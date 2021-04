Indulhat a roham a patikákban: már vény nélkül kapható ez a népszerű fájdalomcsillapító

Ezen a héten vény nélkül kaphatóvá vált a Quarelin, az egyik népszerű, korábban receptköteles fájdalomcsillapító. Az erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fejfájás, enyhe és közepes erősségű migrénes roham kezdeti szakaszára alkalmazható metamizol-nátrium, drotaverin-hidroklorid és koffein tartalmú gyógyszert ezentúl nem kell felíratni az orvossal.

A Pénzcentrum arról értesült, hogy a gyógyszertárakban már vény nélkül is meg lehet vásárolni az egyik legnépszerűbb, korábban receptköteles fájdalomcsillapítót, a Quarelint. Azóta több patika megerősítette lapunknak, hogy a gyógyszert már recept nélkül is meg tudják vásárolni a betegek. A metamizol-nátrium, koffein, és drotaverin-hidroklorid hatóanyagú tabletta a gyártó, a Sanofi weboldalán fellelt információk alapján ezen a héten vált vény nélkül kiadhatóvá.

A Quarelin erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fejfájás, illetve enyhe és közepes erősségű migrénes roham kezdeti szakaszában a fájdalom csillapítására szolgáló kombinált készítmény. Ugyanakkor a betegtájékoztató azt javasolja:

a Quarelin tabletta alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Különösen fontos az is, hogy a metamizol és koffein tartalmát figyelembe vegye a beteg alkalmazás előtt, aki eddig nem szedett Quarelint. Más gyógyszerekkel való együttes szedés esetén ugyanis fennállhat a polifarmácia veszélye, több gyógyszer általi megengedett hatóanyag túllépés. A gyógyszerekben lévő koffein pedig hatással van a szervezetre, akár a kávéban, teában található, így érdemes úgy szedni, hogy közben kerüljük a túlzott koffein bevitelt más forrásból.

A Quarelin több más metamizol hatóanyagú gyógyszer mellett még 2007-ben vált vénykötelessé. A hír hallatán a magyar betegek megrohamozták a patikákat, hogy még recept nélkül vásárolhassanak be a pirulákból. Azóta már több más fájdalomcsillapítóval kapcsolatban enyhült a szigor: tavaly februárban tíz metamizol hatóanyagú fájdalomcsillapító vény nélküli kiadását engedélyezte a magyar gyógyszerhatóság, köztük az Algopyrinét. Most ezen gyógyszerekhez csatlakozott a Quarelin is.