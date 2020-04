Orbán Viktor: minden lehetséges gyógyszerre szükség van, indul a készlethalmozás

Vakcina nincs, sokáig nem is lesz - jelentette ki Orbán Viktor, amikor munkacsoportok vezetőivel, kutatókkal, orvosokkal és gyógyszeripari szereplőkkel egyeztetett. A miniszterelnök szerint minden olyan gyógyszert fel kell halmozni az országban, ami enyhítheti a koronavírus lefolyását.

A járvány hosszú lesz, a java most következik - mondta Orbán Viktor, miután munkacsoportok vezetőivel, kutatókkal, orvosokkal és gyógyszeripari szereplőkkel egyeztetett. A miniszterelnök a Facebook-oldalán megjelent videóban azt is mondta, vakcina nincs, sokáig nem is lesz.

Orbán Vitkor arról is beszélt: Magyarországon több gyógyszer tesztelése is zajlik, amelyek kezelhetik a koronavírus tüneteit. Ezek közül több is van, amiket gyártani is lehet az országban. A kormányfő kijelentette, jelenleg a gyógyszerek felhalmozását tartja a feladatnak.

Az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense, a virológiai kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky Péter biofizikus, az MTA és a Professzorok Batthyányi Köre tagja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt - sorolta a hvg.hu.

