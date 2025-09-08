Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Nagy fogásról mondott le a Liverpool: nem kapkodnak, kivárnak Guéhi igazolásával
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban, inkább kivárja, amíg a Crystal Palace védője szabadon igazolhatóvá válik - tudósított a The Standard.
A Liverpool bár egy 35 millió fontos ajánlattal próbálta megszerezni a Crystal Palace csapatkapitányát az átigazolási időszak utolsó napján, az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult, mivel a Palace nem talált megfelelő helyettesítőt.
Bár korábban felmerült, hogy a Liverpool januárban újra próbálkozik Guehi megszerzésével, amikor már csak hat hónap lenne hátra a szerződéséből. Értesülések szerint a klub inkább kivár 2026 nyaráig, amikor a játékos ingyen igazolhatóvá válik.
A 24 éves angol válogatott védő, aki már az orvosi vizsgálaton is átesett a meghiúsult átigazolás során, csalódott volt, hogy nem sikerült nyélbe ütni az Anfieldre való költözést. Erről korábban mi is írtunk:
A Liverpool döntése jó hír Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere számára, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Guehit csak megfelelő helyettes érkezése esetén adják el. A Palace korábban Igor Juliót akarta kölcsönvenni a Brightontól, de az üzlet az orvosi vizsgálat során felmerült problémák miatt meghiúsult.
Guehi szombaton lágyéksérülést szenvedett Anglia Andorra elleni 2-0-s győzelme során, de hétfőn már a csapattal edzett a Szerbia elleni mérkőzés előtt.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
