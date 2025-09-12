2025. szeptember 12. péntek Mária
Női orvos kitöltése orvosi űrlapot vágólapon closeup. Egészségügy, biztosítás és gyógyszer koncepció.
Egészség

Több ezer magyar beteg életét lehetne megmenteni ezzel az egyszerű módszerrel, mégsem működik

MTI
2025. szeptember 12. 15:04

A vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az EgészségAblak applikációban - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken újságíróknak.

Rétvári Bence bejelentette, azoknak, akik letöltötték a mobilalkalmazást, és az 50-70 éves korosztályba tartoznak, már nemcsak a hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó.

Hozzátette: nemcsak az értesítést kapják meg digitálisan az érintettek, hanem a vizsgálatok eredményeit is. Kiemelte: az EgészségAblak applikációt már négymillióan töltötték le, és bíznak abban, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni tudják a szűrővizsgálaton részt vevők számát.

Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatók már korábban is megjelentek az applikációban. Az életkorhoz és nemhez kötődően mindenki láthatja, hogy melyek a számára kötelező és ajánlott, ingyenes népegészségügyi szűrővizsgálatok.

Annál inkább tudjuk növelni az egészségben eltöltött évek számát, minél több szűrésre mennek el még tünetmentesen az emberek

- emelte ki az államtitkár. Kitért arra, hogy Magyarország az egészségben eltöltött évek számát tekintve az európai uniós átlag körül van, de ezt javítani szeretnék.

Az EgészségAblak alkalmazásban naponta két-háromezer ember foglal járóbeteg-ellátásra időpontot, 1,8 millió szabad időpont foglalható jelenleg is - ismertette Rétvári Bence, hozzátéve: az applikációban ezen kívül megtalálhatók az e-receptek, a leletek és különböző betegségleírások, információk is.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy a daganatos megbetegedés sokáig egyfajta stigma volt a társadalomban, ezért a szűrővizsgálatokon való megjelenésnek is inkább emocionális hatása volt. Elmondta: a leggyakoribb és a legnagyobb betegségterhet jelentő daganatok között van a vastagbéldaganat, azonban az elváltozás vagy annak korai jelei jól szűrhetők.

Felidézte, hogy a kormány 2024-ben emelte be a népegészségügyi szűrések sorába a vastagbélszűrést, és már minden szolgáltató részt is vesz abban. Azért is jó és új lehetőség az EgészségAblak alkalmazás, mert így könnyebb eljuttatni az egészséggel kapcsolatos információkat - tette hozzá.

Surján Orsolya beszámolt arról, hogy a szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos. Mint mondta: ebben az évben több mint egymillió ember kapott vastagbélszűrésre értesítést, és idén még 400 ezer meghívót szeretnének kiküldeni.

A szakember kitért arra: kiemelt jelentősége van ennek a szűrőprogramnak, hiszen naponta 13-15 ember hal meg Magyarországon vastagbélrákban. Surján Orsolya a kétlépcsős szűrési menetrendről elmondta: az érintett korosztályba tartozók a háziorvostól kapnak egy székletmintavételhez használható egységcsomagot, amelyben részletes leírás alapján kell otthon a székletből - két alkalommal - mintát venni.

Ezt szintén egy erre alkalmas csomagban kell visszaküldeni a népegészségügyi központnak, ahol kiértékelik azokat. Ha a minta "nem negatív" eredményű, akkor küldik tovább a pácienst kolonoszkópiára. Az országos tisztifőorvos hozzátette: a "nem negatív" eredmény sem jelenti a rák jelenlétét, azonban ezekben az esetekben további vizsgálatra van szükség. Beszámolt arról, hogy 2018-tól szövettani mintavétel 15 426 esetben volt, ebből 8883 embernél rákmegelőző állapotot, igazolt rosszindulatú elváltozást 1086 embernél találtak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #rák #szűrés #rétvári #applikáció #vastagbélrák #rákszűrés

