2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Nagy fogásról mondott le a Liverpool: nem kapkodnak, kivárnak Guéhi igazolásával

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 16:44

A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban, inkább kivárja, amíg a Crystal Palace védője szabadon igazolhatóvá válik - tudósított a The Standard.

A Liverpool bár egy 35 millió fontos ajánlattal próbálta megszerezni a Crystal Palace csapatkapitányát az átigazolási időszak utolsó napján, az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult, mivel a Palace nem talált megfelelő helyettesítőt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár korábban felmerült, hogy a Liverpool januárban újra próbálkozik Guehi megszerzésével, amikor már csak hat hónap lenne hátra a szerződéséből. Értesülések szerint a klub inkább kivár 2026 nyaráig, amikor a játékos ingyen igazolhatóvá válik.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 24 éves angol válogatott védő, aki már az orvosi vizsgálaton is átesett a meghiúsult átigazolás során, csalódott volt, hogy nem sikerült nyélbe ütni az Anfieldre való költözést. Erről korábban mi is írtunk: 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hihetetlen, min ment el Guéhi liverpooli leigazolása: az edző lépett közbe, ezzel fenyegetőzött
EZ IS ÉRDEKELHET
Hihetetlen, min ment el Guéhi liverpooli leigazolása: az edző lépett közbe, ezzel fenyegetőzött
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.

A Liverpool döntése jó hír Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere számára, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Guehit csak megfelelő helyettes érkezése esetén adják el. A Palace korábban Igor Juliót akarta kölcsönvenni a Brightontól, de az üzlet az orvosi vizsgálat során felmerült problémák miatt meghiúsult.

Guehi szombaton lágyéksérülést szenvedett Anglia Andorra elleni 2-0-s győzelme során, de hétfőn már a csapattal edzett a Szerbia elleni mérkőzés előtt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #teszt #liverpool #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #crystal palace #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:14
17:01
16:44
16:29
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
5 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 17:14
Súlyos betegség fenyegeti az idős magyarokat: ezek lehetnek az első tünetek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 16:14
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 16:28
Letarolta a vihar Magyarországot: mutatjuk, hol volt a legkeményebb