Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
Tiltólistán az ételekben, mégis rengeteg gyógyszerben ott van ez az adalékanyag
Az EU 2022-ben betiltotta az élelmiszerekben a titán-dioxidot, ám a gyógyszeripar számára máig nélkülözhetetlen az anyag. Az EMA szerint nincs megfelelő alternatíva, így a kiváltás akár gyógyszerhiányhoz is vezethetne, írja a Telex.
A titán-dioxidot (E171) évtizedekig széles körben alkalmazták fehérítőanyagként az élelmiszeriparban, pigmentként gyógyszerkészítményekben és UV-védőként kozmetikumokban, mígnem az EU 2022-ben betiltotta lehetséges genotoxikus hatása miatt.
Bár az élelmiszereknél száműzték, a gyógyszeriparban továbbra is elengedhetetlennek tartják: jelenleg több mint 91 ezer humán és 1600 állatgyógyászati készítményben található meg.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint a kiváltása jelenleg nem megoldható, mert az alternatívák gyengébb védelmet, színtartósságot és hatóanyag-megőrzést biztosítanának és túl sokba is kerülne. Egy teljes átállás engedélyezési folyamatokkal együtt akár 7–12 évig is tarthatna, ami komoly gyógyszerhiányhoz vezetne.
Bár egyes kutatások szerint a nanorészecskék hosszú távú kockázatokat rejthetnek, az EMA és más szervezetek eddig nem találtak egyértelmű bizonyítékot a titán-dioxid egészségkárosító hatására a gyógyszerekben használt mennyiségben.
A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
Magyarországon évente körülbelül 5000 új fej-nyaki daganatos esetet diagnosztizálnak.
Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket
A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok.
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.