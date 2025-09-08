2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makró egy injekciós tűről
Egészség

Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 19:18

A Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy frissített COVID-19 vakcinájuk fokozott immunválaszt mutat a 65 év feletti felnőtteknél, valamint a 18-64 év közötti, legalább egy alapbetegséggel rendelkező személyeknél.  

A gyógyszergyártók hétfői közleménye szerint a folyamatban lévő késői fázisú klinikai vizsgálat előzetes adatai azt mutatják, hogy a frissített vakcina beadása után legalább négyszeres növekedés tapasztalható az LP.8.1-semlegesítő antitestek szintjében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálatba összesen 100 felnőttet vontak be. A kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól, és nem helyettesíti az amerikai egészségügyi hatóság által kért forgalomba hozatal utáni kötelezettségvállalásokat - jelentette a Reuters.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #vakcina #covid-19 #covid 19 #covid #pfizer #covid-oltás #covid-vakcina

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:12
19:45
19:25
19:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
2
3 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
3 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
1 hónapja
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:56
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:17
Óriási bajban van a Tesla: nyolcéves mélypontra zuhantak az eladások
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 19:38
Nagy vihar közelít felénk: hamarosan óriási eső mossa el az országot