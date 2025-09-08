Nagy fogásról mondott le a Liverpool: nem kapkodnak, kivárnak Guéhi igazolásával

A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban, inkább kivárja, amíg a Crystal Palace védője szabadon igazolhatóvá válik - tudósított a The Standard.

A Liverpool bár egy 35 millió fontos ajánlattal próbálta megszerezni a Crystal Palace csapatkapitányát az átigazolási időszak utolsó napján, az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult, mivel a Palace nem talált megfelelő helyettesítőt.

Bár korábban felmerült, hogy a Liverpool januárban újra próbálkozik Guehi megszerzésével, amikor már csak hat hónap lenne hátra a szerződéséből. Értesülések szerint a klub inkább kivár 2026 nyaráig, amikor a játékos ingyen igazolhatóvá válik.

A 24 éves angol válogatott védő, aki már az orvosi vizsgálaton is átesett a meghiúsult átigazolás során, csalódott volt, hogy nem sikerült nyélbe ütni az Anfieldre való költözést. Erről korábban mi is írtunk:

A Liverpool döntése jó hír Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere számára, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Guehit csak megfelelő helyettes érkezése esetén adják el. A Palace korábban Igor Juliót akarta kölcsönvenni a Brightontól, de az üzlet az orvosi vizsgálat során felmerült problémák miatt meghiúsult.

Guehi szombaton lágyéksérülést szenvedett Anglia Andorra elleni 2-0-s győzelme során, de hétfőn már a csapattal edzett a Szerbia elleni mérkőzés előtt.