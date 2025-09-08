Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz

A Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy frissített COVID-19 vakcinájuk fokozott immunválaszt mutat a 65 év feletti felnőtteknél, valamint a 18-64 év közötti, legalább egy alapbetegséggel rendelkező személyeknél.

A gyógyszergyártók hétfői közleménye szerint a folyamatban lévő késői fázisú klinikai vizsgálat előzetes adatai azt mutatják, hogy a frissített vakcina beadása után legalább négyszeres növekedés tapasztalható az LP.8.1-semlegesítő antitestek szintjében.

A vizsgálatba összesen 100 felnőttet vontak be. A kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól, és nem helyettesíti az amerikai egészségügyi hatóság által kért forgalomba hozatal utáni kötelezettségvállalásokat - jelentette a Reuters.