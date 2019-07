Tovább gyűrűzik az őssejtkrízis: életmentő szolgáltatás vagy átverés?

Magyarországon jelenleg 17 éve van lehetősége a szülőknek eltároltatni gyermekük őssejtmintáit magán sejtbankokban, ez idő alatt pedig számos fordulat történt: számos orvos vonta kétségbe a saját őssejt tárolásának hasznát, fejlődött és szélesedett az őssejtek felhasználási köre, valamint néhány esetben az ügyfelek kellemetlen tapasztalatokat szerezhettek a szolgáltatókkal. Az elmúlt hetek eseményei - hogy a Cryo-Save magyar ügyfelei továbbra sem tudják elérni az őssejtek tárolásával foglalkozó vállalatot, amely a szülők értesítése nélkül szállította át nem olyan régen a gyermekek őssejtmintáit Varsóba - hatalmas port kavart a hazai őssejtbankok körül. Mekkora jelentősége van hazánkban ezeknek az őssejtbankoknak? Mennyibe kerülnek a szolgáltatások? Hol tart az őssejtekkel kapcsolatos kutatás? A Pénzcentrum most ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Több mint egy hete jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy nyomozás indult az egyik legnagyobb magyar őssejtbank ellen "emberi test tiltott felhasználása gyanúja miatt". Mindezt az után tették meg, hogy az RTL Klub közölte: A CryoSave már hetek óta elérhetetlen, a svájci anyavállalat pedig továbbra is magyar ügyfélszolgálathoz küldi az ügyfeleket. Az érintett szülők tanácstalanok, jónéhányan a tárolási díj esedékes részletét sem merték befizetni.

A Cryo-Save Sejtbank mintái mindenesetre biztonságban vannak, erről tájékoztatott a FamiCord Zrt., amelynek varsói központjába az őssejtek kerültek. Időközben a KRIO Intézet Sejt és Szövetbank Zrt. is közleményt adott ki, mert sokan az eltűnt őssejt-megőrző szolgáltatóval azonosították, mivel a KRIO Intézet a nemzetközi FamiCord Cégcsoport magyarországi tagja. A FamiCord Európa legnagyobb és a világ ötödik legnagyobb őssejtbankja, amely tíz laboratóriumot működtet Európában. Minden harmadik Európában gyűjtött köldökzsinórvér minta a FamiCord laboratóriumában kerül feldolgozásra.

Magyarországon jelenleg 17 éve van lehetősége a szülőknek őssejtmegőrzésre magán sejtbankokban, és folyamatosan folynak a kutatások az őssejt-felhasználással kapcsolatban, illetve történnek őssejtkezelések, bár sem hazánkban, sem Európa más országaiban nem az a jellemző, hogy valaki a saját köldökzsinórból levett őssejtjeit kapja meg. Az eurocord statisztikái szerint 10954 esetben történt köldökzsinórvérből származó őssejt-transzplantáció Európában összesen 54 országban 1988-2014 között. Ebből 10110 esetben, azaz 92 százalékban nem rokontól származó őssejtet használtak. Tehát 26 év alatt csak 826 olyan eset volt, amikor a köldökzsinórvért családtag gyógyítására tudták használni.

Mire használhatók jelenleg az őssejtek?

Ezzel kapcsolatban Dr. Szatmári István, a Debreceni Egyetem Őssejt Kutató Laboratóriumának vezetője korábban elmondta lapunknak, hogy napjainkban leggyakrabban vérképző őssejteket használnak terápiás célból, melyek bizonyos leukémiák, a vérképzés egyéb zavarai, illetve súlyos immunhiányos betegség esetén alkalmazhatók. A kezelésekhez az őssejteket újszülöttek köldökzsinórvéréből, vagy felnőttek esetében csontvelőből tudják kinyerni. Az így nyert őssejteket jellemzően úgynevezett allogén transzplantációhoz használják.

Ez azt jelenti, hogy másik személyből származó egészséges őssejteket juttatnak be a betegbe. Ez a típusú sejtterápia akkor alkalmazható, ha a donor sejtek immunológiai tulajdonságai hasonlóak/kompatibilisek a befogadó szervezettel, mindezek miatt közeli rokonok, illetve testvérek sejtjei is használhatók ilyen célra

- mondta el Dr. Szatmári István, és arra a kérdésünkre, hogy valóban lehet-e szerveket növeszteni az őssejtekből, azt a választ kaptuk, hogy bizonyos egyszerűbb, de fontos szervrészeket, mint a szívbillentyű vagy a légcső már elő tudnak állítani mesterségesen őssejtek felhasználásával. Viszont arra még várni kell, hogy szívet vagy májat hozzanak létre őssejtekből, mert jelenleg bonyolultabb szerveket teljes nagyságban és működőképes formában még nem képes a tudomány mesterségesen létrehozni.

Mi a probléma a magán őssejtbankokkal?

Magyarországon jelenleg csak magán őssejtbankokban saját minta tárolására van lehetőség. Emiatt amennyiben nem testvérek vagy más rokonok gyógyítására használják a megőrzött mintákat, a felhasználás szűk körű, alig van rá példa. Azokhoz a kezelésekhez, amelynél nincs felajánlott, vagy korábban eltárolt őssejt, külföldi sejtbankokból kell beszerezni a szükséges mintákat.

Számos nyugati országban léteznek már a vérbankokhoz hasonlóan közösségi őssejtbankok, melyek célja, hogy gyógyászati kezelések számára minél több mintát el tudjanak tárolni, hogy a betegeknek a legmegfelelőbb sejteket transzplantálhassák. Az is fontos, hogy a közösségi őssejtbankokban bárki leadhat mintát, és azt mások gyógyítására is fel tudják használni, míg a magánbankokban csak saját célra tárolhatunk. Abban a legtöbb szakember és a magánbankok is egyetértenek, hogy Magyarországon is szükség lenne egy állami fenntartású, közösségi sejtbank létrehozására.

Mert az, hogy szükség van közösségi őssejtbankra, nem azt jelenti, hogy a magán őssejtbankoknak ne lenne létjogosultsága, csak ha a magyarországi őssejtbankok helyzetét vizsgáljuk, kitűnik a közösségi őssejtbank hiánya a számos magánszolgáltató mellett. A Cryo-Save "eltűnése" pedig azt mutatja, hogy bár jelenleg a minták biztonságban vannak, a magánszolgáltatók esetleges csődje azt eredményezheti, hogy a drágán eltárolt őssejtekhez nem tudnak az ügyfelek hozzáférni, ha szükség lenne rá. Egy állami fenntartású közösségi őssejtbank nem tudná ilyen helyzetbe hozni a családokat.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A Cryo-Save nem is a legolcsóbb sejtbank volt hazánkban, ezért joggal estek kétségbe a szülők, hogy elveszik a gyermekük őssejtmintája, és hiába fizették be a nagy összegeket. A Cryo-Save - melyet Európa vezető őssejtbankjának nevezett a honlapja - azt ígérte, 25 évig tárolta el az őssejtmintákat. Csak a köldökzsinórvérből nyert minták tárolása egy összegben 385 forint, 12 havi részletekben összesen 408 ezer forint, 24 havi részletekben pedig 438 ezer forint volt. Amennyiben köldökzsinór-szövet tárolásra is befizettünk egyösszegben 595 ezer forint költséggel kellett számolnunk, ha pedig 12 havi részletekben fizettünk összesen 630 ezer, 24 havi fizetés esetén pedig 672 ezer forintot fizettünk a szolgáltatásért.

Összehasonlításképpen három másik magyarországi őssejtbank tarifáit ha megnézzük, látható, hogy van olyan őssejtbank, melynek alapszolgáltatása, mely többnyire a köldökzsinórvér levételét és 20 évre szóló tárolását jelenti, alapvetően olcsóbb, mint a Cryo-Save-nél, viszont a komplex szolgáltatás, amely szolgáltatótól függően lehet köldökzsinórszövet tárolása, vagy méhlepényi őssejtek levétele, stb. már drágább. A KRIO Intézet árairól sajnos nincsenek információink, mivel ennél a szolgáltatónál csak egyedi árajánlat útján tudhatjuk meg a díjszabást.