. 

A napfény és a szezonális étrend nyáron feltölti szervezetünket vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ősszel azonban a fokozódó stressz, a kevesebb szabad levegőn töltött idő és a megváltozott étkezési és alvási szokások gyorsan kimeríthetik a tartalékainkat.

Az évszakváltás mindig próbára teszi a szervezetet, ilyenkor különösen hasznos lehet egy átfogó egészségügyi állapotfelmérés. Egy nagyrutin laborcsomag 15–20 paramétert vizsgál, többek között a vérképző rendszer, a máj és a vesék működését, az anyagcserét és szív-érrendszeri rizikófaktorokat. A pajzsmirigy állapotáról is képet kaphatunk, valamint rejtett vérszegénység és gyulladásokra utaló jelek is kiderülhetnek. 

A SYNLAB szakemberei szerint érdemes az őszi fáradtság idején szélesebb körű laborvizsgálattal ellenőrizni egészségi állapotunkat, mert ha időben felismerjük a lappangó betegségeket, megelőzhetőek a szövődmények és hatékonyabb a kezelésük. 

Legalább évente egyszer mindenkinek ajánlott elvégeztetni a nagyrutint – ez segíthet még panaszmentes állapotban kiszűrni az eltéréseket, és képet ad arról, hogyan alkalmazkodik szervezetünk a mindennapi terheléshez

– emeli ki Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.

Inzulinrezisztencia és pajzsmirigy: gyakran kéz a kézben járnak

Magyarországon több százezer embert érint az inzulinrezisztencia, amely kezeletlenül nemcsak kettes típusú cukorbetegséghez vezethet, hanem súlygyarapodást, fáradékonyságot, gyakori éhségérzetet és hangulatingadozást is okozhat. A pajzsmirigy alulműködése szintén nehezíti a fogyást, és növeli az szénhidrát-anyagcserezavar kockázatát – nem ritka, hogy a két állapot egyszerre van jelen.

A pajzsmirigy működésére számos életmódbeli tényező is hatással van a környezeti hatások és genetikai faktorok mellett, ezért tudatos odafigyeléssel sokat tehetünk a rendellenességek megelőzéséért. Fontos a megfelelő vas-, jód-, szelén-, cink- és D-vitamin bevitel, valamint a hormonrendszert károsító anyagok kerülése. A dohányzás elhagyása, a stressz kezelése és a rendszeres testmozgás szintén alapvető szerepet játszik a pajzsmirigy egészségének megőrzésében. Amennyiben valaki testsúlyváltozást, tartós fáradékonyságot, hangulatingadozást, bőrtüneteket, hajhullást tapasztal, mindenképpen indokolt laborvizsgálattal tisztázni a háttérben álló okokat. A pontos diagnózis, valamint szükség esetén a gyógyszeres terápia és dietetikai tanácsadás jelentősen hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez és az életminőség javításához

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– hangsúlyozza dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

Konzultáljunk a leletekről is

A laboreredmények alapvető fontosságúak az egészségi állapot felmérésében és a betegségek korai felismerésében, de önmagukban nem elegendőek a pontos diagnózishoz. Az eredmények értékeléséhez szükség lehet egyéb vizsgálatokra is.

Fontos, hogy ne csak a vizsgálatok elvégzésére, hanem a szakemberrel történő konzultációra is időt szánjunk. A laborvizsgálati eredmények részletes elemzésén túl ajánlást kaphatunk, hogy fennálló panaszaink, tüneteink és leletünk alapján további kivizsgálás, szakorvosi konzultáció szükséges-e, illetve milyen további laboratóriumi vizsgálatra lehet szükségünk 

– mondja Póda Tamás.
