Tabletták és sárga folyadék egy lombikban egy asztalon a laboratóriumban, közelkép. Gyógyszerek kémiai elemzése
Egészség

Tiltólistán az ételekben, mégis rengeteg gyógyszerben ott van ez az adalékanyag

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 21:38

Az EU 2022-ben betiltotta az élelmiszerekben a titán-dioxidot, ám a gyógyszeripar számára máig nélkülözhetetlen az anyag. Az EMA szerint nincs megfelelő alternatíva, így a kiváltás akár gyógyszerhiányhoz is vezethetne, írja a Telex.

A titán-dioxidot (E171) évtizedekig széles körben alkalmazták fehérítőanyagként az élelmiszeriparban, pigmentként gyógyszerkészítményekben és UV-védőként kozmetikumokban, mígnem az EU 2022-ben betiltotta lehetséges genotoxikus hatása miatt.

Bár az élelmiszereknél száműzték, a gyógyszeriparban továbbra is elengedhetetlennek tartják: jelenleg több mint 91 ezer humán és 1600 állatgyógyászati készítményben található meg.

Az Európai Gyógyszerügynökség szerint a kiváltása jelenleg nem megoldható, mert az alternatívák gyengébb védelmet, színtartósságot és hatóanyag-megőrzést biztosítanának és túl sokba is kerülne. Egy teljes átállás engedélyezési folyamatokkal együtt akár 7–12 évig is tarthatna, ami komoly gyógyszerhiányhoz vezetne.

Bár egyes kutatások szerint a nanorészecskék hosszú távú kockázatokat rejthetnek, az EMA és más szervezetek eddig nem találtak egyértelmű bizonyítékot a titán-dioxid egészségkárosító hatására a gyógyszerekben használt mennyiségben.
Címlapkép: Getty Images
